Умная дверь — глупая ошибка: как технология Volvo комфорта превратилась в источник бед
Система бесконтактного открытия багажника — одно из тех удобств, которые обещают сделать жизнь водителя проще. Но в Нью-Джерси этот механизм стал источником громкого судебного дела, поставив под сомнение репутацию Volvo как бренда, символизирующего безопасность и технологичность.
История, начавшаяся с прогулки
Осенью 2023 года Меган Кор отправилась в пеший поход с подругой и её собакой. Остановившись возле автомобиля Volvo, женщины и представить не могли, что обычный день закончится травмой. По словам истицы, собака случайно пробежала под задней частью машины и активировала сенсор, отвечающий за бесконтактное открытие багажника. Электроприводная дверь резко распахнулась и ударила Кор по голове.
Удар оказался настолько сильным, что женщина потеряла сознание и была доставлена в больницу. Медики зафиксировали черепно-мозговую травму и повреждения шейных позвонков.
Судебный иск и обвинения
Прошло почти два года, прежде чем Кор подала иск — в октябре 2025-го. Ответчиками стали не только Volvo Car USA, но и владелица собаки, а также водитель автомобиля, который, как выяснилось, является сотрудником компании.
В документах говорится, что система открывания багажника не имела должной защиты от случайного срабатывания. Кроме того, отсутствовала функция автоматического отката двери при столкновении с препятствием — стандартная опция для многих современных моделей.
Адвокаты Кор утверждают, что инженерная недоработка стала причиной происшествия, и требуют компенсации за медицинские расходы, потерю дохода и моральный ущерб.
Как работает "умная" дверь Volvo
Функция бесконтактного открытия багажника впервые появилась у Volvo в 2010-х годах. Водителю достаточно провести ногой под задним бампером, чтобы дверь открылась. Система распознаёт движение с помощью датчиков, реагирующих на расстояние и форму сигнала.
Но, как признают специалисты, такие сенсоры чувствительны к любым объектам, особенно движущимся. В условиях дождя, пыли или плохого освещения ложные срабатывания возможны даже при небольшом движении рядом с машиной.
Механизм установлен на многих моделях — от XC60 до V90 Cross Country. И хотя производитель заявляет о многоуровневой защите, стопроцентно исключить случайные активации невозможно.
Сравнение: системы разных марок
|Марка
|Тип сенсора
|Защита от случайного срабатывания
|Автоматический откат
|Volvo XC60/V90
|Инфракрасный + ёмкостной
|Средняя
|Отсутствует в базовой версии
|BMW X5
|Радионные датчики
|Высокая
|Есть
|Audi Q7
|Инфракрасный
|Средняя
|Есть
|Lexus RX
|Комбинированный
|Высокая
|Есть
Как избежать подобных ситуаций
-
Проверяйте настройки бесконтактного открытия в меню автомобиля — у большинства моделей можно отключить функцию.
-
При мойке или стоянке с детьми и животными рядом лучше временно блокировать датчики.
-
Если дверь открывается с усилием или "зависает", необходимо пройти диагностику привода.
-
Регулярно обновляйте программное обеспечение автомобиля — обновления часто включают улучшения безопасности.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: использование функции рядом с животными или людьми.
-
Последствие: риск случайного открытия двери и травмы.
-
Альтернатива: использование кнопки или брелока вместо сенсорного управления.
Для тех, кто часто перевозит животных, эксперты советуют установить дополнительный механический ограничитель хода двери, который предотвращает полное открытие при препятствии.
А что если система действительно сбоит?
Если суд признает вину производителя, Volvo может столкнуться с волной исков. Уже сейчас в США действуют адвокатские группы, отслеживающие подобные дела. Прецедент с Кор может стать основанием для новых требований — особенно если выяснится, что компания знала о дефекте.
Ранее Volvo отзывала часть электрокаров EX90 из-за неполадок с задними дверями, но тот случай не имел отношения к сенсору открытия багажника.
Плюсы и минусы бесконтактных систем
|Плюсы
|Минусы
|Удобство при загруженных руках
|Возможность ложных срабатываний
|Минимум физического усилия
|Повышенные требования к чистоте сенсоров
|Современный имидж и комфорт
|Сложность ремонта при поломке
|Быстрое открытие при подходе
|Опасность для животных и детей
FAQ
Как отключить сенсор открытия багажника?
Отключить можно через настройки мультимедиа-системы или длительным удержанием кнопки багажника.
Что делать, если дверь ударила человека?
Сразу зафиксировать повреждения, обратиться к врачу и сообщить в страховую.
Можно ли установить ограничитель на электропривод?
Да, у официальных дилеров доступны аксессуары, ограничивающие угол открывания.
Почему сенсор реагирует на животных?
Датчик считывает движение любого объекта подходящей формы — даже собаки или крупной птицы.
Мифы и правда
-
Миф: система бесконтактного открытия полностью безопасна.
Правда: сенсор может сработать на любое движение, особенно при высокой чувствительности.
-
Миф: у всех машин есть функция отката двери.
Правда: у некоторых моделей она отсутствует или работает только при сильном сопротивлении.
-
Миф: случайное открытие невозможно без ключа.
Правда: если ключ рядом, сенсор активен и может отреагировать даже без намерения водителя.
Исторический контекст
Volvo десятилетиями ассоциировалась с безопасностью: бренд первым ввёл трёхточечный ремень, подушки занавесочного типа и системы удержания в полосе. Но новые технологии требуют новых стандартов защиты. Случай в Нью-Джерси — напоминание о том, что даже самые продуманные функции нуждаются в человеческом контроле.
Интересные факты
• Первый электропривод багажника появился в 1985 году у Mercedes S-Class.
• В 2020-х годах более 60% премиальных кроссоверов оснащены сенсорами открытия.
• В 2024 году инженеры Toyota запатентовали систему, которая определяет присутствие человека по дыханию, исключая ложные срабатывания.
