Маленькие квартиры с большими ценами: почему стоимость жилья в Челябинске растет стремительно

За год в Челябинске квартиры в новостройках площадью до 32 квадратных метров подорожали сразу на 10,3%. Теперь в среднем такое жильё стоит около 3,9 миллиона рублей. Темпы роста цен на малогабаритки значительно опережают подорожание квартир большей площади. Причина — устойчивый и даже ажиотажный спрос, отмечает президент гильдии риелторов "Южный Урал" Наталья Шатрукова.

Почему растут цены

"Цены на маленькие квартиры площадью до 32 квадратных метров растут значительно быстрее, чем на жилье большего формата. Во многом это связано с высоким спросом на данную недвижимость. Если у горожан на руках есть небольшая сумма, то сейчас они часто приобретают именно небольшую однокомнатную квартиру или студию", — объяснила Наталья Шатрукова.

Покупатели рассматривают малогабаритные квартиры как доступный вариант вложения, особенно на фоне роста ипотечных ставок и ограниченных бюджетов.

Спрос растёт — и на первичке, и на вторичке

Как уточнила Шатрукова, только за сентябрь 2025 года спрос на квартиры компактного формата увеличился на 30% по сравнению с августом.

Жители Челябинска активно приобретают такие объекты как за наличные, так и в ипотеку.

Лучше всего продаются студии и квартиры формата "студия плюс спальня”. Чтобы купить такую недвижимость, к ипотеке обычно приходится добавить около двух миллионов рублей собственных средств.

Маленький метраж — большой интерес

Эксперты отмечают, что малогабаритное жильё становится не только первым шагом в собственность для молодых людей, но и удобным инструментом для инвестиций — такие квартиры легко сдавать в аренду или перепродавать с прибылью.