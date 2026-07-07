Малый бизнес манит свободой, но бьет по кошельку: почему новички прогорают быстрее, чем получают прибыль

Открытие собственного дела в текущих экономических реалиях сопряжено с серьезными рисками, и универсального рецепта успеха не существует. Об этом NewsInfo рассказал заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Ранее сообщалось, что почти каждый шестой россиянин планирует стать предпринимателем. Еще около шестидесяти восьми процентов опрошенных граждан периодически или систематически задумываются о запуске своего проекта.

По мнению Колганова, значительная часть малого бизнеса в стране носит "вынужденный" характер. Люди зачастую открывают свое дело не из желания масштабироваться, а из-за отсутствия альтернативных источников заработка. При этом внешние факторы, включая санкционное давление и высокую ключевую ставку, делают банковское финансирование практически недоступным для начинающих предпринимателей. В этой сфере попытки получить льготные условия кредитования остаются для многих единственным способом выживания.

"У людей разные обстоятельства, разные возможности. Как вести себя в этой ситуации, чтобы был успех? Такого рецепта вообще не существует, даже при благоприятной экономической обстановке. Статистика неумолима. Большая часть открываемых малых бизнесов в течение ближайших нескольких лет закрывается", — отметил Колганов.

Эксперт подчеркнул, что малые предприятия в экономической системе выполняют важную функцию — они обеспечивают гибкость рынка. Предприниматели пробуют реализовать идеи, и, если эффективность падает, закрывают проект, освобождая ресурсы для новых направлений. В текущем году статистика по закрытию ИП показала значительные масштабы процесса, подтверждая слова ученого о высокой волатильности сектора.

Отвечая на вопрос о наличии у некоторых людей "предпринимательской жилки" как гарантии успеха, Колганов пояснил, что одних личных качеств недостаточно.

"Отбор в малом бизнесе идет, выживают те, у кого наибольшие способности к этому делу. Кто-то угадал конъюнктуру, кто-то не угадал. Сегодня он получил кредит, завтра ему кредит не дали. Сложностей очень много, не всегда человек, даже обладающий предпринимательскими способностями, эти сложности может преодолеть", — пояснил Колганов.

Ситуация осложняется постоянными изменениями в законодательстве, что заставляет бизнесменов постоянно искать новые способы оптимизации процессов. В профильных ведомствах периодически пересматривают предельные планки доходов, что непосредственно влияет на стратегию работы малых компаний. В то же время аналитики отмечают, что из-за роста налоговой нагрузки и изменения правил игры предприниматели все чаще уходят в тень или вовсе прекращают деятельность.

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