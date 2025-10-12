Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:13

Кружка с подогревом превратилась в троянского коня: как хакеры проникают в офисы через безобидные гаджеты

RTM Group: хакеры атакуют компании РФ через кружки с подогревом и портативные колонки

Рост числа кибератак в России стал особенно заметен в 2025 году. Но главной новостью стало даже не количество инцидентов, а их источник: злоумышленники все чаще проникают в корпоративные сети не через привычные вирусы или фишинг, а через бытовые устройства — кружки с подогревом, Wi-Fi-лампы и колонки. Эти безобидные, на первый взгляд, вещи превращаются в настоящие "цифровые мины".

По данным RTM Group, количество атак, связанных с использованием уязвимых гаджетов и программ, выросло на 124% по сравнению с прошлым годом. Исследование охватило более 300 российских компаний и результаты тестов на проникновение в свыше 500 организациях.

"Эти, казалось бы, безобидные устройства становятся "троянским конем", используемым для внедрения шифровальщиков и организации утечек конфиденциальной информации", — говорится в отчете RTM Group.

Гаджеты под прицелом

Специалисты отмечают, что киберпреступники используют самый неожиданный инвентарь. Помимо флешек и жестких дисков, через корпоративные сети проходят атаки, замаскированные под зарядные станции, Bluetooth-наушники, фитнес-браслеты, смарт-лампы и даже термокружки с функцией подогрева.

Все эти устройства работают через беспроводные протоколы и часто имеют прямое подключение к Wi-Fi. При этом безопасность таких гаджетов редко проверяется, особенно в офисной среде, где они воспринимаются как аксессуары.

С каждым годом растет и число уязвимых программ. В среднем на одном рабочем месте российского офиса установлено до 30 сторонних приложений, и в двух-трех из них ежедневно обнаруживаются новые "дыры". В 70% протестированных серверов эксперты RTM Group нашли как минимум одно уязвимое приложение.

"Около 80% средних организаций с выручкой до 2 млрд рублей не проводили полноценную проверку своего ПО на наличие проблем более двух лет", — считают в RTM Group.

Сравнение: какие устройства опаснее всего

Устройство Уровень риска Возможные последствия
Wi-Fi лампы Высокий Доступ к корпоративной сети
Смарт-кружки с подогревом Средний Утечка паролей Wi-Fi
Bluetooth-колонки Средний Запись переговоров, прослушка
Зарядные станции с USB Высокий Внедрение вредоносного кода
Фитнес-браслеты и часы Низкий Сбор данных о перемещениях

Советы шаг за шагом: как защититься

  1. Проведите инвентаризацию. Определите все устройства, подключенные к офисной сети, включая личные гаджеты сотрудников.

  2. Настройте сегментацию сети. Умные устройства должны быть изолированы от основных серверов.

  3. Обновляйте прошивки. Даже лампочка с Wi-Fi должна регулярно получать обновления безопасности.

  4. Установите систему мониторинга. Программы вроде Zabbix, PRTG или SolarWinds помогут отслеживать подозрительные подключения.

  5. Ограничьте использование USB. Заблокируйте автоматическое определение флешек и зарядных устройств.

  6. Проводите пентесты. Проверки на проникновение позволяют выявлять уязвимости до того, как их обнаружат злоумышленники.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование несертифицированных гаджетов в корпоративной сети.
    Последствие: внедрение шифровальщика и потеря доступа к данным.
    Альтернатива: использование устройств с поддержкой корпоративных протоколов безопасности (Cisco, D-Link, Ubiquiti).

  • Ошибка: игнорирование обновлений ПО.
    Последствие: компрометация через известную уязвимость.
    Альтернатива: автоматическая установка обновлений через централизованный сервер.

  • Ошибка: подключение личных гаджетов сотрудников.
    Последствие: несанкционированный доступ к внутренним ресурсам.
    Альтернатива: политика BYOD с предварительной сертификацией устройств.

А что если…

Если не предпринимать мер, "цифровые мины" способны парализовать работу целого предприятия. Представьте, что заражение начнется с безобидной умной кружки на ресепшене, подключенной к Wi-Fi. Через нее злоумышленник получит доступ к внутренним базам, почтовым серверам и бухгалтерии. Один день простоя способен обернуться убытками в миллионы рублей, особенно для компаний, работающих с непрерывными процессами — например, банков или логистических центров.

Плюсы и минусы IoT-гаджетов в офисе

Плюсы Минусы
Удобство, автоматизация рутины Высокий риск взлома
Энергоэффективность Отсутствие обновлений безопасности
Современный имидж компании Сложность инвентаризации устройств
Повышение производительности Потенциальный канал утечки данных

FAQ

Как определить, что гаджет опасен?
Если устройство запрашивает доступ к Wi-Fi без необходимости или требует установки приложений с неизвестных источников, это тревожный знак.

Что делать с найденной уязвимостью?
Изолировать устройство, обновить прошивку и уведомить системного администратора. При необходимости — провести внутреннее расследование.

Какие гаджеты безопаснее?
Модели, прошедшие сертификацию в России или ЕС, с поддержкой шифрования WPA3 и обновлениями от производителя.

Сколько стоит аудит безопасности?
Стоимость пентеста зависит от размера компании, но в среднем начинается от 300-500 тысяч рублей.

Мифы и правда

  • Миф: "умные" кружки и лампы не могут навредить, ведь у них нет камеры.
    Правда: через них можно получить доступ к корпоративной сети.

  • Миф: проверять гаджеты достаточно один раз при установке.
    Правда: новые уязвимости появляются постоянно, поэтому проверку нужно повторять хотя бы раз в квартал.

  • Миф: антивирус защитит от всех угроз.
    Правда: он не предотвращает физическое подключение зараженных устройств.

3 интересных факта

  1. Первый известный случай заражения через IoT-гаджет произошел в 2016 году, когда вирус Mirai поразил камеры видеонаблюдения.

  2. В 2024 году одна из российских компаний потеряла базу данных клиентов из-за зараженного Wi-Fi-принтера.

  3. Более половины сотрудников не видят угрозы в подключении личных устройств к корпоративной сети.

Исторический контекст

Понятие "умного офиса" появилось еще в начале 2010-х годов, когда компании начали массово внедрять системы автоматизации. Тогда о киберугрозах через бытовые устройства почти не говорили. Однако к 2020-м годам IoT-технологии стали настолько распространены, что каждый новый гаджет стал потенциальной мишенью.

Сейчас компании вынуждены искать баланс между комфортом и безопасностью. И если еще недавно кружка с подогревом считалась милым подарком сотруднику, сегодня она может оказаться дверью для киберпреступников.

