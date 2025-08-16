Электромобили — только начало: куда теперь пойдёт альянс VW и Xpeng

Неожиданный поворот в автопроме: немецкий концерн Volkswagen и китайская Xpeng Motors делают следующий шаг в своём сотрудничестве, расширяя его за пределы электромобилей. Теперь совместные наработки будут применяться и в автомобилях с классическими двигателями внутреннего сгорания, а также в гибридных моделях. Главный акцент — на китайском рынке, где VW планирует ускорить обновление модельного ряда и внедрить так называемые "программно-определяемые" функции.

Что изменится для автомобилей

Внедрение нового подхода позволит машинам получать обновления "по воздуху" — так же, как смартфоны. Это означает, что владельцы смогут без визита в сервис обновлять навигацию, интерфейсы и даже функциональность автомобиля. Более того, цикл разработки новых моделей сократится, что даст производителям возможность быстрее реагировать на запросы рынка.

Ещё одна цель партнёрства — унификация электронных платформ, которая снизит себестоимость и упростит производство. Для автопрома это особенно важно на фоне усиливающейся конкуренции в сегменте "умных" автомобилей.

Мнения участников

"Это соглашение — закономерный шаг после сделки, заключённой в июле", — заявил глава Xpeng Хэ Сяопэн.

По его словам, совместная работа позволит компаниям ускорить развитие технологий "умных" электромобилей и повысить их привлекательность для покупателей.

С оптимизмом высказался и представитель Volkswagen в Китае Берри:

"Новые решения будут применяться не только в экологичных моделях, но и в традиционных авто", — рассказал Берри.

Это, по мнению компании, поможет удержать сильные позиции на рынке, где всё больше покупателей ищут автомобили с развитой цифровой начинкой.