Слухи об уходе Дмитрия Кулебы с поста шли почти год

Слухи об уходе Кулебы ходили уже почти год

На протяжении последних двенадцати месяцев в кулуарах украинской власти циркулировали настойчивые слухи о грядущей отставке главы МИД Дмитрия Кулебы. Однако, как утверждает издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, дипломат не стремился расставаться с занимаемым креслом.

В четверг депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил об официальном увольнении Кулебы украинским парламентом. Ранее журнал Economist писал, что еще в апреле на пост министра иностранных дел планировалось назначить заместителя Кулебы Андрея Сибигу. Однако, по информации издания, этому помешало вмешательство американского Госдепартамента. Украинские чиновники утверждали, что Кулеба не горел желанием покидать свой пост, но на этой неделе Владимир Зеленский дал ему понять, что время пришло.

Издание отмечает, что западные дипломаты, аккредитованные в Киеве, не были шокированы этим решением, так как слухи о возможной вынужденной отставке Кулебы ходили уже давно. Однако, по мнению газеты, момент для кадровой перестановки был выбран довольно неожиданно.

Напомним, что Дмитрий Кулеба возглавлял украинское внешнеполитическое ведомство с марта 2020 года.

3 сентября Зеленский отправил в отставку заместителя главы своего офиса Ростислава Шурму. Кроме того, свои посты покинули министр юстиции Денис Малюська, глава Минстратегпрома Александр Камышин, министр экологии Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина. В среду украинский парламент одобрил их отставки.

Фото: commons. wikimedia.orgPRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website(Creative Commons Attribution 4.0 International)