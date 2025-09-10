Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:20

Хлам ворует не только место, но и энергию: как вернуть лёгкость дому

Расхламление по методу Мари Кондо: как правильно навести порядок дома

Дом быстро наполняется вещами, и в какой-то момент становится сложно найти нужное. Тогда на помощь приходит расхламление — грамотное избавление от лишнего. Оно не только освобождает пространство, но и создаёт ощущение лёгкости и порядка.

Основные принципы

Методика Мари Кондо давно стала популярной. Она предлагает:
• убирать за один раз, а не растягивать процесс на недели;
• сортировать вещи по категориям, а не по комнатам;
• хранить так, чтобы всё легко находилось;
• оставлять только то, что радует.

Эти простые правила позволяют взглянуть на дом по-новому и перестать держаться за ненужное.

Как не вернуться к хаосу

Чтобы порядок не оказался временным, полезно выработать привычки:
• у каждой вещи должно быть своё место;
• покупки стоит делать осознанно, избегая импульсивных трат;
• периодическая ревизия помогает не накапливать хлам;
• возвращайте предметы на место сразу после использования;
• цените пространство — оно важнее количества вещей.

Чек-лист по категориям

Текстиль

Пересмотрите постельное бельё, полотенца, скатерти, пледы и шторы. Изношенные вещи выбрасываем, неподходящие по стилю — отдаём или продаём. Подушек и одеял достаточно по два-три комплекта на человека.

Одежда и обувь

Разберите гардероб. Всё, что не носили больше двух лет, можно смело убрать. Вещи не по размеру и потерявшие вид не стоит хранить "на дачу". Верхнюю одежду распределите по сезонам, обувь сложите в коробки и организуйте хранение на антресолях или в нишах.

Аксессуары

Оставьте только сумки, которые реально носите. Сломанные зонты либо чините, либо выбрасывайте. Шапки и шарфы с катышками или севшие после стирки не имеют смысла хранить. Украшения храните в отдельных коробочках, чтобы они не путались.

Кухня

Разберите холодильник и морозильник, проверьте сроки годности. Из посуды оставьте только целые и нужные предметы. Сковородки и кастрюли, которыми давно не пользовались, можно продать или подарить. Столовые приборы храните в органайзерах, а бытовую технику — только ту, что реально работает и используется.

Бытовая химия

Соберите все флаконы и оставьте только те, что действительно нужны. Пустые бутылки выбросите. Косметику и аптечку пересмотрите: срок годности здесь особенно важен.

Детские вещи

Игрушки лучше сортировать вместе с ребёнком, давая ему возможность выбирать. Учебники расставьте по предметам, большие вещи вроде велосипедов храните в кладовке или на балконе, используя настенные крепления.

Книги и документы

Документы распределите по папкам и подпишите их. Книги оставьте только те, что дороги и вдохновляют. Журналы разложите по годам, фотографии и грамоты — по альбомам или рамкам. Лишние снимки можно оцифровать.

Итог

Каждая вещь в доме должна приносить радость или быть полезной. Избавляясь от ненужного, вы освобождаете не только полки и шкафы, но и пространство для новых идей и впечатлений.

