Рублёвское шоссе, 101к2 пятиэтажка перед сносом (16612163246)
© commons.wikimedia.org by Artem Svetlov from Moscow, Russia is licensed under CC BY 2.0
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:31

Что делает хрущёвку ещё теснее: 5 ошибок, которые совершают почти все

Дизайнеры рассказали, как визуально увеличить пространство в панельной квартире

Квартиры в панельных домах, особенно хрущёвки, — это всегда вызов для тех, кто хочет сочетать стиль, уют и функциональность. Низкие потолки, тесные комнаты и ограниченные возможности планировки требуют внимательного подхода. Неправильный выбор мебели, освещения или текстиля легко усилит ощущение тесноты. Но всего несколько грамотных решений могут полностью преобразить пространство.

Ошибка №1. Гардины прямо над окном

Классическая ошибка — вешать карниз чуть выше оконного проема. Это "срезает" высоту комнаты и делает потолки еще ниже. Вместо этого лучше закрепить карниз почти под самым потолком, а для штор выбрать легкие, струящиеся ткани. Они не утяжеляют интерьер и визуально вытягивают стены вверх. От тяжелых портьер стоит отказаться — они крадут свет и делают комнату мрачной.

Ошибка №2. Темные стены и тёплый свет

Тёмные оттенки в сочетании с лампами тёплого спектра создают гнетущую, "зажатую" атмосферу. Для небольших квартир лучше выбрать светлую цветовую палитру: беж, молочный, серо-голубой. Освещение — нейтральное или холодное, особенно если окна выходят на север. Такой свет добавляет свежести и визуально расширяет пространство.

Ошибка №3. Массивная мебель

Большие диваны, шкафы "под потолок" и столы с широкими столешницами попросту съедают квадратные метры. В небольшой квартире выигрывают компактные решения: откидные столы, узкие комоды, встроенные шкафы-купе и трансформируемая мебель. Главное — сохранить баланс между функциональностью и визуальной лёгкостью.

Ошибка №4. Мелкие или яркие принты

Активные узоры — на обоях, шторах, подушках — перегружают пространство. Комната начинает "шуметь" визуально. Лучше отдать предпочтение однотонным покрытиям, особенно в базовых оттенках. Если уж хочется принт, пусть он будет мелким, нейтральным и единообразным во всей комнате.

Ошибка №5. Открытые полки повсюду

Многочисленные открытые системы хранения — враги порядка в маленьких квартирах. Всё, что выставлено на полках, притягивает взгляд и создает ощущение хаоса. Гораздо лучше работают закрытые шкафы. А если открытые полки необходимы, на них стоит разместить пару декоративных элементов, не загромождая пространство.

Советы в двух словах:

  • Выбирайте мебель по росту квартиры — не выше и не ниже нужного.
  • Ставьте свет как союзника — он расширит пространство, если грамотно подобран.
  • Сокращайте визуальный шум — чем меньше "визуального хлама", тем просторнее кажется помещение.

