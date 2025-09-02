BYD показал внедорожник с холодильником и караоке — но внимание привлекла совсем другая деталь

Китайский автопром продолжает удивлять мир — на этот раз моделью, которая сочетает в себе передовые технологии и неожиданное решение: интеграцию с дроном.

BYD: бренд, который невозможно не заметить

На итальянских трассах всё чаще встречаются автомобили с лаконичным логотипом BYD. Для многих этот бренд кажется слегка анонимным, если не учитывать его фирменные инновации и высокотехнологичную мультимедиа-систему. На Востоке BYD уже давно стал символом прогресса. Теперь компания решила удивить Европу.

Fang Cheng Bao Tai 3: доступный "зверь"

Под маркой Fang Cheng Bao BYD вывел на рынок новый внедорожник Tai 3, стоимость которого стартует от 19 300 долларов. Это самая доступная модель в линейке, ориентированной на премиальные внедорожники.

Автомобиль впечатляет размерами: длина 4605 мм, ширина 1900 мм и высота 1720 мм. Но куда больше поражают его технические характеристики.

Запас хода — до 501 км.

— до 501 км. Быстрая зарядка — с 30 до 80% за 18 минут (мощность 237 кВт).

— с 30 до 80% за 18 минут (мощность 237 кВт). Силовая установка — два электродвигателя общей мощностью 310 кВт: 200 кВт сзади и 110 кВт спереди.

Дрон как часть автомобиля

Главная изюминка Tai 3 — это платформа для дрона DJI, встроенная в крышу. Машина способна стать мобильной базой для камеры дрона.

Существует две основные версии модели:

RWD Intelligent Driving Pro Edition — с аккумулятором на 72,96 кВт·ч.

Drone Version — с батареей 78,72 кВт·ч и интегрированной системой дронов Ling Yuan.

В продвинутой версии также есть мультимедиа с экраном 15,6 дюйма, минималистичная панель приборов, встроенное караоке и даже маленький холодильник.

Цена и позиционирование

Базовая комплектация обойдётся в 139 800 юаней (около 19 300 долларов США). Максимально оснащённая версия с системой дронов — 203 800 юаней (около 28 000 долларов США).

Таким образом, BYD сумел предложить автомобиль, который выходит за привычные рамки внедорожника: это не только транспорт, но и настоящий технологический центр на колёсах.