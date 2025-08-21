Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
идеальная организация холодильника
идеальная организация холодильника
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:00

Маленькие помощники за копейки: как мелочи делают дом удобным

Хозяйственные мелочи, которые заменяют дорогие гаджеты: список экспертов

Иногда самая простая вещь оказывается полезнее умного девайса за десятки тысяч. Достаточно заглянуть в хозяйственный магазин — и вы найдёте решения, которые реально экономят время, силы и деньги.

"Удобство — это не только дорогие бытовые гаджеты, но ещё и продуманные мелочи. Иногда одна пластиковая клипса делает быт проще, чем "умный" девайс за тысячи рублей," — организатор пространства, клинер Елена Горшкова.

1. Зажимы для пакетов

Клипсы с "горлышком" надежно фиксируют открытую пачку сахара, гречки или муки. Чтобы насыпать — просто откройте клапан. Больше никаких узлов и пересыпаний.

Цена: от 50 ₽

2. Крышка-невыкипайка

Силиконовый "колпак" для кастрюли предотвращает побег молока или макарон. Всё стекает в насадку, а плита остаётся чистой.

"Никаких высоких технологий, а какой эффект! Не зря же говорят: всё гениальное — просто", — делится эксперт.

Цена: от 100 ₽

3. Аксессуары для холодильника

Дополнительные полки, держатели для соусов и лотки для яиц помогают использовать каждый сантиметр пространства.

Цена: от 150 ₽

4. Скребок для шерсти

Металлическая ручка с зазубринами собирает шерсть с дивана в плотный комок. Дешёвое и очень эффективное решение для хозяев животных.

Цена: от 200 ₽

5. Органайзер для специй

Вращающаяся подставка или настенный бокс освобождают кухонные полки и держат все приправы под рукой.

"Если у вас нет такой вещи, то я искренне не понимаю почему. Суперудобно, а стоит копейки", — отмечает Елена Горшкова.

Цена: от 250 ₽

6. Разделители для ящиков

Гибкие перегородки превращают хаос в упорядоченные секции. Носки, бельё или столовые приборы больше не смешиваются в кучу.

Цена: от 200 ₽

7. Лопатка для простыни

Простая пластина с закруглённым краем помогает легко заправить простыню под матрас. Край ложится ровно, без морщин.

Цена: от 300 ₽

8. Держатель для мусорных пакетов

Фиксатор удерживает пакет на месте, не давая ему проваливаться внутрь ведра.

Цена: от 100 ₽

9. Силиконовые крышки

Многоразовый аналог пищевой плёнки: легко натягиваются на банки, кастрюли и тарелки, герметично закрывая их

Цена: от 80 ₽

10. Магнитный держатель для ножей

Металлическая планка освобождает место в ящике, держит ножи под рукой и предотвращает их порчу.

Цена: от 150 ₽

Главное

Для порядка и удобства дома не нужны дорогие устройства. Достаточно нескольких продуманных мелочей, которые помогут избавиться от хаоса и сохранить время.

"Хаос в доме часто возникает из-за мелочей: кошачьей шерсти, бардака в ящиках, просыпанной крупы. Простые инструменты помогают содержать помещение в чистоте", — напоминает эксперт.

Попробуйте хотя бы два-три решения из списка — и вы заметите, как меняется ваш быт.

