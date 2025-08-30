Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кот породы манчкин
Кот породы манчкин
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:26

Как выбрать миниатюрную кошку, чтобы она стала вашим идеальным компаньоном

Маленькие кошки: преимущества содержания для занятых людей

Хотите кошку, которая поместится на ладони? Эти миниатюрные породы не только очаровательны, но и полны характера!

Сингапурская кошка. Несмотря на вес всего 1,5-3 кг, это настоящие исследователи. Активные и смелые, они часто обгоняют в играх даже более крупных сородичей.

Манчкин. Их короткие лапки и удлинённое тело напоминают такс. Вес не превышает 4 кг. По характеру манчкины нежные, любопытные и общительные — легко уживаются с людьми и другими животными.

Корниш-рекс. Родом из Великобритании, весит до 4 кг. Их кудрявая шерсть и изящное телосложение привлекают внимание. Это одна из самых энергичных пород — им нужны постоянные игры и активность.

Девон-рекс. Ещё одна британская кудрявая красавица, набирающая популярность. Добродушные и общительные, но из-за короткой шерсти легко мёрзнут. Обожают прыгать по мебели и даже устраиваться на плечах.

Сомалийская кошка. Появилась в США в 1970-х. При весе 3-4 кг и роскошной "лисьей" шубке выглядит эффектно. Жизнерадостные и игривые, они обожают компанию — будь то дети или другие питомцы. Одиночество переносят тяжело.

