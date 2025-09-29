Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Квартира с кошками
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:07

Шторы, диван и одежда впитали кухню? Есть решения, о которых мало кто знает

Специалисты назвали эффективные методы борьбы с запахами в квартирах-студиях

Жители компактных студий знают: малейшее кулинарное вдохновение на кухне мгновенно превращается в испытание для всей квартиры. Запах жареной рыбы, тушёного мяса или даже аромат свежей выпечки быстро заполняет пространство и оседает на мебели, шторах и одежде. Но существует ряд простых и эффективных способов, которые помогут справиться с этой проблемой и сделать жизнь в студии комфортнее.

Почему запахи задерживаются в студии

В небольших квартирах кухня чаще всего объединена с жилой зоной. Из-за отсутствия перегородок ароматы быстро распространяются и впитываются в текстиль. Ситуацию усугубляют плотные шторы, ковры и мягкая мебель.

Главные причины:

  • малая площадь помещения;

  • слабая вентиляция;

  • избыток текстиля и мягких поверхностей;

  • нерегулярная уборка.

Таблица: источники запахов и решения

Источник Почему появляется запах Как устранить
Приготовление пищи Жир, пар, специи Вытяжка, проветривание
Плита, духовка, микроволновка Накопление жира и остатков еды Регулярная чистка
Мебель и текстиль Впитывание запахов Стирка, замена материалов
Одежда Хранение в открытом виде Шкафы с дверцами
Плохая вентиляция Нет выхода воздуху Проветривание, фильтры

Советы шаг за шагом: как бороться с запахами

  1. Проветривание. Открывайте окна во время готовки и оставляйте их приоткрытыми хотя бы на 15-20 минут после. Это быстро выведет пар и ароматы.

  2. Использование вытяжки. Выбирайте модель с высокой мощностью и хорошими фильтрами. Не забывайте очищать и менять фильтры.

  3. Регулярная уборка. Сразу убирайте брызги жира и пролитые жидкости, мойте плиту, микроволновку, холодильник. Для чистки подойдут сода, лимонный сок или готовые обезжириватели.

  4. Минимум текстиля. Замените плотные шторы на рулонные, а пушистый ковёр — на изделие с коротким ворсом. Все ткани регулярно стирайте.

  5. Правильное хранение одежды. Верхние вещи держите в закрытом шкафу, иначе они быстро пропитаются запахами.

  6. Ароматизация. Используйте масла лимона, эвкалипта или диффузоры. Расставьте их в разных зонах, чтобы в квартире всегда был свежий запах.

  7. Абсорбенты запаха. Поставьте в углы комнаты ёмкости с солью или молотым кофе — они впитают лишние ароматы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не открывать окна при готовке.

  • Последствие: стойкие запахи на мебели и одежде.

  • Альтернатива: регулярное проветривание.

  • Ошибка: редко чистить вытяжку.

  • Последствие: накопление жира и неприятный запах.

  • Альтернатива: чистка фильтров каждые 2-3 месяца.

  • Ошибка: хранить куртки и пальто на вешалке в студии.

  • Последствие: одежда пропитывается запахом еды.

  • Альтернатива: закрытый шкаф или чехлы.

А что если…

А что, если в студии вовсе нет вытяжки? В этом случае особенно важно проветривание и регулярная уборка. Дополнительно можно использовать очистители воздуха с угольными фильтрами — они задерживают частицы жира и нейтрализуют запахи.

FAQ

Что лучше убрать первым делом после готовки?
Плиту, столешницу и посуду, чтобы остатки пищи не начинали пахнуть.

Можно ли использовать освежитель воздуха?
Да, но он только маскирует запах, не устраняет его.

Как часто стирать текстиль?
Полотенца и скатерти — раз в неделю, шторы и ковры — раз в 2-3 месяца.

Поможет ли очиститель воздуха?
Да, особенно модели с угольным фильтром.

