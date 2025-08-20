Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:54

Мем Яна Топлеса — учебник по маркетингу: как превратить абсурд в бизнес

Блогер Ян Топлес заявил, что мем "умный парень в очках" был создан его командой

Почему одни мемы живут считанные дни, а другие становятся частью массовой культуры? История "умного парня в очках" с Яном Топлесом — яркий пример того, как тщательно спланированный эксперимент превращается в глобальный феномен.

Как родился мем

Блогер Ян Топлес признался, что именно его команда запустила мем осознанно. В новом ролике он рассказал, что проект был экспериментом по созданию вирусного контента.

"Мы сами хотели проверить, возможно ли управлять мемами", — пояснил Топлес.

В основе стратегии лежали три принципа:

  • выбор громких инфоповодов, которые быстро подхватывают медиа,

  • работа с аудиторией зумеров, тонко чувствующих тренды,

  • постоянное отслеживание реакции и корректировка плана продвижения.

Вирусность и первые успехи

Идея сработала лучше, чем ожидал сам блогер. Всего за несколько месяцев аудитория канала выросла на 700 тысяч человек. А сам мем попал в известную энциклопедию интернет-юмора Know Your Meme, что стало признанием его международного статуса.

Летом фото Яна Топлеса внезапно начало появляться в лентах соцсетей с подписью "умный человек в очках скачать обои". Именно абсурдность сделала картинку по-настоящему вирусной.

Креатив зумеров и TikTok

Тиктокеры подхватили волну и превратили изображение в целый поток абсурдного творчества:

  • вставляли блогера во вселенную итальянского брейнрота,

  • создавали хаотичные ИИ-ролики,

  • фотошопили кадры так, будто "умный человек" стоит в дверях квартиры и пугает родителей.

Эти странные и смешные интерпретации только подогревали интерес к образу.

От соцсетей до Таймс-сквер

На пике популярности фото Топлеса оказалось на билборде на Таймс-сквер в Нью-Йорке — одном из главных символов глобального признания. Мем быстро стал частью рекламных кампаний: его использовали KFC, "Смешарики", Durex и Aviasales.

На маркетплейсах тут же появился фанатский мерч: футболки, кружки, значки, маски и даже антистресс-подушки с изображением "умного парня в очках".

