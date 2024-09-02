Кинолог Голубев рассказал, какие собаки могут получить профессию

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, что не все собаки могут стать служебными. Как оказалось, для этого собак тщательно отбирают, а потом долго обучают в спецприемнике. Об этом написали в РИА Новости.

Эксперт рассказал, что для получения профессии собака должна обладать особыми навыками. Например, канистерапевт (собака-терапевт, которая помогает в лечении и реабилитации людей) должна быть неагрессивной, доверять проводнику и быть с ним в контакте, проявлять абсолютное послушание в любой ситуации, но при этом быть инициативной. Также собака должна любить учиться, потому что этим ей придется заниматься всю "карьеру". Чем больше знает и умеет собака, тем больше у неё возможностей оказать помощь человеку с нарушениями.

Так, собаки-спасатели каждый год проходят переаттестацию, подтверждая свои навыки, и получают специальные документы. Такие псы должен быть готовы работать в сложных условиях, быть самостоятельными, выносливыми, уметь адаптироваться ориентироваться на незнакомой территории.

А для того, чтобы быть актером, собаке важно не бояться людей, света, камер и быть дружелюбной со всеми. На площадке питомец должен быть послушным, знать и выполнять все команды дрессировщика.

Кинолог сообщил, что собак, как и людей, могут увольнять. Например, "сократить" могут неусидчивых, непослушных, агрессивных собак. Или собаки могут уйти со службы по причине выхода на пенсию.

Фото: commons. wikimedia.org/ Malfuros (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).