Дополнительные фонари на багажнике
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:44

Умная дверь — глупая ошибка: как технология Volvo комфорта превратилась в источник бед

Суд в Нью-Джерси рассмотрит иск к Volvo из-за травмы от бесконтактного открытия багажника

Система бесконтактного открытия багажника — одно из тех удобств, которые обещают сделать жизнь водителя проще. Но в Нью-Джерси этот механизм стал источником громкого судебного дела, поставив под сомнение репутацию Volvo как бренда, символизирующего безопасность и технологичность.

История, начавшаяся с прогулки

Осенью 2023 года Меган Кор отправилась в пеший поход с подругой и её собакой. Остановившись возле автомобиля Volvo, женщины и представить не могли, что обычный день закончится травмой. По словам истицы, собака случайно пробежала под задней частью машины и активировала сенсор, отвечающий за бесконтактное открытие багажника. Электроприводная дверь резко распахнулась и ударила Кор по голове.

Удар оказался настолько сильным, что женщина потеряла сознание и была доставлена в больницу. Медики зафиксировали черепно-мозговую травму и повреждения шейных позвонков.

Судебный иск и обвинения

Прошло почти два года, прежде чем Кор подала иск — в октябре 2025-го. Ответчиками стали не только Volvo Car USA, но и владелица собаки, а также водитель автомобиля, который, как выяснилось, является сотрудником компании.

В документах говорится, что система открывания багажника не имела должной защиты от случайного срабатывания. Кроме того, отсутствовала функция автоматического отката двери при столкновении с препятствием — стандартная опция для многих современных моделей.

Адвокаты Кор утверждают, что инженерная недоработка стала причиной происшествия, и требуют компенсации за медицинские расходы, потерю дохода и моральный ущерб.

Как работает "умная" дверь Volvo

Функция бесконтактного открытия багажника впервые появилась у Volvo в 2010-х годах. Водителю достаточно провести ногой под задним бампером, чтобы дверь открылась. Система распознаёт движение с помощью датчиков, реагирующих на расстояние и форму сигнала.

Но, как признают специалисты, такие сенсоры чувствительны к любым объектам, особенно движущимся. В условиях дождя, пыли или плохого освещения ложные срабатывания возможны даже при небольшом движении рядом с машиной.

Механизм установлен на многих моделях — от XC60 до V90 Cross Country. И хотя производитель заявляет о многоуровневой защите, стопроцентно исключить случайные активации невозможно.

Сравнение: системы разных марок

Марка Тип сенсора Защита от случайного срабатывания Автоматический откат
Volvo XC60/V90 Инфракрасный + ёмкостной Средняя Отсутствует в базовой версии
BMW X5 Радионные датчики Высокая Есть
Audi Q7 Инфракрасный Средняя Есть
Lexus RX Комбинированный Высокая Есть

Как избежать подобных ситуаций

  1. Проверяйте настройки бесконтактного открытия в меню автомобиля — у большинства моделей можно отключить функцию.

  2. При мойке или стоянке с детьми и животными рядом лучше временно блокировать датчики.

  3. Если дверь открывается с усилием или "зависает", необходимо пройти диагностику привода.

  4. Регулярно обновляйте программное обеспечение автомобиля — обновления часто включают улучшения безопасности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование функции рядом с животными или людьми.

  • Последствие: риск случайного открытия двери и травмы.

  • Альтернатива: использование кнопки или брелока вместо сенсорного управления.

Для тех, кто часто перевозит животных, эксперты советуют установить дополнительный механический ограничитель хода двери, который предотвращает полное открытие при препятствии.

А что если система действительно сбоит?

Если суд признает вину производителя, Volvo может столкнуться с волной исков. Уже сейчас в США действуют адвокатские группы, отслеживающие подобные дела. Прецедент с Кор может стать основанием для новых требований — особенно если выяснится, что компания знала о дефекте.

Ранее Volvo отзывала часть электрокаров EX90 из-за неполадок с задними дверями, но тот случай не имел отношения к сенсору открытия багажника.

Плюсы и минусы бесконтактных систем

Плюсы Минусы
Удобство при загруженных руках Возможность ложных срабатываний
Минимум физического усилия Повышенные требования к чистоте сенсоров
Современный имидж и комфорт Сложность ремонта при поломке
Быстрое открытие при подходе Опасность для животных и детей

FAQ

Как отключить сенсор открытия багажника?
Отключить можно через настройки мультимедиа-системы или длительным удержанием кнопки багажника.

Что делать, если дверь ударила человека?
Сразу зафиксировать повреждения, обратиться к врачу и сообщить в страховую.

Можно ли установить ограничитель на электропривод?
Да, у официальных дилеров доступны аксессуары, ограничивающие угол открывания.

Почему сенсор реагирует на животных?
Датчик считывает движение любого объекта подходящей формы — даже собаки или крупной птицы.

Мифы и правда

  • Миф: система бесконтактного открытия полностью безопасна.
    Правда: сенсор может сработать на любое движение, особенно при высокой чувствительности.

  • Миф: у всех машин есть функция отката двери.
    Правда: у некоторых моделей она отсутствует или работает только при сильном сопротивлении.

  • Миф: случайное открытие невозможно без ключа.
    Правда: если ключ рядом, сенсор активен и может отреагировать даже без намерения водителя.

Исторический контекст

Volvo десятилетиями ассоциировалась с безопасностью: бренд первым ввёл трёхточечный ремень, подушки занавесочного типа и системы удержания в полосе. Но новые технологии требуют новых стандартов защиты. Случай в Нью-Джерси — напоминание о том, что даже самые продуманные функции нуждаются в человеческом контроле.

Интересные факты

• Первый электропривод багажника появился в 1985 году у Mercedes S-Class.
• В 2020-х годах более 60% премиальных кроссоверов оснащены сенсорами открытия.
• В 2024 году инженеры Toyota запатентовали систему, которая определяет присутствие человека по дыханию, исключая ложные срабатывания.

