домашняя крыса с сыром
домашняя крыса с сыром
© freepik.com
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:16

Быстрый путь к умному питомцу: крысы дарят преданность без лишних хлопот

Крысы в домашних условиях проявляют преданность к хозяевам

Вы когда-нибудь слышали фразу "Ну ты и крыса!" в адрес кого-то нечестного? Но давайте разберёмся: настоящие домашние крысы — это совсем другое дело. Они умны, преданны и могут стать отличными компаньонами. Вспомните героиню из мультфильма Шапокляк с её верной подругой Лариской. Эти грызуны полны сюрпризов!

Ум и дружелюбие крыс

Крысы невероятно сообразительны. Они откликаются на своё имя, любят сидеть на коленях хозяина и даже готовы делить с ним постель. Представьте: ваш питомец свернётся клубочком, как кошка, пока вы смотрите телевизор. Они следуют за вами по квартире и ищут внимания — настоящие маленькие друзья!

Крысы легко поддаются обучению. Они могут выполнять простые команды, такие как "сидеть" или "лежать". В том же мультфильме Лариска даже "воровала" кошельки — но это, конечно, не для реальной жизни. Главное — тренировать их добрым голосом, и они быстро поймут, что к чему.

Общение голосом: как договориться с питомцем

Голос хозяина для крысы — как музыка. Они не только слушают, но и слушаются. Вы сможете уговорить их съесть полезную еду, принять лекарство или вернуться в клетку. Просто говорите спокойно и ласково — и результат не заставит себя ждать.

Крысы — всеядные, так что они могут грызть всё, что попадётся: от еды до проводов. Не рискуйте — лучше держать клетку на видном месте и не отпускать грызуна свободно бегать по дому. Они очень общительны, поэтому заведите пару: вдвоём им веселее!

Клички и вдохновение

Для крыс подходят креативные имена: Веснушка, Гермиона, Попкорн, Мадонна, Джимми, Франклин или Билли. А если любите кино, назовите питомца Стюартом Литтлом — как в фильме про очаровательного мышонка. Кстати, если думаете завести крысу, пересмотрите этот мультфильм — он вдохновит.

