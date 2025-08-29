Металлы получили иммунитет: скрытая технология спасёт от разрушения на молекулярном уровне

Коррозия металлов — скрытый процесс, который годами остаётся незаметным, а затем приводит к серьёзным разрушениям. Существующие методы защиты часто начинают действовать слишком поздно и требуют значительных затрат. Однако учёные из ИТМО совместно с коллегами из Китая и Великобритании предложили принципиально новый подход — "умные" микрокапсулы, способные самостоятельно реагировать на изменения среды и вовремя высвобождать защитное вещество.

Как работают микрокапсулы

Диаметр каждой капсулы — всего 700 нанометров. Внутри спрятан ингибитор коррозии бензотриазол, а снаружи — оболочка из полиэлектролитов. При снижении уровня pH молекулярные связи ослабевают, оболочка раскрывается, и активное вещество высвобождается именно тогда, когда металл начинает подвергаться разрушению.

Этот процесс можно контролировать в течение двух недель, что делает систему более надёжной по сравнению с традиционными методами.

"Мы рассчитали энергетические профили изменений системы и описали механизм работы капсул на молекулярном уровне. Это позволяет с помощью квантовой химии заранее задавать свойства оболочки и точно регулировать условия высвобождения активных веществ", — пояснил научный сотрудник НОЦ инфохимии ИТМО Данила Ермолин.

Эффективность и перспективы

Эффективность капсулирования достигает 86%: почти все молекулы ингибитора оказываются внутри структуры. Такие микрокапсулы долговечны, стабильны и при этом экологичны, что открывает путь к их промышленному использованию.

По сути, это прототип "интеллектуальных" материалов, которые могут адаптироваться к внешним условиям и запрограммированно реагировать на изменения среды. В перспективе подобные технологии будут применяться не только для защиты металлов, но и для создания новых поколений материалов с расширенными функциями.

Три интересных факта по теме