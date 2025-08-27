Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Шкаф в маленькой комнате
Шкаф в маленькой комнате
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:38

Хранение вещей в маленькой спальне: как нас спас шкаф от пола до потолка

Хранение вещей в маленькой спальне: практичные решения

Маленькая спальня часто превращается в поле битвы за каждый метр. Но даже здесь можно найти решения, которые помогают спрятать вещи и сохранить уют. Я перепробовал разные варианты и выбрал 5, которые реально работают.

1. Шкаф до потолка

Обычные шкафы оставляют сверху "мертвое пространство". Шкаф во всю стену до потолка решает проблему — туда можно убрать чемоданы, сезонные вещи или то, чем пользуетесь редко. Мы сделали именно так, и комната сразу стала аккуратнее.

2. Кровать с подъёмным основанием

Пространство под кроватью часто пропадает зря. Подъёмный механизм или выдвижные ящики превращают его в полноценное хранилище: постельное бельё, одежда "не сезона" или даже коробки с документами.

3. Полки над изголовьем

Над кроватью обычно пустая стена. Узкие полки или ниши для книг, аксессуаров и мелочей помогают разгрузить прикроватные тумбы. Главное — следить, чтобы конструкции были надёжно закреплены.

4. Умные системы внутри шкафа

Ящики, корзины, подвесные органайзеры и выдвижные вешалки превращают обычный шкаф в многофункциональный. Это особенно важно, когда шкаф один на всю спальню.

5. Мини-комоды и узкие тумбы

Даже в маленькой комнате можно найти место для узкого комода или вертикальной тумбы. Они занимают минимум площади, но помогают спрятать массу мелочей, которые создают ощущение беспорядка.

Личный опыт

Мы сделали шкаф во всю стену до потолка и добавили кровать с подъёмным основанием. Теперь даже маленькая спальня выглядит аккуратной: всё, что раньше лежало "по углам", нашло своё место.

Итог

Хранение в маленькой спальне — это продуманность. Шкаф до потолка, кровать с ящиками, полки над изголовьем и органайзеры внутри мебели превращают даже крошечную комнату в удобное пространство.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты: хлорный отбеливатель убивает тараканов, но не уничтожает их гнёзда вчера в 22:46

Брызнуть хлором — и всё? Ошибка, из-за которой тараканы возвращаются

Отбеливатель на основе хлора убивает тараканов при прямом контакте и дезинфицирует помещение, но не уничтожает яйца и гнёзда. Узнайте, как действовать правильно.

Читать полностью » Уксус удаляет запахи и налёт в посудомоечной машине без химии вчера в 21:40

Один стакан этого вещества — и посудомойка снова пахнет свежестью

Простой способ убрать запах из посудомоечной машины: белый уксус не только нейтрализует ароматы, но и продлевает срок службы техники.

Читать полностью » Ароматерапевты: дым лаврового листа снижает стресс и улучшает концентрацию вчера в 20:35

Сжигаешь лист — избавляешься от тревог и плохой энергии: ритуал с огнём из древности

Сжигание лаврового листа — старинный ритуал, который снимает стресс, очищает пространство и помогает сосредоточиться. Просто, безопасно и полезно.

Читать полностью » Мытьё окон: оптимальное время, средства и техника — рекомендации экспертов вчера в 19:08

Жаркое солнце превращает чистку окон в катастрофу: моем окна правильно

Как помыть окна без разводов: правильная погода, верная последовательность действий и главный секрет чистоты, который заменил старые "бабушкины" методы.

Читать полностью » Простые экологичные привычки, которые реально влияют на состояние планеты — советы специалистов вчера в 18:04

Экономия воды и электричества: как беречь планету и свой кошелёк

Экопривычки начинаются дома: как экономить воду и электричество, сортировать мусор и выбирать еду так, чтобы снизить свой углеродный след.

Читать полностью » Как продлить срок службы полов: правила уборки и подходящие средства — советы специалистов вчера в 17:59

Паркет трескается, плитка тускнеет: главные ошибки уборки

Как правильно мыть полы без разводов и вреда для покрытия: простые приёмы, безопасные средства и советы экспертов для идеальной уборки.

Читать полностью » Эксперт рассказал, как сократить потери энергии от техники в дежурном режиме вчера в 17:16

Паразиты в розетке: как "выключенная" техника незаметно съедает ваш бюджет

Даже выключенные приборы могут «тянуть» электричество из розетки. Физик рассказал, кто в лидерах по фантомному потреблению и как с ним бороться.

Читать полностью » План уборки для дома на каждый день, неделю и месяц — рекомендации специалистов вчера в 16:53

Идеальный график уборки: что делать каждый день, неделю и месяц

Хотите, чтобы дома всегда было чисто без аврала и нервов? Составьте календарь уборки: что делать ежедневно, раз в неделю, месяц и сезон.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Еда перед сном: список продуктов от невролога Алексея Данилова для улучшения качества сна
Спорт и фитнес

Рост мышц и поддержание низкого жира возможны при стратегических тренировках — данные ACE
Садоводство

Агрономы: после пожелтения ботвы картофель нужно держать в земле ещё 7–10 дней
Наука и технологии

Гигантские тираннозавры: ученые обнаружили возможность существования 20-метровых монстров
Дом

Что хранить под кроватью: практичные решения для дома
Авто и мото

Автоэксперт Павел Пикин назвал 7 правил продления службы кондиционера в машине
Туризм

Традиционные немецкие десерты: штрудель, штоллен и другие
Питомцы

Кинологи: полная изоляция собаки от сородичей приводит к стрессу и тревожности
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru