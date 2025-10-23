Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Современная квартира-студия
Современная квартира-студия
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:18

Маленькие квартиры с большими ценами: почему стоимость жилья в Челябинске растет стремительно

В Челябинске цены на квартиры до 32 квадратов выросли на 10,3% за год

За год в Челябинске квартиры в новостройках площадью до 32 квадратных метров подорожали сразу на 10,3%. Теперь в среднем такое жильё стоит около 3,9 миллиона рублей. Темпы роста цен на малогабаритки значительно опережают подорожание квартир большей площади. Причина — устойчивый и даже ажиотажный спрос, отмечает президент гильдии риелторов "Южный Урал" Наталья Шатрукова.

Почему растут цены

"Цены на маленькие квартиры площадью до 32 квадратных метров растут значительно быстрее, чем на жилье большего формата. Во многом это связано с высоким спросом на данную недвижимость. Если у горожан на руках есть небольшая сумма, то сейчас они часто приобретают именно небольшую однокомнатную квартиру или студию", — объяснила Наталья Шатрукова.

Покупатели рассматривают малогабаритные квартиры как доступный вариант вложения, особенно на фоне роста ипотечных ставок и ограниченных бюджетов.

Спрос растёт — и на первичке, и на вторичке

Как уточнила Шатрукова, только за сентябрь 2025 года спрос на квартиры компактного формата увеличился на 30% по сравнению с августом.
Жители Челябинска активно приобретают такие объекты как за наличные, так и в ипотеку.

Лучше всего продаются студии и квартиры формата "студия плюс спальня”. Чтобы купить такую недвижимость, к ипотеке обычно приходится добавить около двух миллионов рублей собственных средств.

Маленький метраж — большой интерес

Эксперты отмечают, что малогабаритное жильё становится не только первым шагом в собственность для молодых людей, но и удобным инструментом для инвестиций — такие квартиры легко сдавать в аренду или перепродавать с прибылью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тюменская область резко снизила экспорт зерна в Казахстан и Китай — данные Россельхознадзора вчера в 2:26
Китай и Казахстан отдаляются: тюменское зерно теряет международные рынки

Тюменская область втрое сократила экспорт зерна — даже новые направления, вроде Индии, не спасают ситуацию. Власти объясняют спад изменением политики.

Читать полностью » В Тюменской области предотвратили хищения электроэнергии на 13 миллионов рублей — Россети Тюмень вчера в 1:17
Подключились втихаря — теперь платит весь район: кто ворует свет в Тюменской области

В Тюменской области энергетики предотвратили хищения электроэнергии на 13 млн рублей. За незаконные подключения теперь расплачиваются не только штрафами.

Читать полностью » Тюменцы отказываются от заказов автомобилей из-за неопределенности с утильсбором — URA.RU вчера в 0:37
Машины зависли, деньги — в пути: тюменцы массово отменяют авто из Китая и Кореи

Жители Тюмени массово отменяют заказы на подержанные авто из-за путаницы с утильсбором. Перенос сроков грозит убытками компаниям и паникой покупателей.

Читать полностью » Фестиваль кокошника впервые пройдет в Челябинске 26 октября — приглашают мастериц со всей России 21.10.2025 в 23:26
Кокошник возвращается: Челябинск готовит модный перезапуск русского символа

В Челябинске впервые пройдет фестиваль кокошника — от древних традиций до современных образов. Русский стиль возвращается на улицы города.

Читать полностью » 14-летний челябинский школьник создал цифрового стилиста для маркетплейсов — Napoleon IT 21.10.2025 в 22:26
Школьник превратил Telegram в модного гуру: как 14-летний айтишник меняет гардеробы

14-летний челябинец Алексей Феклин создал цифрового стилиста, который подбирает одежду с помощью нейросетей. Его идею уже поддержала Napoleon IT.

Читать полностью » Челябинск занял первое место по доступности вторичного жилья — Сбербанк и Домклик 21.10.2025 в 21:18
Квадрат по цене шкафа: Челябинск признан столицей доступного жилья

Челябинск возглавил рейтинг регионов с самыми доступными квартирами на вторичном рынке. Почему цены остаются низкими и как изменился рынок по стране?

Читать полностью » Стоимость проезда в Челябинске и пригородах вырастет с 1 ноября на 6–7 рублей 21.10.2025 в 20:27
Проезд дорожает, но не всё так плохо: что изменится с 1 ноября и как сэкономить

С 1 ноября проезд в Челябинской агломерации подорожает на 6–7 рублей. Почему власти пошли на это и какие новшества ждут пассажиров — читайте в материале.

Читать полностью » Спрос на обучение китайскому языку в Челябинской области вырос в 3,2 раза — Авито Услуги 21.10.2025 в 19:17
Китайский язык взлетел в 3 раза: что происходит на Урале с учебниками и репетиторами

В Челябинской области резко вырос интерес к изучению языков. Китайский стал лидером по спросу, обогнав даже английский. Почему жители выбирают Восток?

Читать полностью »

Новости
Питомцы
80% домашних кошек оказываются смешанных пород
Питомцы
Ежи в российских садах стали чаще впадать в спячку раньше срока
Культура и шоу-бизнес
Брижитт Бардо опровергла сообщения о своей смерти
УрФО
Фермер из Варны оштрафован за отсутствие регистрации свиней в системе "ВетИС"
Спорт и фитнес
Высокая цена спортивной обуви не гарантирует качество — Йенс Якоб Андерсен
Садоводство
Ботаник Ольга Назарова: лишняя вода опаснее засухи для кактусов
Туризм
Весна и осень — лучшие сезоны для посещения Южной Кореи из-за мягкого климата и живописных пейзажей
Авто и мото
General Motors полностью откажется от Apple CarPlay и Android Auto к 2028 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet