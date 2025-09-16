Жить по-старому, платить меньше: как эти устройства сокращают счета и выбросы

"Яндекс" и Центр исследований и экологического инжиниринга HPBS провели исследование, посвящённое влиянию систем умного дома на энергопотребление, экологию и комфорт жизни. Эксперимент показал: использование "умных" устройств позволяет снизить потребление энергии и выбросы парниковых газов на 12%, а также улучшить качество сна, работоспособность и общее самочувствие членов семьи.

Эксперимент в типовой квартире

Для теста была выбрана квартира серии П-44Т, где проживает семья из четырёх человек. Учёные сравнили энергопотребление в двух сценариях — с использованием системы умного дома и без неё.

Результаты оказались показательными:

• суммарное энергопотребление снизилось на 12%;

• расходы на отопление уменьшились на 14%;

• кондиционирование стало экономичнее на 58%;

• освещение потребляет на 9% меньше.

Важно, что при этом привычный образ жизни семьи не изменился — экономия достигалась за счёт автоматизации бытовых процессов.

Как умный дом снижает энергозатраты

Наибольший вклад внесли следующие сценарии:

• автоматическое включение света по датчику движения;

• управление кондиционером через датчик температуры;

• регулировка отопления с помощью умного термостата.

Именно такая автоматизация помогает оптимально использовать электроэнергию и тепло, исключая лишние расходы.

Экология и сокращение выбросов

Снижение потребления ресурсов напрямую влияет на экологию: выбросы CO₂ уменьшаются на 12%. Это позволяет сократить углеродный след семьи и вносит вклад в улучшение экологической ситуации.

Влияние на здоровье и комфорт

Эффект от использования умных устройств оценивался по международным стандартам WELL, LEED и BREEAM, которые учитывают тепловой комфорт, освещённость, ментальное здоровье и когнитивные факторы.

Исследование показало, что умный дом:

• поддерживает оптимальную температуру и влажность;

• регулирует освещение в зависимости от времени суток;

• снижает уровень фонового стресса за счёт предсказуемости и автоматизации рутины.

Таким образом, умные системы создают благоприятный микроклимат и положительно сказываются на психологическом состоянии человека.

Как проводилось исследование

Учёные применили методологию энергетического моделирования. Система включала: умный хаб, пульт для кондиционера, датчики температуры, влажности, освещённости и движения, а также умные лампы и термостат. Это позволило максимально приближенно смоделировать условия жизни в обычной городской квартире.