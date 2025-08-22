Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© pixabay.com by KatrinKerou is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 6:35

Эти малыши с легкостью разгадают ваши планы: шесть самых умных маленьких пород собак

Папийон и шелти входят в список самых интеллектуальных маленьких пород

Многие думают, что интеллект собаки зависит от её размеров. Но это миф: среди небольших пород встречается немало настоящих "гениев", которые легко обучаются, быстро схватывают новое и отлично чувствуют настроение хозяина.

Если вы ищете питомца, который сочетает компактность и высокий уровень интеллекта, обратите внимание на эти породы:

1. Бордер-колли — признанный гений собачьего мира

Хотя бордер-колли не относится к самым крошечным породам, их компактные варианты очень популярны. Эти собаки считаются самыми умными в мире: они великолепно обучаемы, мгновенно понимают команды и буквально "считывают" эмоции хозяина.

2. Папийон ("бабочка") — маленький артист

Своё имя получил из-за характерных ушей, напоминающих крылья бабочки. Удивительно умный, энергичный и любящий обучение. Папийоны часто блистают в аджилити и трюковых программах.

3. Шелти (шетландская овчарка) — мини-колли

Миниатюрная версия колли. Очень умная, отзывчивая и преданная порода. Легко поддаётся дрессировке, отлично ладит с детьми и подходит для семьи.

4. Той- и карликовый пудель — интеллигент с кудряшками

Пудели всех размеров входят в топ самых умных пород, а миниатюрные не уступают большим. Они быстро учат команды, любят интеллектуальные игры и обожают внимание хозяина.

5. Вельш-корги — стратег с короткими лапками

Милые, харизматичные и невероятно смышлёные собаки. Когда-то корги были пастушьими собаками, поэтому умеют принимать решения и предугадывать действия человека.

6. Джек-рассел-терьер — маленький взрыв энергии

Очень активная и умная порода. Джек-расселы быстро учатся, но требуют много внимания и активности. Это настоящий вызов для хозяина, но и море радости для тех, кто любит энергичных питомцев.

Маленькие собаки могут быть не менее умными и сообразительными, чем крупные. Их легко обучать, они тонко чувствуют настроение хозяина и становятся не только любимцами семьи, но и верными, думающими друзьями.

