Эмоциональная разрядка или скука? Узнайте, как прогулки влияют на настроение вашей собаки

Вы знали, что даже маленьким собакам необходимы регулярные прогулки на улице? Это не просто прихоть — уличные вылазки помогают им выплеснуть накопившуюся энергию и укрепить здоровье. Давайте разберёмся, сколько времени стоит уделять прогулкам с миниатюрными питомцами.

Зачем нужны прогулки?

Хотя маленькие породы могут обходиться без уличных прогулок в плохую погоду, важно помнить, что они нуждаются в свежем воздухе. Прогулки способствуют:

укреплению иммунной системы

профилактике заболеваний опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем

рекомендации по времени прогулок

для маленьких собак оптимально выходить на улицу два-три раза в день.

Продолжительность каждой прогулки должна составлять 20-30 минут. Это время позволит вашему питомцу:

получить эмоциональную разрядку

укрепить сердечно-сосудистую систему

Если у вас активная собака, например, джек-рассел-терьер, имейте в виду, что ей нужны активные игры, а не просто прогулка по парку. В то время как более спокойным породам, таким как мопсы, достаточно 20 минут расслабленной прогулки.

Учитывайте индивидуальные особенности

Важно учитывать состояние здоровья вашего питомца. Если собака болеет, не стоит заставлять её гулять долго — достаточно будет короткой вылазки, чтобы она могла сделать свои дела. Следите за её настроением: если собака устала или ей стало скучно, лучше вернуться домой.

Прогулки — это не только физическая активность, но и возможность провести время с любимцем, подарить ему радость и позитивные эмоции.