Шторы, диван и одежда впитали кухню? Есть решения, о которых мало кто знает

Источник Почему появляется запах Как устранить Приготовление пищи Жир, пар, специи Вытяжка, проветривание Плита, духовка, микроволновка Накопление жира и остатков еды Регулярная чистка Мебель и текстиль Впитывание запахов Стирка, замена материалов Одежда Хранение в открытом виде Шкафы с дверцами Плохая вентиляция Нет выхода воздуху Проветривание, фильтры

Советы шаг за шагом: как бороться с запахами

Проветривание. Открывайте окна во время готовки и оставляйте их приоткрытыми хотя бы на 15-20 минут после. Это быстро выведет пар и ароматы. Использование вытяжки. Выбирайте модель с высокой мощностью и хорошими фильтрами. Не забывайте очищать и менять фильтры. Регулярная уборка. Сразу убирайте брызги жира и пролитые жидкости, мойте плиту, микроволновку, холодильник. Для чистки подойдут сода, лимонный сок или готовые обезжириватели. Минимум текстиля. Замените плотные шторы на рулонные, а пушистый ковёр — на изделие с коротким ворсом. Все ткани регулярно стирайте. Правильное хранение одежды. Верхние вещи держите в закрытом шкафу, иначе они быстро пропитаются запахами. Ароматизация. Используйте масла лимона, эвкалипта или диффузоры. Расставьте их в разных зонах, чтобы в квартире всегда был свежий запах. Абсорбенты запаха. Поставьте в углы комнаты ёмкости с солью или молотым кофе — они впитают лишние ароматы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: не открывать окна при готовке.

Последствие: стойкие запахи на мебели и одежде.

Альтернатива: регулярное проветривание.

Ошибка: редко чистить вытяжку.

Последствие: накопление жира и неприятный запах.

Альтернатива: чистка фильтров каждые 2-3 месяца.

Ошибка: хранить куртки и пальто на вешалке в студии.

Последствие: одежда пропитывается запахом еды.

Альтернатива: закрытый шкаф или чехлы.

А что если…

А что, если в студии вовсе нет вытяжки? В этом случае особенно важно проветривание и регулярная уборка. Дополнительно можно использовать очистители воздуха с угольными фильтрами — они задерживают частицы жира и нейтрализуют запахи.

FAQ

Что лучше убрать первым делом после готовки?

Плиту, столешницу и посуду, чтобы остатки пищи не начинали пахнуть.

Можно ли использовать освежитель воздуха?

Да, но он только маскирует запах, не устраняет его.

Как часто стирать текстиль?

Полотенца и скатерти — раз в неделю, шторы и ковры — раз в 2-3 месяца.

Поможет ли очиститель воздуха?

Да, особенно модели с угольным фильтром.