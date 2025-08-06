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Алина Загитова
Алина Загитова
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Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:27

Без спорта, но с теплом: что радует Загитову в повседневной жизни

Алина Загитова рассказала, что приносит ей радость в повседневной жизни

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась в своём Telegram-канале личным списком простых радостей, которые придают жизни особый смысл. По словам фигуристки, именно такие мелочи делают её дни теплее и ярче.

Радость в деталях

Первое, что она назвала, — это напиток, ставший её фаворитом:

"Матча на банановом молоке — абсолютный топ".

Но этим список не ограничился. Алина продолжила:

"Когда дует вот этот ветерочек тёплый. Когда я смотрю на воду — меня это всегда завораживает, успокаивает. Когда я снимаю коньки после долгих репетиций — это факт. Когда я прихожу домой, а меня встречают мои любимые собаки".

Она заключила, что именно такие моменты делают жизнь прекрасной.

Личное — без фильтров

В августе прошлого года Загитова уже делилась откровениями — тогда речь шла об отношениях и браке. По её словам, вступление в брак возможно только при совпадении множества факторов. Пока что подходящего человека она не встретила.

История побед

Алина Загитова — единственная одиночница в истории российского фигурного катания, которой удалось выиграть все ключевые титулы. За три года она взяла золото на финале Гран-при (2017), стала чемпионкой Европы и Олимпийских игр (2018), а затем выиграла чемпионат мира (2019). В том же году спортсменка объявила о приостановке карьеры.

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