Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Квартира-студия
Квартира-студия
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:38

Маленькая квартира может казаться больше: 8 приёмов, которые работают без ремонта

Маленькая квартира: используйте подоконник, ниши и место под кроватью для хранения

Жизнь в небольшом жилье не обязательно означает отказ от уюта или стиля. Даже на 20-30 квадратных метрах можно создать светлый и удобный интерьер, если грамотно использовать пространство. Главное — рассматривать маленькую площадь не как ограничение, а как возможность для креативных решений.

1. Регулярное избавление от лишнего

Самый верный способ освободить место — не хранить ненужные вещи. Раз в полгода полезно пересматривать шкафы, полки и кухню. Завели что-то новое? Уберите старое. Такой подход помогает избежать захламления и поддерживать порядок.

2. Используйте особенности планировки

Высокие потолки или ниши в стенах могут стать не минусом, а преимуществом. На высоте легко разместить антресоль или зону для сна, а нишу превратить в шкаф, рабочее место или уютный уголок. Чем нестандартнее решение, тем интереснее выглядит интерьер.

3. Многофункциональная мебель и техника

В маленькой квартире каждая вещь должна быть "универсалом". Диван-кровать, раскладной стол, шкаф с полками в изголовье — всё это экономит место. В кухне лучше выбирать встраиваемую технику или компактные модели. Если готовите редко, хватит и варочной панели на две конфорки.

4. Место под кроватью

Пространство под кроватью часто простаивает, а ведь там можно хранить одежду, постельное бельё или обувь. Хорошее решение — подиум с выдвижными ящиками: он и зонирует комнату, и добавляет полезный объём для хранения.

5. Обувь храните вертикально

Коридор — визитная карточка квартиры, поэтому важно, чтобы он не выглядел загромождённым. Низкие тумбы замените высоким закрытым стеллажом: он вмещает больше пар, выглядит аккуратно и не занимает лишнюю площадь.

6. Раздвижные двери

Классические распашные двери "съедают" драгоценные сантиметры. Раздвижные модели решают эту проблему и делают пространство более открытым. А если убрать дверь между коридором и гостиной, в квартиру попадёт больше света.

7. Подоконник с пользой

Широкий подоконник можно превратить в столик, барную стойку или место для чтения. А внизу устроить шкаф или полки. Такой приём добавляет функционала без лишних затрат площади.

8. Хранение до потолка

Вертикальное использование стен — золотое правило маленьких квартир. Высокие шкафы в цвет стен визуально "растворяются", не перегружая интерьер. Даже пространство над дверью или окном можно превратить в дополнительную полку.

Маленькая квартира может быть просторной, если грамотно организовать пространство и выбирать многофункциональные решения. Минимализм и продуманность в деталях превращают небольшие метры в полноценный уютный дом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Организация хранения на открытых кухонных полках — советы Александры Шусторович сегодня в 19:49

Пять приёмов, которые делают открытые полки украшением интерьера

Открытые полки на кухне — модный тренд. Узнайте, как правильно их организовать: что хранить, как поддерживать порядок и использовать в декоре.

Читать полностью » Какие средства помогают отстирать белые и цветные скатерти от сложных пятен — совет технолога сети «Диана» сегодня в 16:39

Жирные следы уходят за 10 минут: простой трюк с мылом и порошком

Как вывести пятна со скатерти? Эксперт рассказывает, какие методы работают против жира, ягод, кофе и вина, и когда стоит довериться химчистке.

Читать полностью » Какие ошибки при хранении шубы приводят к порче изделия — рекомендации специалистов сегодня в 17:31

Шуба живёт дольше в холодильнике: неожиданный способ сохранить мех

Как сохранить шубу в идеальном состоянии до следующей зимы: советы эксперта по подготовке, выбору места и правилам хранения натурального меха.

Читать полностью » Организация книжного стеллажа: практичные советы эксперта по пространству сегодня в 16:26

Пять шагов к идеальной книжной полке: порядок без лишних усилий

Как навести порядок на книжной полке: простые правила сортировки, удобные системы хранения и идеи декора, которые сделают стеллаж уютным и стильным.

Читать полностью » Организатор пространства Анастасия Клео Боркан: порядок в холодильнике влияет на психологический комфорт сегодня в 15:21

Баночка икры с прошлого года: что скрывают дальние полки холодильника

Как навести порядок в холодильнике: правила хранения продуктов, организация пространства и полезные советы для удобной и здоровой жизни.

Читать полностью » Как запахи помогают создать уютную атмосферу в детской сегодня в 14:36

Запахи, которые делают детскую комнату спокойной и уютной

Запахи влияют на атмосферу детской не меньше, чем интерьер. Какие ароматы создают уют и при этом безопасны для ребёнка?

Читать полностью » Как подобрать индивидуальный аромат для дома сегодня в 13:34

Как найти запах, который станет подписью вашего дома

Аромат способен стать «подписью» дома. Как подобрать запах, который подчеркнёт ваш характер и сделает интерьер запоминающимся?

Читать полностью » Роль ароматов в продуктивности, сне и эмоциональном фоне сегодня в 12:31

Как ароматы в доме управляют нашим сном и продуктивностью

Запахи напрямую влияют на мозг: одни помогают сосредоточиться, другие расслабляют и улучшают сон. Разбираем психологию ароматов в жизни человека.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи обнаружили останки жертв чумы: что это значит для науки
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала упражнение для сжигания жира после 40 лет
Питомцы

Эксперты объяснили, как правильно содержать джек-рассела в маленькой квартире
Наука и технологии

Астробиологи предложили новый подход к поиску жизни на экзопланетах
Туризм

Валуев поддержал инициативу стимулировать внутренний туризм бесплатными перелётами
Еда

Нутрициолог Чаевская предупредила об опасности пластиковой кухонной утвари
Культура и шоу-бизнес

Писательница Елена Михалкова назвала Пушкина источником вдохновения для работы
Садоводство

Какие инструменты заменяют лопату на огороде: вилы, мотыга, плоскорез и культиватор
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru