Уютный балкон
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:54

Пять идей, как превратить балкон в кабинет, сад или спортзал

Даже несколько квадратных метров могут стать ценным дополнением к дому. Балкон способен превратиться в сад, рабочий кабинет, зону отдыха или удобное место хранения — стоит лишь немного продумать организацию.

Балкон — не склад

"Очень часто лоджии завалены вещами ещё со времён СССР — банками, старой посудой, коробками и игрушками. Один раз мы даже нашли там морозилку", — рассказывает организатор пространства Анастасия Клео Боркан.

Балкон — не место для хлама. Стоит избавить его от ненужного и использовать пространство с пользой.

Открытый балкон

  • Для хранения подходит только зимний инвентарь (лыжи, санки). Лучше убрать его в закрытый стеллаж с дверцами.
  • Весной и летом это идеальное место для мини-сада: ящики с цветами и зеленью на стенах или перилах украсят и балкон, и дом.
  • Мебель выбирайте компактную и морозостойкую: складные столы и стулья, скамейки с ящиками для хранения.
  • Добавьте атмосферное освещение — фонарики или светодиоды.

Застеклённый балкон

  • Отопление. Лучший вариант — тёплый пол. Если ремонт не планируется, выручат мобильные обогревающие маты.
  • Хранение. Узкий шкаф вдоль стены поможет разместить заготовки, инструменты и хозяйственные принадлежности.
  • Чайная зона. Поставьте небольшой комод для посуды и сладостей, а сверху — чайник или кофемашину.

Идеи для маленького балкона

  • Уютный кабинет. Стол, стул, навес от солнца и несколько розеток — и рабочее место готово.
  • Место силы. Мягкое кресло, стеллаж с книгами или материалами для хобби, ковролин на полу — и можно уединиться.
  • Мини-спортзал. Беговая дорожка или велотренажёр, телевизор на стене и кулер с водой сделают балкон спортивным уголком.

Итог

Маленький балкон — это не ограничение, а шанс создать новое пространство для жизни. Немного фантазии и грамотной организации — и он станет не складом, а уютным и полезным уголком.

