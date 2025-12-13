Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
световой пешеходный переход
световой пешеходный переход
© администрация МО Певек is licensed under public domain
Иван Петровский Опубликована сегодня в 21:23

Пешеходам теперь светят звёзды с асфальта: Калуга обогнала Москву по технологиям

В Калужской области установили 77 проекционных переходов — Минтранс

Пешеходный переход больше не просто зебра на асфальте — теперь это световая проекция, которую видно даже в тумане или под снегом. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Калужской области. В регионе продолжается модернизация инфраструктуры в рамках проекта "Безопасность дорожного движения".

Новые технологии на дорогах

В 2025 году в Калужской области установили 77 проекционных пешеходных переходов нового поколения. Это специальные комплексы, которые с помощью светодиодных проекторов обозначают контуры перехода на дорожном покрытии. Изображение становится заметным для водителей при любой погоде и в тёмное время суток.

По данным Минтранса, общее количество таких переходов по региону уже достигло 303 единиц. Их внедрение началось ещё в 2021 году и стало частью системного обновления средств организации дорожного движения. Современные переходы не только повышают безопасность пешеходов, но и служат примером внедрения технологий, ориентированных на профилактику ДТП.

Цель — безопасность и видимость

В министерстве отмечают, что использование проекционных систем особенно эффективно в местах с интенсивным движением и недостаточным освещением. "Технологии помогают сделать переход заметным заранее, снижая риск наезда на пешехода", — подчеркнули в Минтрансе Калужской области.

Кроме световой разметки, оборудование включает датчики, реагирующие на движение человека. При приближении пешехода к проезжей части включается подсветка, что позволяет водителю заранее снизить скорость. Такой подход обеспечивает дополнительный уровень защиты, особенно в зонах школ и жилых кварталов.

Развитие проекта

Работы ведутся в рамках регионального проекта "Безопасность дорожного движения", входящего в национальную программу "Безопасные качественные дороги". Финансирование осуществляется из федерального и областного бюджетов. По планам ведомства, внедрение подобных технологий продолжится и в последующие годы.

Инженеры и представители подрядных организаций проводят регулярный мониторинг состояния оборудования и его эффективности. Отмечается, что число аварий на участках с проекционными переходами сокращается, а уровень доверия к новым системам у водителей и пешеходов растёт.

