Банки с пивом можно убрать: слизни массово прячутся в другой ловушке

Огородники часто выбирают ловушки с пивом для борьбы со слизнями, однако эффективность этого метода крайне мала. О нецелесообразности расходования напитка, а также о более надежных способах защиты растений изданию NewsInfo рассказала известный садовод и телеведущая Октябрина Ганичкина.

Ранее в медиаполе активно распространялись советы о том, что ловушки с алкогольными напитками якобы помогают полностью очистить участок от вредителей. Некоторые специалисты, включая биологов, даже называли этот способ одним из лучших средств для защиты грядок.

Однако экспертное мнение ставит под сомнение состоятельность такой тактики. Эффективные способы избавиться от слизней требуют иного подхода, нежели простое размещение емкостей с жидкостью.

"Это не очень-то сейчас помогает. Если грядка вся в слизнях, налили баночку пол-литровую и поставить. Они, конечно, туда забираются. Но это такая мизерная часть слизней, что совершенно неэффективно", — отметила Ганичкина.

По словам эксперта, слизни перемещаются по участку, оставляя характерные серебристые полосы на листьях, что выдает их присутствие. Вычислить вредителей по внешнему виду повреждений можно за секунды. Для борьбы с ними эффективнее использовать барьерное мульчирование сухими материалами, такими как песок или опилки. Сухая поверхность препятствует нормальному движению вредителей, так как у них быстро заканчивается защитная слизь. Также регулярное рыхление почвы служит отличным способом защиты корней от гниения и вредителей.

"Вечером насыпали песочка чуть-чуть, замульчировали землю, прикрыли тонким-тонким слоем. И они не могут пройти даже десять сантиметров, погибают сами по себе, когда такое мульчирование", — пояснила садовод.

Также действенным методом остается ручной сбор, для которого можно приспособить доски, уложенные в междурядьях. Использование специальных укрытий для сбора моллюсков позволяет быстро очистить участок. Кроме того, эксперт добавила, что сухая горчица или острый перец, рассыпанный строго вокруг грядки, создают непреодолимый барьер.

Важно помнить, что правильная посадка декоративных растений помогает уменьшить доступ для вредителей к листьям, а сыпать любые сухие средства непосредственно на растения категорически нельзя, так как они вызывают ожоги и портят внешний вид культур.

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