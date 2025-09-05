Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:38

10 приёмов, которые делают маленькую кухню удобной и вместительной

Дизайнер Анатолий Губанов рассказал, как правильно обустроить маленькую кухню

Маленькая кухня — не приговор: даже на нескольких "квадратах" можно готовить с комфортом и не жертвовать функциональностью. Главное — спланировать не только гарнитур, но и все прилегающие зоны, от подоконника до ниш и проходов. Дизайнер интерьеров Анатолий Губанов советует начать с трезвой оценки привычек и потребностей.

С чего начать планирование

Определите сценарии: вы здесь только готовите, ещё и обедаете, подогреваете готовую еду или принимаете гостей. От этого зависят состав техники и объём хранения. Составьте инвентаризацию: пересчитайте кастрюли, сковороды, формы; избавьтесь от "мертвого" инвентаря. Обновляя посуду, выбирайте наборы, которые складываются "стаканом" — они занимают меньше места. Учтите, что часть предметов может жить в посудомоечной машине. Продумайте, где будут храниться крупы и консервы, мелкая техника, текстиль. Оцените нужный объём шкафов и высоту полок. Рабочая зона обязана иметь непрерывный участок не короче 60 см — это базовый минимум для удобной готовки.

Используем весь объём, а не только гарнитур

Смотрите на помещение целиком. Ниши в стенах подойдут для микроволновки или кофемашины; холодильник можно утопить в нишу у входа. Широкий подоконник превратите в бар для завтраков или продолжение столешницы — так вы "найдёте" ещё 20-40 см полезной площади.

Выбор планировки

Форма комнаты и коммуникации задают сценарий, но компактнее всего работают две схемы:
• П-образная — максимум поверхности и хранения, минимум шагов. Обеденную зону часто заменяют местом у окна.
• Параллельная (две линии) — удобно готовить вдвоём; зеркало на одной стене визуально расширит пространство.
Линейная кухня экономит место под стол, если задействовать высоту до потолка, но по эргономике уступает предыдущим вариантам. Угловая схема допустима, однако угловые секции "съедают" объём и нередко работают неэффективно. Если без них не обойтись, компенсируйте дефицит поверхности накладными разделочными досками для мойки или варочной панели.

Техника: меньше, уже, умнее

Сократите перечень приборов и выбирайте узкие модели. Сегодня большинство видов встраиваемой техники выпускают шириной меньше стандартных 60 см. Комбинируйте функции: духовка с микроволновкой экономит фронт и розетки (хотя стоит дороже, чем два устройства по отдельности). Холодильник — главный "пожиратель" объёма: для пары подойдёт встраиваемый или подстольный. Варочную панель берите на две конфорки, если часто не готовите. Компактная посудомойка легко прячется под мойку. Духовку удобнее встроить в колонну на уровне глаз — и спина скажет спасибо.

Мебель: только индивидуальный подход

На маленькой кухне типовой гарнитур почти всегда проигрывает. Проект на заказ позволяет использовать каждый сантиметр. Навесные шкафы тяните до потолка: верхний ярус — для сезонного и редко используемого. Лёгко смотрятся витрины под потолком — стекло визуально разгружает верх. В зоне цоколя предпочтительны выкатные ящики: в них помещается больше, доступ удобнее, а порядок держать легче. Стол выбирайте круглый или со скруглёнными углами; при нехватке места — барную стойку у стены или откидной вариант. В совсем тесном пространстве оставьте "уголок завтраков", а полноценный обед перенесите в гостиную. Табуреты прячутся под стол, складные стулья храните на стене — и это ещё и декоративный жест. В объединённой кухне-гостиной роль перегородки возьмёт остров: с одной стороны — хранение, с другой — обеденная зона с полубарными стульями.

Декор и фасады

Компактным пространствам идут минималистичные гладкие фасады нейтральных тонов. Сложная фрезеровка, резьба, позолота и активные принты перегружают картинку. Яркие фасады сочетайте со спокойными стенами и полом. Белые фасады расширяют визуально, но требовательны к уборке. Не пытайтесь "растворить" белый холодильник в белом ряду — лучше сделать акцент: выбрать цветной или оклеить плёнкой. От крючков и подвесных рейлингов откажитесь — они создают визуальный шум. Ручки — важная деталь: профили Gola и их аналоги, врезанные в кромку, экономят сантиметры и не цепляются. На окнах — рулонные или римские шторы, жалюзи: они не "съедают" глубину подоконника и меньше загрязняются.

Свет: многослойная схема

Одна люстра в центре бесполезна. Нужны как минимум два контура: яркая подсветка рабочей столешницы (например, светодиодная лента под шкафами) и отдельный свет над столом. Трековая система на потолке позволяет передвигать и разворачивать софиты под текущие задачи. Над столом — подвесы; если стол придвинут к стене, выручит бра на поворотном кронштейне.

Итог

Ключ к уютной и функциональной малогабаритной кухне — честный аудит привычек, продуманная планировка и техника "по делу". Используйте высоту, выбирайте выкатные системы, не копите лишнее и работайте со светом — тогда даже несколько метров будут служить вам на все сто.

