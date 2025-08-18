Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:24

Лайфхак для владельцев маленьких собак: как гулять меньше, но эффективнее

Кинологи назвали последствия отсутствия прогулок для декоративных пород собак

Выводить собаку на улицу необходимо, вне зависимости от её размера. Многие считают, что маленькие породы могут обойтись без прогулок, если приучены к лотку или пелёнке. Однако это не так! Каждой собаке, даже самой крошечной, требуется свежий воздух и активные игры.

Почему прогулки важны?

Прогулки необходимы для поддержания здоровья. Без них у декоративных собак может снизиться иммунитет, что приводит к различным заболеваниям. Исследования показывают, что собаки, проводящие много времени в помещении, чаще страдают от проблем с суставами и сердечно-сосудистой системой.

Кроме того, даже самые маленькие собаки могут проявлять деструктивное поведение от скуки, если не выходят на улицу. Им нужно выплескивать свою энергию во время игр.

Классификация маленьких пород

Для лучшего понимания нюансов выгула маленьких собак, их можно условно разделить на несколько категорий.

Декоративные собачки. Эти питомцы требуют выгул два-три раза в день, но прогулки не должны быть длительными. В холодную погоду они могут замерзать, а в жару их следует защищать от солнца. Такие собаки обожают внимание хозяев и могут проводить время на руках или рядом с ними.

Небольшие охотничьи собаки. К ним относятся терьеры и спаниели. У них хорошее здоровье, но требуется особый уход, например, за ушами кокер-спаниелей.

Миниатюрные крупнячки. Эти собаки имеют широкую кость и требуют более активного выгула. Бультерьеры и фокстерьеры нуждаются в длительных прогулках, в отличие от йоркширских терьеров.

Не забудьте учитывать состояние здоровья вашего питомца. Здоровая собака будет активно играть и бегать, в то время как больная предпочтет короткие выходы на улицу.

