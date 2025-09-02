Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
BYD Song PLUS
BYD Song PLUS
© commons.wikimedia.org by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 8:16

BYD показал внедорожник с холодильником и караоке — но внимание привлекла совсем другая деталь

BYD представил внедорожник Fang Cheng Bao Tai 3 с интеграцией дрона DJI

Китайский автопром продолжает удивлять мир — на этот раз моделью, которая сочетает в себе передовые технологии и неожиданное решение: интеграцию с дроном.

BYD: бренд, который невозможно не заметить

На итальянских трассах всё чаще встречаются автомобили с лаконичным логотипом BYD. Для многих этот бренд кажется слегка анонимным, если не учитывать его фирменные инновации и высокотехнологичную мультимедиа-систему. На Востоке BYD уже давно стал символом прогресса. Теперь компания решила удивить Европу.

Fang Cheng Bao Tai 3: доступный "зверь"

Под маркой Fang Cheng Bao BYD вывел на рынок новый внедорожник Tai 3, стоимость которого стартует от 19 300 долларов. Это самая доступная модель в линейке, ориентированной на премиальные внедорожники.

Автомобиль впечатляет размерами: длина 4605 мм, ширина 1900 мм и высота 1720 мм. Но куда больше поражают его технические характеристики.

  • Запас хода — до 501 км.
  • Быстрая зарядка — с 30 до 80% за 18 минут (мощность 237 кВт).
  • Силовая установка — два электродвигателя общей мощностью 310 кВт: 200 кВт сзади и 110 кВт спереди.

Дрон как часть автомобиля

Главная изюминка Tai 3 — это платформа для дрона DJI, встроенная в крышу. Машина способна стать мобильной базой для камеры дрона.

Существует две основные версии модели:

  • RWD Intelligent Driving Pro Edition — с аккумулятором на 72,96 кВт·ч.
  • Drone Version — с батареей 78,72 кВт·ч и интегрированной системой дронов Ling Yuan.

В продвинутой версии также есть мультимедиа с экраном 15,6 дюйма, минималистичная панель приборов, встроенное караоке и даже маленький холодильник.

Цена и позиционирование

Базовая комплектация обойдётся в 139 800 юаней (около 19 300 долларов США). Максимально оснащённая версия с системой дронов — 203 800 юаней (около 28 000 долларов США).

Таким образом, BYD сумел предложить автомобиль, который выходит за привычные рамки внедорожника: это не только транспорт, но и настоящий технологический центр на колёсах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Fiat открыл приём заказов на Grande Panda 2025 в Великобритании сегодня в 4:21

Электромобиль за цену гибрида: чем удивил Grande Panda 2025

Fiat вывел на рынок новую Grande Panda в гибридной и электрической версиях. Модель удивила сочетанием цены, технологий и современного оснащения.

Читать полностью » В Чехии назвали 20 самых доступных машин с автоматической трансмиссией сегодня в 3:19

Бюджетники с автоматической коробкой исчезают с рынка Чехии прямо на глазах

Автоматическая коробка передач больше не роскошь. Какие модели на чешском рынке можно купить дешевле 400 тысяч крон и какие изменения в ценах удивляют?

Читать полностью » Автоэксперты объяснили, как маркетинг автокомпаний формирует недоверие к приборам сегодня в 3:17

Цифры на дисплее способны опустошить кошелёк: скрытая опасность для водителей

Автоприборы обещают точность, но эксперты предупреждают: цифры на дисплеях часто обманчивы. Что скрывают расход, спидометр и Start-Stop?

Читать полностью » JD Power зафиксировала высокий уровень поломок у подключаемых гибридов сегодня в 2:26

Два мира под капотом: почему владельцы PHEV всё чаще жалеют о покупке

Подключаемые гибриды обещали быть компромиссом между бензином и электричеством. Но реальность оказалась куда сложнее — проблемы начались уже с первых месяцев.

Читать полностью » Новый Toyota Hiace 2025 оказался дешевле Fiat Ducato в Бразилии сегодня в 2:07

Дешевле, чем итальянец: японский Toyota Hiace бросил вызов Fiat Ducato

Toyota Hiace официально вышел на рынок Бразилии, предложив более низкую цену, чем Fiat Ducato. Какие версии появятся и почему модель вызвала ажиотаж?

Читать полностью » BMW X5 признан самым неликвидным кроссовером в России — данные сегодня в 1:40

Легенда премиум-класса превращается в обузу: куда утекают миллионы владельцев BMW X5

авто, кроссоверы, вторичный рынок, ликвидность, BMW, Honda, Nissan, Toyota, Hyundai, аналитика

Читать полностью » Peugeot 308 и 308 SW обновились: изменён дизайн и увеличен запас хода электроверсии сегодня в 1:26

Новый Peugeot 308 удивил: электроверсия теперь едет дальше без подзарядки

Peugeot обновил 308 и универсал SW: новые фары, подсвечиваемый логотип, гибриды, электроверсия с запасом хода 452 км и увеличенный багажник.

Читать полностью » Lada снизила цену Aura на 400 тысяч рублей при покупке за наличные сегодня в 0:53

Как сэкономить на Lada Aura 400 тысяч — хитрость, о которой мало кто знает

Lada предложила флагманский седан Aura со значительной скидкой. Но у акции есть условия, и она напрямую конкурирует с другими моделями бренда.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Как вырастить сладкую дыню: раскройте секрет рассады и подкормки для богатого урожая
Спорт и фитнес

План подготовки к забегу на 5 км от тренера Эндрю Кастора
Красота и здоровье

Врач Эвелина Овнанян предупредила об опасности хранения мытых яиц
Наука и технологии

Загадка летучих элементов решена: планетологи рассказали, зачем протоЗемле нужна была катастрофа
Культура и шоу-бизнес

Вдова Халка Хогана обвинила врачей в смерти рестлера после операции
Садоводство

Борьба с агрессивными растениями на участке: метод садоводов для ослабления корней в сентябре
Еда

Приготовьте салат из куриной грудки и шампиньонов по рецепту кулинарных экспертов
Красота и здоровье

Миндаль, кунжут, рыба: топ-5 продуктов для восстановления уровня кальция
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet