Уют, который крадёт пространство: стиль, от которого тесно даже без мебели

Обустраивая небольшую однокомнатную квартиру или студию, важно помнить: стиль интерьера напрямую влияет на восприятие пространства. В ограниченных метрах каждая деталь имеет значение — от цвета стен до формы мебели. Некоторые направления дизайна, эффектные в больших домах, в компактных помещениях создают ощущение тесноты и хаоса.

Дизайнеры напоминают: главная задача интерьера малогабаритной квартиры — создать ощущение простора, уюта и света, а не продемонстрировать роскошь.

Когда стиль работает против пространства

Многие популярные интерьерные направления требуют свободного метража. В небольшой квартире они выглядят перегруженно и нарушают баланс. Рассмотрим, какие стили не подходят для компактных помещений и чем их можно заменить.

Кантри: уют превращается в беспорядок

На первый взгляд кантри ассоциируется с домашним теплом: деревянная мебель, текстиль с цветочными узорами, декоративные подушки и натуральные материалы. Но именно эти элементы делают маленькое помещение тесным и визуально перегруженным.

"Кантри хорошо смотрится в загородных домах с высоким потолком и панорамными окнами. В квартире такой стиль создаёт ощущение беспорядка и скрадывает пространство", — отмечают дизайнеры интерьеров.

Почему не подходит: массивные шкафы и диваны, клетчатые и цветочные ткани, обилие декора и рюшек.

Что выбрать вместо: скандинавский стиль - минималистичный, светлый, с упором на функциональность.