Александр Александров Опубликована сегодня в 12:13

Круглый, барный или приставной: какой стол спасёт маленькую кухню

Что лучше для экономии места в небольшой кухне: круглый стол или узкий прямоугольный

Маленькая кухня — это всегда выбор компромиссов. Пространства не хватает, а хочется и комфортно готовить, и сидеть за столом всей семьёй. Я перепробовал разные варианты и понял, какая мебель действительно работает в ограниченных метрах.

Круглый стол — красиво, но неудобно

Классический круглый стол выглядит уютно, но в маленькой кухне он быстро "съедает" пространство. За него удобно садиться, но вокруг него остаётся мало места для передвижения. У меня он больше мешал, чем помогал.

Барная стойка

Барная стойка экономит площадь, особенно если её совмещают с подоконником или рабочей зоной. Удобно завтракать или пить кофе, но для полноценного ужина семьи из трёх-четырёх человек она уже тесна. Плюс нужны высокие стулья, которые не всегда комфортны.

Узкий прямоугольный стол у стены

Это решение оказалось для меня самым практичным. Стол шириной 50-60 см можно поставить вплотную к стене или в угол. Он занимает мало места и при этом подходит для обеда двух-трёх человек. Если нужно, к нему можно подсадить ещё гостей, просто пододвинув ближе стулья.

Складные и выдвижные решения

Интересный вариант — складные столы, которые крепятся к стене и откидываются при необходимости. Есть и выдвижные панели, встроенные в гарнитур. Для тех, кто редко ест на кухне, но хочет оставить опцию, это почти идеальное решение.

Личный вывод

Если кухня очень маленькая, универсальнее всего узкий прямоугольный стол у стены или складное решение. Барная стойка подходит для быстрых перекусов и стильного вида, а круглый стол лучше оставить для просторных помещений.

