© commons.wikimedia.org by Jin Zan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:27

Автомобилисты не ожидали такой реакции дороги — секрет нового лежачего полицейского раскрыт не до конца

Студенты из Нанси разработали интеллектуальный лежачий полицейский BumpGuard

Представьте себе улицу у школы или детского сада, где дети могут спокойно переходить дорогу. Здесь каждое превышение скорости немедленно фиксируется и влечёт ощутимую реакцию. Именно такую задачу поставили перед собой студенты из Нанси Тео Хоффманн и Луи Марконне. Их изобретение — интеллектуальный "лежачий полицейский" BumpGuard — уже получило признание и было номинировано на престижную премию Джеймса Дайсона.

Как это работает

В основе системы — радар, который в реальном времени измеряет скорость приближающихся машин. Если водитель соблюдает правила, поверхность дороги остаётся ровной. Но стоит превысить скорость — специальный сегмент слегка приподнимается, и автомобиль вынужденно замедляется.

Кроме того, устройство оснащено световым оповещением. При срабатывании система не только физически воздействует на машину, но и подсвечивает прилегающую пешеходную зону. Это делает потенциальную опасность заметной для детей и прохожих, усиливая эффект социальной ответственности для нарушителей.

Рождение идеи

Идея появилась в 2024 году во время студенческого мозгового штурма в Нанси. Будущие изобретатели искали способ повысить безопасность у школ и при этом избежать недостатков традиционных лежачих полицейских, которые мешают всем без разбора.

Проект быстро выделился среди других решений и завоевал третье место на конкурсе инноваций в области безопасности дорожного движения. Вместе с этим студенты получили грант в 3000 евро и поддержку экспертов, которые помогли им продумать стратегию развития и коммерциализации идеи.

Польза для городов

BumpGuard модульный и устанавливается прямо на поверхность дороги, что облегчает монтаж и обслуживание. Его можно быстро перенести в другую зону, если это потребуется.

Преимущества очевидны:

  • меньше износа автомобилей для законопослушных водителей;
  • отсутствие лишнего шума и вибрации;
  • сокращение расходов на установку и обслуживание;
  • снижение количества жалоб со стороны жителей.

Таким образом, дорожные службы могут более гибко управлять безопасностью в разных районах города, а жители получают комфорт и спокойствие.

Новая философия наказания

Ключевой принцип системы — "наказание только за нарушение". Это меняет восприятие безопасности: в отличие от привычных лежачих полицейских, которые раздражают всех подряд, умный вариант воздействует исключительно на лихачей.

Такой подход помогает государственным органам внедрять меры безопасности без лишнего сопротивления со стороны граждан. Инновация балансирует между справедливостью и эффективностью, показывая, что безопасность может быть разумной и ненавязчивой.

Взгляд в будущее

Планы создателей впечатляют: летом 2025 года появится первый рабочий прототип, а уже в 2026 году пройдут испытания в одном из французских муниципалитетов.

Студенты из Нанси уверены, что их система докажет: справедливое наказание и высокая эффективность могут идти рука об руку, делая города безопаснее и комфортнее для всех.

