Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Книжный шкаф вместо двери
Книжный шкаф вместо двери
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:18

Квартира дышит, когда всё по местам: как освободить место без переезда и ремонта

Как использовать торцы мебели и верхние полки, чтобы стало больше места

Когда квартира небольшая, каждый сантиметр становится ценным ресурсом. В таких условиях важно не просто расставить мебель, а организовать пространство так, чтобы вещи не мешали жить, а наоборот — упрощали повседневные дела.

Компактные решения и скрытые системы хранения позволяют поддерживать порядок даже в малогабаритных квартирах. При этом интерьер остаётся аккуратным, лёгким и стильным. Ниже — практичные приёмы, которые помогут освободить место и рационально использовать каждый уголок дома.

1. Используйте потенциал высоких полок

Одна из главных ошибок при организации хранения — оставлять верхние уровни шкафов и стен пустыми. Пространство между высокими полками можно задействовать, если добавить дополнительные контейнеры, органайзеры или вставки.

"Дополнительные аксессуары создают новые плоскости для хранения и позволяют разместить больше необходимых вещей", — отмечают специалисты по эргономике интерьера.

Что можно использовать

  • Подвесные контейнеры - фиксируются под полкой и увеличивают полезную площадь.

  • Корзины с крышкой - удобно ставить наверх, чтобы хранить редко используемые вещи.

  • Разделители - помогают систематизировать одежду, книги или посуду.

Главное — не перегружать верхние полки: выбирайте лёгкие предметы и храните там то, чем пользуетесь не каждый день — например, сезонную одежду или праздничный текстиль.

2. Торцы мебели — скрытые резервы

Боковые поверхности шкафов, комодов, холодильника и даже кровати часто остаются незадействованными, хотя именно они способны значительно увеличить функциональность пространства.

На этих зонах можно разместить узкие полки, кармашки или держатели - они подойдут для кухонных принадлежностей, косметики или аксессуаров.

Идеи для разных комнат

Зона Что хранить Решение
Кухня Разделочные доски, крышки, полотенца, фольга Навесные рейлинги или карманы
Спальня Книги, гаджеты, очки, мелочи Узкая полка на торце кровати
Ванная Средства гигиены, фены, полотенца Металлические держатели и крючки
Прихожая Сумки, зонты, ключи Настенные кармашки или мини-полочки

Боковые панели мебели можно покрасить в контрастный цвет или оформить под дерево, чтобы они гармонично вписались в общий интерьер.

3. Подвесные полки — не только для полотенец

Многие ограничиваются установкой таких полок только в ванной, хотя они прекрасно подходят и для других помещений.

В спальне подвесная полка поможет хранить шарфы, ремни и сумки.
В прихожей - разместить головные уборы или зонты.
В гардеробной - аккуратно сложить бельё и аксессуары.

"Подвешенные конструкции экономят место в шкафу и обеспечивают быстрый доступ к вещам", — поясняют эксперты по хранению.

При выборе полок обращайте внимание на материал — металл подойдёт для современного стиля, дерево — для классики или скандинавского интерьера. Важно также, чтобы крепления выдерживали вес размещённых предметов.

4. Мебель с местом для хранения внутри

Современные производители мебели активно интегрируют встроенные системы хранения. Это идеальное решение для небольших квартир, где важно объединить эстетику и функциональность.

Классические примеры:

  • Пуфы с отсеками - подойдут для хранения журналов, пледов, зарядных устройств.

  • Кровати с выдвижными ящиками - идеальны для постельного белья и сезонной одежды.

  • Диваны с нишами - вместят подушки, книги или детские игрушки.

"Кровать с подъемным механизмом станет отличным решением для небольшой спальни", — советуют дизайнеры.

Выбирая такую мебель, учитывайте размеры помещения и частоту использования отсека — если к вещам нужно часто обращаться, предпочтите модель с лёгким доступом.

5. Нестандартные секции и органайзеры в шкафах

Даже самый просторный шкаф не спасёт от беспорядка, если пространство внутри используется неэффективно. Решение — встроенные разделители, выдвижные ящики и корзины.

"Выдвижные ящики, разделители для полок и органайзеры помогают максимально использовать внутренний объём шкафов", — отмечают специалисты.

Перед покупкой обязательно измерьте внутренние размеры мебели, чтобы подобрать аксессуары, подходящие по глубине и ширине.

Примеры применения:

  • в кухонных шкафах выдвижные корзины идеально подходят для овощей и круп;

  • в гардеробе - коробки с прозрачными стенками помогут быстрее находить нужные вещи;

  • в ванной - пластиковые органайзеры спасут от беспорядка среди косметики.

Сон и психология

Порядок в пространстве напрямую связан с внутренним спокойствием. Когда вещи разложены по местам, снижается уровень стресса, а концентрация и продуктивность повышаются. Чистая, хорошо организованная квартира способствует расслаблению и лучшему сну — особенно если всё ненужное скрыто от глаз.

FAQ

Как подобрать органайзеры под шкаф?
Измерьте внутренние размеры и ориентируйтесь на модульные системы — их можно комбинировать.

Что хранить под кроватью?
Постельное бельё, пледы, сезонную одежду, чемоданы и обувь в закрытых контейнерах.

Как не захламлять пространство при хранении?
Используйте принцип "одна вещь — одно место" и регулярно избавляйтесь от лишнего.

Можно ли использовать подвесные конструкции в арендованной квартире?
Да, выбирайте съёмные крепления без сверления — на липучках или крючках.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сода и уксус остаются самыми доступными средствами для мытья противней вчера в 19:21
Жир и нагар не щадят металл: дешёвая смесь возвращает противню блеск и молодость

Старый противень можно не выбрасывать: простая смесь из подручных средств вернёт ему чистоту и блеск. Узнайте, как это сделать правильно.

Читать полностью » Эксперты советуют использовать уксус и нашатырь для уборки кухонных шкафов вчера в 18:14
Воняет и липнет? Секреты быстрой чистки кухонных фасадов

Ваши кухонные шкафчики больше не будут выглядеть тускло и старо: простые приёмы и доступные средства помогут вернуть им свежесть.

Читать полностью » Жидкость для снятия лака помогает убирать плесень и пятна от чернил вчера в 17:09
Маркер, клей и даже плесень: неожиданные хитрости с ацетоном

Жидкость для снятия лака может стать незаменимым помощником не только в уходе за ногтями, но и в быту. Разбираем самые необычные варианты её применения.

Читать полностью » Эксперты уточнили: для запекания можно использовать обе стороны фольги одинаково вчера в 16:01
Блестящая или матовая? Правда о фольге, которую мы использовали неправильно

Почему у алюминиевой фольги одна сторона блестящая, а другая матовая? Оказывается, разгадка кроется вовсе не в кулинарии, а в её производстве.

Читать полностью » Стоимость самодельных мелков в разы ниже покупных — нужен только гипс и краска вчера в 15:56
Магия из двух ингредиентов: как сделать яркие мелки для асфальта дома

Узнайте, как всего из двух простых ингредиентов сделать яркие мелки для асфальта, которые превратят обычный двор в творческую площадку.

Читать полностью » Типичные ошибки при обустройстве гардеробной: советы дизайнеров вчера в 14:51
Чего нельзя делать при обустройстве гардеробной: советы, которые сэкономят время и деньги

Даже идеальная гардеробная может стать неудобной, если допустить ошибки в планировке. Дизайнеры BeInDesign рассказывают, как их избежать и создать гармоничное пространство.

Читать полностью » Гардеробная в малогабаритной квартире: преимущества и недостатки вчера в 13:48
Как организовать гардеробную в маленькой квартире и не потерять ни метра

Гардеробная в маленькой квартире — мечта или необходимость? Разбираем плюсы и минусы, делимся советами по обустройству и объясняем, почему даже пара квадратных метров могут стать идеальным решением.

Читать полностью » Планирование шкафа и гардеробной: советы декоратора вчера в 12:45
Как спланировать шкаф мечты: пошаговая схема, которая работает

Как рассчитать размеры, высоту полок и количество вешалок, чтобы в шкафу всегда был порядок. Простая пошаговая инструкция от декоратора Оксаны Пантелеевой.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Йога с кардио-элементами: программа для укрепления мышц и развития подвижности
Красота и здоровье
Хирург-ортопед Павел Семиченков предупредил о разрушении суставов у людей младше 40 лет
Садоводство
Садоводы напомнили: опавшие листья защищают растения, улучшают почву и подавляют сорняки
Авто и мото
Эксперт назвал самые надежные автомобили, которые можно купить за 250 тысяч рублей
Технологии
Google убрала приложение Red Dot из Google Play после скандала с ICEBlock
Еда
Салат Нежность с сыром сохраняет свежесть благодаря яблокам и сметане
Еда
Фасолевый салат с курицей сохраняет питательность
Еда
Запечённые баклажаны и перцы назвали идеальной закуской к ужину
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet