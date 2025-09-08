Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Маленькая прихожая
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:10

Как превратить маленькую прихожую в удобное пространство без ремонта

Дизайнеры рассказали, как сделать маленькую прихожую удобной и функциональной

Даже маленькая прихожая может быть удобной и функциональной, если грамотно организовать пространство и выбрать подходящую мебель. Несколько дизайнерских приёмов помогут превратить ограниченные квадратные метры в практичную и уютную зону.

Пространство над дверью

Часто забытая зона над входной или межкомнатной дверью отлично подходит для хранения. Здесь можно установить неглубокую полку или компактный шкафчик для сезонных вещей, коробок с обувью или спортивного инвентаря. Главное — использовать прочные крепления и подобрать дизайн, который впишется в интерьер.

Банкетка и обувница "два в одном"

Многофункциональная мебель — лучший друг малогабаритной квартиры. Обувница с мягким сиденьем сверху заменит банкетку: удобно присесть, чтобы обуться, и при этом хранить обувь и аксессуары. Практичнее выбирать модели с выдвижными ящиками или закрытыми полками, чтобы спрятать щётки, средства по уходу и мелочи, которые обычно создают беспорядок.

Подвесная обувница

Освободить пол и визуально облегчить интерьер помогает обувница, закреплённая на стене. Она может быть открытой или закрытой, с откидными секциями. При установке важно проверить прочность стены и использовать надёжные крепления.

Высокий шкаф от пола до потолка

Вертикальное пространство стоит использовать по максимуму. В высокий шкаф поместится верхняя одежда, обувь, сумки, шапки и другие аксессуары. Чтобы он не выглядел громоздко, предпочтительнее светлые фасады, зеркальные или глянцевые поверхности. Зеркало к тому же визуально расширяет пространство.

Потолочная вешалка

Необычное и стильное решение — вешалка, закреплённая под потолком. Она особенно хороша в помещениях с высокими потолками. Металлическая или деревянная конструкция освободит стены, добавит интерьеру оригинальности и сохранит функциональность. Главное — рассчитать высоту так, чтобы пользоваться вешалкой было удобно.

Комплекс этих идей поможет превратить даже маленькую прихожую в аккуратное и эргономичное пространство, где всё имеет своё место.

