Мем Яна Топлеса — учебник по маркетингу: как превратить абсурд в бизнес
Почему одни мемы живут считанные дни, а другие становятся частью массовой культуры? История "умного парня в очках" с Яном Топлесом — яркий пример того, как тщательно спланированный эксперимент превращается в глобальный феномен.
Как родился мем
Блогер Ян Топлес признался, что именно его команда запустила мем осознанно. В новом ролике он рассказал, что проект был экспериментом по созданию вирусного контента.
"Мы сами хотели проверить, возможно ли управлять мемами", — пояснил Топлес.
В основе стратегии лежали три принципа:
-
выбор громких инфоповодов, которые быстро подхватывают медиа,
-
работа с аудиторией зумеров, тонко чувствующих тренды,
-
постоянное отслеживание реакции и корректировка плана продвижения.
Вирусность и первые успехи
Идея сработала лучше, чем ожидал сам блогер. Всего за несколько месяцев аудитория канала выросла на 700 тысяч человек. А сам мем попал в известную энциклопедию интернет-юмора Know Your Meme, что стало признанием его международного статуса.
Летом фото Яна Топлеса внезапно начало появляться в лентах соцсетей с подписью "умный человек в очках скачать обои". Именно абсурдность сделала картинку по-настоящему вирусной.
Креатив зумеров и TikTok
Тиктокеры подхватили волну и превратили изображение в целый поток абсурдного творчества:
-
вставляли блогера во вселенную итальянского брейнрота,
-
создавали хаотичные ИИ-ролики,
-
фотошопили кадры так, будто "умный человек" стоит в дверях квартиры и пугает родителей.
Эти странные и смешные интерпретации только подогревали интерес к образу.
От соцсетей до Таймс-сквер
На пике популярности фото Топлеса оказалось на билборде на Таймс-сквер в Нью-Йорке — одном из главных символов глобального признания. Мем быстро стал частью рекламных кампаний: его использовали KFC, "Смешарики", Durex и Aviasales.
На маркетплейсах тут же появился фанатский мерч: футболки, кружки, значки, маски и даже антистресс-подушки с изображением "умного парня в очках".
