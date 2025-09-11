Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:03

Как один неверный цвет делает комнату меньше и мрачнее

Дизайнеры интерьеров рекомендуют для маленьких комнат тёплые светлые оттенки

Подбор цвета для стен — ключевой момент в оформлении интерьера, особенно если речь идет о небольшой комнате. Оттенки способны зрительно менять пространство: удачный выбор сделает его уютным и просторным, а ошибка — тесным и тяжелым.

Как протестировать оттенок

Прежде чем красить стены полностью, стоит проверить выбранный цвет. Для этого можно закрасить участок стены или большой лист ватмана и понаблюдать, как оттенок выглядит при естественном и искусственном освещении. Это поможет избежать разочарований и заранее понять, комфортно ли будет находиться в комнате.

Ошибки, которых лучше избежать

Ярко-белый

На первый взгляд кажется, что белый цвет идеально подходит для маленьких помещений. Но чисто белый в реальности делает комнату безжизненной и напоминающей больничную палату. К тому же на таком фоне заметны любые изъяны. Более удачный вариант — теплые оттенки: сливочный, молочный или цвет слоновой кости.

Насыщенные желтый и оранжевый

Эти жизнерадостные тона слишком активны для маленькой комнаты. Они создают чувство давления и могут утомлять. К тому же при разном освещении яркие оттенки нередко искажаются и выглядят грязновато. Если хочется добавить тепла, лучше выбрать бежевый, песочный или нежно-розовый.

Ярко-красный

Красный цвет эмоционально насыщенный и в больших количествах в маленькой комнате способен вызвать раздражение или усталость. Оптимально использовать его дозированно — в аксессуарах или декоре. В качестве базового решения лучше приглушённые красные оттенки.

Тёмные тона

Глубокие цвета вроде тёмно-синего, бордового или зелёного поглощают свет, отчего комната кажется меньше. Они уместны лишь как акцент — например, на одной стене или в нише. Остальные поверхности стоит оставить светлыми.

Модные оттенки

Тренды быстро меняются, а стены перекрашивать каждый сезон мало кто готов. К тому же модные цвета не всегда сочетаются с мебелью. Гораздо практичнее выбирать спокойную, нейтральную палитру, а индивидуальность добавлять с помощью декора и текстур.

Для небольших помещений лучше подходят светлые и тёплые оттенки, которые визуально расширяют пространство и создают уют. А модные и яркие цвета стоит использовать аккуратно — в деталях и акцентах. Такой подход поможет сохранить гармонию и комфорт в интерьере на долгие годы.

