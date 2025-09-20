Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
холодильник
холодильник
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:11

Прощай, лёд в мясе и запахи рыбы: новый холодильник от Xiaomi удивит даже шеф-повара

Холодильник Xiaomi Mijia Pro готовит лёд за 55 минут и экономит до 25% энергии

Xiaomi продолжает развивать линейку умной бытовой техники и представила новый премиальный холодильник Mijia Refrigerator Pro. Устройство с минималистичным плоским фасадом и внушительным объемом 560 литров ориентировано на требовательных пользователей, которым важны не только вместимость и дизайн, но и инновационные технологии хранения.

Главной особенностью стала технология Mijia Micro Freezing. Она позволяет хранить мясо при отрицательной температуре, не превращая его в лед. Благодаря этому продукт остаётся свежим до 10 дней, не теряя сочности и вкусовых качеств.

Технологические особенности

По данным Xiaomi, новая система снижает потерю сока до 2,89%, делает мясо нежнее на 14,55% и увеличивает содержание глутамата — природного усилителя вкуса умами — почти на 23%.

Температурная стабильность достигается с помощью трёх датчиков, работающих с точностью до 99%, и усовершенствованной теплоизоляции корпуса. Колебания внутри камер не превышают 0,1 °C, что крайне важно для правильного хранения продуктов.

Для гигиены в Mijia Refrigerator Pro предусмотрена система стерилизации на основе нано-синего света. Она уничтожает до 99,999% бактерий, помогая сохранять чистоту и свежесть без лишних усилий.

Сравнение с традиционными холодильниками

Характеристика Обычный холодильник Mijia Refrigerator Pro
Срок хранения мяса 2-3 дня До 10 дней
Потеря сока 8-10% 2,89%
Стерилизация Нет или базовая Нано-синий свет
Производство льда 4-6 ч 55 минут
Экономия энергии Средняя До 25%

Советы шаг за шагом: как использовать возможности холодильника

  1. Для мяса используйте зону Micro Freezing, чтобы сохранить свежесть без заморозки.

  2. Приготовление льда активируйте заранее: за 55 минут можно получить порцию для напитков.

  3. Следите за автоочисткой системы льдогенерации — она запускается всего за 3 минуты.

  4. Используйте отдельные зоны охлаждения и заморозки для рыбы, овощей и готовых блюд, чтобы избежать смешивания запахов.

  5. Регулярно проверяйте уровень загрузки: оптимальная работа достигается при заполнении камер на 70-80%.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Хранить мясо в обычном отсеке при 0-4 °C.
    → Последствие: Потеря сочности за 2-3 дня.
    → Альтернатива: Использовать Micro Freezing-зону.

  • Ошибка: Игнорировать стерилизацию камеры.
    → Последствие: Размножение бактерий и неприятный запах.
    → Альтернатива: Включать нано-синий свет.

  • Ошибка: Использовать один отсек для всех продуктов.
    → Последствие: Смешивание запахов.
    → Альтернатива: Применять независимые системы охлаждения.

А что если…

Что если подобные холодильники станут стандартом на рынке? В таком случае покупатели смогут забыть о частых походах в магазин за свежим мясом и рыбой, а срок хранения продуктов существенно увеличится без потери качества.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Сохранение свежести до 10 дней Цена пока не раскрыта
Минимальные потери сока Большие габариты (560 л)
Нано-синий свет против бактерий Новая технология требует подтверждения в быту
Быстрое производство льда Возможна высокая стоимость
Экономия электроэнергии до 25% Доступен пока только в Китае

FAQ

Как работает технология Mijia Micro Freezing?
Она поддерживает температуру чуть ниже нуля, но не замораживает продукт, что помогает сохранить структуру и вкус.

Сколько льда может приготовить холодильник в день?
До 1,22 кг, при этом цикл занимает всего 55 минут.

Насколько реально экономится электроэнергия?
За счёт энергоэффективности можно сократить расходы примерно на 25%, что эквивалентно трём месяцам счетов в год.

Мифы и правда

  • Миф: "Минусовая температура всегда замораживает продукты".
    Правда: Micro Freezing удерживает температуру в диапазоне, где мясо охлаждено, но не превращается в лёд.

  • Миф: "Стерилизация в холодильнике бесполезна".
    Правда: Нано-синий свет убивает до 99,999% бактерий.

  • Миф: "Большие холодильники всегда расходуют много энергии".
    Правда: Mijia Refrigerator Pro экономит до четверти электроэнергии.

3 интересных факта

  1. Холодильник способен автоматически очищать систему приготовления льда всего за 3 минуты.

  2. Xiaomi использует сертификацию full-link для защиты льдогенератора от бактерий.

  3. Точность температурных датчиков достигает 99%, что выше, чем у большинства бытовых моделей.

Исторический контекст

  • 2019 год: Xiaomi активно выходит на рынок бытовой техники под брендом Mijia.

  • 2021 год: первые холодильники компании получают поддержку IoT.

  • 2023 год: внедряются технологии стерилизации воздуха и запахов.

  • 2025 год: Mijia Refrigerator Pro выводит на рынок систему Micro Freezing.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Dying Light: The Beast получил оценки 78/100 на Metacritic и 83/100 на OpenCritic вчера в 19:16

Игроки не выдерживают ночи в The Beast: почему даже опытные фанаты кричат от страха

Techland выпустила Dying Light: The Beast — отдельный проект, превзошедший оценки прошлых частей. Игра делает упор на хоррор и ближние бои.

Читать полностью » Google встроила искусственный интеллект Gemini в браузер Chrome вчера в 16:47

Браузер стал волшебной палочкой: как обновлённый Chrome исполняет желания быстрее поиска

Google встроила ИИ прямо в браузер Chrome. Теперь он не только ищет и объясняет, но и помогает в покупках, бронированиях и защите.

Читать полностью » Разбор iFixit показал: MagSafe Battery заряжает iPhone Air только на 65% вчера в 17:16

iPhone Air заряжается, но не до конца: Apple объяснила, куда исчезает треть батареи

iFixit разобрали новый MagSafe Battery для iPhone Air. Разбор показал простую конструкцию и объяснил, почему он восполняет лишь 65% заряда.

Читать полностью » Что изменится после окончания поддержки Windows 10 — разъяснение эксперта вчера в 16:52

Последний звонок для "десятки": что потеряют пользователи, отказавшись переходить на Windows 11

Microsoft готовится завершить поддержку Windows 10, и миллионы пользователей окажутся перед выбором: обновляться, менять систему или рисковать безопасностью.

Читать полностью » Бесплатные игры недели в Epic Games Store на Android: Samorost 2 и Road Redemption Mobile вчера в 15:16

Сказка против адреналина: две бесплатные игры недели, и выбор окажется сложнее, чем кажется

Epic Games Store дарит Android-пользователям сразу два проекта: атмосферный Samorost 2 и драйвовый Road Redemption Mobile.

Читать полностью » iPhone 17 Pro Max показал почти 8 часов автономной работы в тесте The Tech Chap вчера в 14:55

Батарея против времени: какой новый iPhone доживёт до восьмого часа без розетки

Тестирование новых iPhone показало неожиданные результаты: компактные и тонкие модели смогли удивить, а флагман снова улучшил рекорды.

Читать полностью » Новая модель GreenOCR 2.0 снизила энергопотребление на 20% — Smart Engines вчера в 12:13

Читает быстрее, ест меньше: в России запустили нейросеть, которая экономит электричество

Smart Engines представила нейросетевую модель GreenOCR 2.0. Она работает быстрее, точнее и на 20% экономичнее, чем предыдущие версии.

Читать полностью » Правительство РФ рассматривает запуск маглевов и Hyperloop в ближайшие 10 лет вчера в 12:24

Скорость как у самолёта, но по рельсам: что за монстры появятся на российских путях

В России в ближайшие 10 лет могут появиться маглевы и даже прототипы Hyperloop. Как новые технологии изменят транспорт и конкуренцию с авиацией?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Врачи объяснили, почему планка улучшает осанку и укрепляет корпус
Наука

Чешский школьник Ян Герциг готовит программу наблюдений для телескопа Джеймса Уэбба
Садоводство

Мини-огород на подоконнике помогает снизить стресс и обеспечивает свежей зеленью круглый год
Авто и мото

В Казахстане с 2026 года появится возможность выбрать любой номер за 10 МРП — Минфин
Питомцы

Ветеринары: собаки чаще всего боятся грома, фейерверков и одиночества
Садоводство

Эксперт: розы укореняются лучше при посадке за 6 недель до морозов
Авто и мото

Haval Jolion 2025 занял второе место по продажам SUV в России — данные "Автостата"
Еда

Запекание крыльев индейки в рукаве обеспечивает равномерное приготовление мяса и овощей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet