Кролик
Кролик
© flickr.com by Jannes Pockele is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 6:15

Одна ошибка в кормлении — и милый грызун превращается в пациента ветеринара

Ветеринары объяснили, что сено должно быть основой рациона кроликов и шиншилл

Заводя грызунов или кроликов, важно помнить: их симпатичный вид и ласковый характер не отменяют главного — эти малыши требуют особого подхода к питанию. Их пищеварительная система устроена иначе, чем у кошек или собак, и даже небольшой кусочек неподходящей еды способен вызвать серьёзные последствия. Чтобы питомцы были здоровыми и активными, нужно знать несколько правил и строго им следовать.

Учитывайте особенности вида

Рацион зависит от того, кого именно вы решили поселить у себя дома. Условно все эти животные делятся на зерноядных и травоядных. К первой группе относятся крысы, мыши и хомяки. Их меню строится вокруг злаков и зерновых смесей. Во вторую входят кролики, шиншиллы и морские свинки — их главный источник питания — сено и свежая зелень. Ошибкой будет давать одинаковый корм, например, крысе и кролику: для одного он будет полезным, а для другого может обернуться болезнью.

Выбирайте правильный корм

Сегодня в зоомагазинах представлен десяток марок кормов для грызунов и кроликов. Но важно помнить: универсального варианта для всех не существует. Специализированные смеси создаются с учётом того, что подходит одним животным и противопоказано другим. Если у вас, например, шиншилла и морская свинка, стоит обратить внимание на корма для травоядных — их потребности будут схожи. Качественные бренды добавляют в состав полезные компоненты, которые помогают поддерживать работу кишечника и зубов.

Что под запретом

Даже самые безобидные на первый взгляд продукты могут быть опасны. Картофель, лук, чеснок или хлеб не подходят ни хомякам, ни кроликам. Крысы любят сыр, но на самом деле молочные продукты им не полезны, лучше заменить их специальными лакомствами. Главный принцип здесь прост: если вы не уверены в продукте, лучше его не давать. Неправильное угощение способно вызвать расстройство пищеварения или даже гибель животного. Создать безопасный рацион "на глаз" крайне сложно, поэтому предпочтение лучше отдавать готовым профессиональным кормам.

Сено — основа меню

Ежедневно и в достаточном количестве — вот главные правила кормления кроликов и травоядных грызунов. Сено помогает им правильно переваривать пищу и стачивать зубы, которые растут всю жизнь. При покупке обращайте внимание на качество: запах должен быть приятным, не допускается наличие пыли или следов влаги. Более питательным считается высокогорное сено — в нём выше концентрация витаминов и минералов. Если питомец отказывается от предложенного варианта, возможно, причина в низком качестве продукта. Попробуйте сменить производителя. Ароматное сено с добавлением ромашки или люцерны станет ещё и вкусным лакомством.

Соблюдайте режим кормления

Не менее важно придерживаться норм. Избыточное количество еды приводит к ожирению, проблемам с зубами и кишечником. Хомяков, мышей и крыс кормят дважды в день, при этом вечерняя порция должна быть больше дневной, ведь активность этих малышей приходится именно на ночь. Кролики, морские свинки и шиншиллы едят один или два раза в сутки, но при условии, что сено и свежая вода доступны постоянно. Такой режим помогает поддерживать здоровье и предотвращает переедание.

Правильный рацион — это основа долгой и активной жизни вашего питомца. Чем внимательнее вы отнесётесь к выбору кормов, качеству сена и режиму кормления, тем меньше вероятность проблем с пищеварением и зубами. Помните: мелкие пушистики не могут самостоятельно выбрать, что им полезно, поэтому их здоровье полностью в ваших руках.

