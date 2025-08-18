Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака на спине
Собака на спине
© Designed by Freepik by frimufilms is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:43

Эмоциональная разрядка или скука? Узнайте, как прогулки влияют на настроение вашей собаки

Оптимальная продолжительность прогулок для маленьких собак — 20–40 минут

Вы знали, что даже маленьким собакам необходимы регулярные прогулки на улице? Это не просто прихоть — уличные вылазки помогают им выплеснуть накопившуюся энергию и укрепить здоровье. Давайте разберёмся, сколько времени стоит уделять прогулкам с миниатюрными питомцами.

Зачем нужны прогулки?

Хотя маленькие породы могут обходиться без уличных прогулок в плохую погоду, важно помнить, что они нуждаются в свежем воздухе. Прогулки способствуют:

  • укреплению иммунной системы
  • профилактике заболеваний опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем
  • рекомендации по времени прогулок
  • для маленьких собак оптимально выходить на улицу два-три раза в день.

Продолжительность каждой прогулки должна составлять 20-30 минут. Это время позволит вашему питомцу:

  • получить эмоциональную разрядку
  • укрепить сердечно-сосудистую систему

Если у вас активная собака, например, джек-рассел-терьер, имейте в виду, что ей нужны активные игры, а не просто прогулка по парку. В то время как более спокойным породам, таким как мопсы, достаточно 20 минут расслабленной прогулки.

Учитывайте индивидуальные особенности

Важно учитывать состояние здоровья вашего питомца. Если собака болеет, не стоит заставлять её гулять долго — достаточно будет короткой вылазки, чтобы она могла сделать свои дела. Следите за её настроением: если собака устала или ей стало скучно, лучше вернуться домой.

Прогулки — это не только физическая активность, но и возможность провести время с любимцем, подарить ему радость и позитивные эмоции.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринары назвали признаки потери слуха у домашних кошек сегодня в 12:27

Почему ваша кошка не отзывается? Возможно, дело не в характере

Как понять, что кошка вас не слышит? Рассказываем о признаках глухоты у питомцев и особенностях ухода за ними. Проверьте, не пропускаете ли вы тревожные сигналы?

Читать полностью » Ветеринары предупреждают: складки кожи шарпея требуют особого ухода сегодня в 12:19

Шарпеи: собаки, которые умеют удивлять — что скрыто за их морщинистой внешностью

За милыми складочками шарпеев скрывается древняя история и сложный характер. Узнайте, почему эти собаки — не просто плюшевые игрушки, а настоящие философы с синим языком.

Читать полностью » Список ядовитых животных России: млекопитающие, змеи, пауки, рыбы вчера в 11:21

На вид безобидные — на деле смертельно опасные: каких животных в России лучше не трогать руками

Узнайте о самых опасных животных России, встреча с которыми может быть смертельной! Как избежать укусов ядовитых змей, скорпионов и других угроз?

Читать полностью » Саблезубая мурена и тигровая рыба обладают клыками до 2,5 см и нападают молниеносно сегодня в 10:46

Хищники с тысячами зубов и рыбы, которые кусают хуже крокодила: рейтинг подводных убийц

Узнайте о самых зубастых хищниках подводного мира! От акул с сотнями зубов до пираний с острыми, как бритва. Кто самый опасный и почему стоит держаться от них подальше?

Читать полностью » Эколог Лисицын назвал правила поведения при встрече с медведем в дикой природе сегодня в 9:38

Ошибка в лесу — и зверь идёт на человека: правда о встречах с медведями

Эксперт рассказал, как избежать опасной встречи с медведем. Главные правила поведения, чтобы сохранить жизнь в дикой природе и не спровоцировать хищника.

Читать полностью » Кинологи рекомендуют использовать короткий поводок при прогулках возле проезжей части сегодня в 8:33

Собака рванула к дороге: вот что спасет вашего питомца в критической ситуации

Как научить собаку командам "Стоять!" и "Рядом!", чтобы обезопасить ее на дороге? Пошаговая инструкция и советы кинологов в нашей статье.

Читать полностью » Маленькие и большие собаки стареют умственно одинаково — исследование 66 пород сегодня в 7:26

Крупные собаки — это любовь на короткий срок: вот почему счастье обрывается внезапно

Узнайте, почему маленькие собаки живут дольше крупных! 3 фактора влияют на продолжительность жизни питомца. Советы ветеринаров помогут продлить собачий век.

Читать полностью » Поднятая лапа у кошки может быть просьбой о внимании или признаком травмы сегодня в 6:16

Поднятая лапка у кошки — милый жест или тревожный сигнал SOS: вот что скрывается за этим

Кошка поднимает лапу? Это жест общения, просьба внимания или сигнал о проблеме? Разбираемся в причинах и даём советы, как реагировать на этот жест.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Овощи и бобовые: ключ к профилактике диабета 2 типа по данным EPIC-InterAct
Дом

Осенняя уборка: какие места в квартире обязательно дезинфицировать перед зимой
ЮФО

МВД Крыма предупредило о росте мошенничества в социальных сетях
ЦФО

Число жертв взрыва на заводе в Рязанской области достигло 24, в регионе — траур
Красота и здоровье

Лучшие масла для сухих и ломких волос — рейтинг 5 эффективных средств
Наука и технологии

Археологи обнаружили останки шести жертв землетрясения IV века в Гераклее Синтике
Спорт и фитнес

Фитнес-коуч Майк Кнойер назвал способ снизить мышечную боль у новичков
Питомцы

Жара ускоряет порчу сухого корма для собак и повышает риск отравления питомцев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru