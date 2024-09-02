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Не все собаки могут стать служебными, рассказал эксперт
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Кинолог Голубев рассказал, какие собаки могут получить профессию

Не все собаки могут стать служебными, рассказал эксперт

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, что не все собаки могут стать служебными. Как оказалось, для этого собак тщательно отбирают, а потом долго обучают в спецприемнике. Об этом написали в РИА Новости.

Эксперт рассказал, что для получения профессии собака должна обладать особыми навыками. Например, канистерапевт (собака-терапевт, которая помогает в лечении и реабилитации людей) должна быть неагрессивной, доверять проводнику и быть с ним в контакте, проявлять абсолютное послушание в любой ситуации, но при этом быть инициативной. Также собака должна любить учиться, потому что этим ей придется заниматься всю "карьеру". Чем больше знает и умеет собака, тем больше у неё возможностей оказать помощь человеку с нарушениями.

Так, собаки-спасатели каждый год проходят переаттестацию, подтверждая свои навыки, и получают специальные документы. Такие псы должен быть готовы работать в сложных условиях, быть самостоятельными, выносливыми, уметь адаптироваться ориентироваться на незнакомой территории.

А для того, чтобы быть актером, собаке важно не бояться людей, света, камер и быть дружелюбной со всеми. На площадке питомец должен быть послушным, знать и выполнять все команды дрессировщика.

Кинолог сообщил, что собак, как и людей, могут увольнять. Например, "сократить" могут неусидчивых, непослушных, агрессивных собак. Или собаки могут уйти со службы по причине выхода на пенсию.

Фото: commons. wikimedia.org/ Malfuros (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).

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