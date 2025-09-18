Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пассажирский терминал Домодедово DME Passenger terminal
© commons.wikimedia.org by <a href="//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:DME_Airport&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="User:DME Airport (page does not exist)">DME Airport</a> is licensed under CC BY-SA 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:05

Аэропорт Домодедово объявил войну парковочному хаосу: новая система изменит правила для водителей

В аэропорту Домодедово планируют внедрить систему ИИ для управления парковкой

Парковка в аэропорту часто становится настоящим испытанием для тех, кто добирается туда на личном автомобиле. Поиск свободного места, оплата, контроль времени стоянки — всё это требует дополнительных усилий, особенно если торопишься на рейс. Теперь в Домодедово решили сделать этот процесс удобнее: здесь планируют внедрить систему на основе искусственного интеллекта.

"Данный вопрос сейчас находится в стадии проработки", — отметили в пресс-службе аэропорта.

Как это работает

Речь идёт о технологии, которая уже протестирована в Шереметьево. Там искусственный интеллект в реальном времени анализирует заполняемость парковки и отображает актуальные данные на интерактивной карте. Любой пассажир может заранее оценить, насколько загружена стоянка, и спланировать поездку.

В перспективе система будет уметь больше:
• бронирование места заранее через мобильное приложение;
• автоматическое предупреждение о нарушениях правил парковки;
• оповещения о внештатных ситуациях на территории стоянки.

Таким образом, парковка превратится из хаотичного пространства в организованную "умную" среду, где водителю проще сориентироваться.

Сравнение: традиционная и "умная" парковка

Критерий Обычная парковка "Умная" парковка с ИИ
Поиск свободного места Вручную, занимает время Автоматический подсчёт и карта
Оплата Через терминал или кассу Онлайн-приложение, без очередей
Безопасность Минимальный контроль Система уведомлений и видеоаналитика
Удобство для пассажиров Среднее Максимальное, включая бронирование

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Приезжать в аэропорт без проверки загруженности стоянки.
Последствие: Потеря времени на поиск свободного места, риск опоздать на рейс.
Альтернатива: Использовать карту загруженности в приложении.

Ошибка: Оплачивать стоянку наличными в последний момент.
Последствие: Очередь в кассе, риск выйти за лимит времени.
Альтернатива: Оплата онлайн или через банковскую карту.

Ошибка: Игнорировать правила парковки.
Последствие: Штрафы или эвакуация автомобиля.
Альтернатива: Система ИИ предупредит о нарушениях заранее.

А что если…

А что если подобную систему внедрить не только в аэропортах, но и в торговых центрах, на стадионах и в деловых кварталах? Это позволит сократить пробки в часы пик, упростить жизнь водителям и снизить количество нарушений. Фактически "умная" парковка может стать важной частью "умного города".

Плюсы и минусы нововведения

Плюсы Минусы
Экономия времени Возможны технические сбои
Возможность бронировать место Требуется установка приложения
Более высокий уровень безопасности Привыкание к новому формату
Удобная онлайн-оплата Зависимость от интернета

FAQ

Как выбрать оптимальную парковку в аэропорту?
Сравните стоимость, удалённость от терминала и наличие онлайн-сервисов. В Домодедово планируется внедрить систему ИИ, что сделает выбор проще.

Сколько стоит парковка в аэропорту Домодедово?
Цена зависит от зоны: краткосрочная стоянка ближе к терминалу дороже, долгосрочная — дешевле. Внедрение ИИ не повлияет на тарифы, но сделает сервис удобнее.

Что лучше: оставить машину на парковке аэропорта или воспользоваться трансфером?
Если поездка короткая, парковка может быть удобнее. При длительных перелётах стоит рассмотреть услуги такси или трансфера, чтобы избежать высоких затрат.

Три интересных факта

  1. Первые "умные" парковки появились в Японии ещё в 90-х, но без использования ИИ — только с датчиками занятости.

  2. В Европе популярны паркинги с солнечными панелями на крыше: они обеспечивают освещение стоянки и зарядку электромобилей.

  3. В США тестируют парковки, где автомобиль сам находит и занимает свободное место без участия водителя.

Исторический контекст

Идея автоматизировать парковку возникла вместе с ростом числа автомобилей в мегаполисах. В начале 2000-х появились первые системы с элементарными датчиками, которые показывали наличие мест. Позже к ним добавили видеонаблюдение, онлайн-оплату и мобильные приложения. Сегодня развитие технологий ИИ позволяет объединить все эти решения в единый сервис.

