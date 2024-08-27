Еще в одной африканской стране зафиксирована вспышка оспы обезьян

В лагерях и транзитных центрах провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) выявлено 42 случая заражения оспой обезьян (mpox). Заболевание, зарегистрированное среди перемещенных лиц, вызывает серьёзные опасения по поводу возможного быстрого распространения вируса.
Учитывая плохие условия проживания в лагерях и отсутствие возможностей для изоляции заболевших, ситуация становится критической.
В этой провинции насчитывается около 2 миллионов перемещенных лиц, а всего на востоке ДРК — около 7 миллионов. Вспышка оспы обезьян в ДРК является крупнейшей в Африке в этом году, с начала года было зафиксировано 18 тысяч случаев заражения и 615 смертей.
Фото: phil.cdc.gov/not listed (public domain)
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