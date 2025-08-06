Без спорта, но с теплом: что радует Загитову в повседневной жизни
Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась в своём Telegram-канале личным списком простых радостей, которые придают жизни особый смысл. По словам фигуристки, именно такие мелочи делают её дни теплее и ярче.
Радость в деталях
Первое, что она назвала, — это напиток, ставший её фаворитом:
"Матча на банановом молоке — абсолютный топ".
Но этим список не ограничился. Алина продолжила:
"Когда дует вот этот ветерочек тёплый. Когда я смотрю на воду — меня это всегда завораживает, успокаивает. Когда я снимаю коньки после долгих репетиций — это факт. Когда я прихожу домой, а меня встречают мои любимые собаки".
Она заключила, что именно такие моменты делают жизнь прекрасной.
Личное — без фильтров
В августе прошлого года Загитова уже делилась откровениями — тогда речь шла об отношениях и браке. По её словам, вступление в брак возможно только при совпадении множества факторов. Пока что подходящего человека она не встретила.
История побед
Алина Загитова — единственная одиночница в истории российского фигурного катания, которой удалось выиграть все ключевые титулы. За три года она взяла золото на финале Гран-при (2017), стала чемпионкой Европы и Олимпийских игр (2018), а затем выиграла чемпионат мира (2019). В том же году спортсменка объявила о приостановке карьеры.
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