Слизни
© flickr.com by Becks is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 8:47

Слизни превращают грядки в полигон для атак: простые приёмы ломают их планы

Удобрения суперфосфат и сульфат калия отпугивают слизней от растений

Слизни способны превратить огородные грядки в настоящую "столовую" и нанести серьёзный урон растениям. Но бороться с ними можно не только химией. На практике есть проверенные способы, которые помогают защитить урожай и при этом сохранить экологический баланс участка.

Естественные союзники против слизней

Самый надёжный и щадящий способ борьбы — привлечь на участок естественных врагов слизней. Многие знают, что ими охотно питаются ежи. Но не только они — лягушки и мелкие ящерицы тоже отлично справляются с этой задачей. Эти маленькие "санитары" уничтожают не только слизней, но и улиток, личинок и прочих вредителей, не причиняя вреда растениям.

Опыт показывает, что с появлением таких помощников количество слизней быстро уменьшается. Особенно заметно это становится на клубнике, капусте и молодых всходах, которые слизни любят больше всего. Ежи встречаются в частном секторе нечасто, а вот лягушки и ящерицы селятся на участках довольно охотно, если создать для них условия.

Как сделать участок привлекательным для полезных обитателей

Чтобы природные помощники чувствовали себя в безопасности, важно позаботиться об их укрытии. Отличный вариант — так называемые "тёплые кучи", которые одновременно служат местом зимовки и утилизацией растительных отходов.

В такую кучу можно сложить:

  • ветки и сухие стебли;
  • ботву тыквы и огурцов;
  • траву после покоса;
  • листья;
  • другие органические остатки.

По сути, это разновидность компостной кучи, только плотнее и теплее. Зимой в них находят приют ежи, а лягушки и ящерицы прячутся от холода и хищников. Весной эти кучи легко превращаются в плодородный грунт, если использовать их под посадку кабачков или тыквы. Главное — не разрушать их зимой, чтобы не лишить обитателей укрытия.

Натуральные средства: нашатырь и дегтярное мыло

Если помощь живых союзников оказывается недостаточной, можно подключить мягкую биологическую обработку. Для этого используют раствор нашатырного спирта с дегтярным мылом.

Рецепт прост: 10 литров воды, 2 столовые ложки нашатыря и 10 столовых ложек мыла (натёртого или жидкого). Всё перемешивают до растворения и проливают грядки или опрыскивают растения.

Применение зависит от культуры:

  1. Клубника — обработка сразу после схода снега, что одновременно отпугивает слизней и служит азотной подкормкой.

  2. Капуста — опрыскивание по листу против гусениц и слизней.

  3. Пустые грядки с большим количеством слизней — более концентрированный состав: 2 ложки нашатыря на 1 литр воды. Таким раствором опрыскивают места скопления вредителей, особенно под досками и в углах теплицы.

Удобнее всего пользоваться пульверизатором, чтобы достать до укромных уголков. Раствор действует быстро — слизни либо погибают, либо уходят.

Ошибки и удачные находки в борьбе

Иногда привычные методы не работают. Так, у садоводов с перцами в теплице слизни оказались особенно изобретательными. Они поднимались по стенкам и падали сверху на растения, обходя все преграды. Тогда пришлось искать новые решения.

  1. По краям грядки стали высаживать огурцы и томаты, которые слизни не так любят.

  2. Использовали гранулы "Гроза", раскладывая их на небольшие подложки или прямо у стеблей растений (при капельном поливе это особенно удобно).

Результат оказался быстрым и заметным — слизни исчезли буквально за несколько дней. Средство не только уничтожает, но и отпугивает.

Удобрения, которые отпугивают вредителей

Ещё один эффективный ход — применять удобрения, полезные растениям, но неприятные слизням. К таким относятся суперфосфат и сульфат калия. Внося их в почву, вы получаете двойной эффект: укрепляете культуру и снижаете интерес вредителей к грядке.

Смесь рассыпают по поверхности, слегка заделывают граблями и поливают. Подходит она для клубники, капусты, корнеплодов и многих других культур. Вероятно, соли раздражают слизней, и они стараются обходить обработанные участки стороной.

Мульчирование кострой: двойная польза

Для защиты растений от слизней отлично зарекомендовала себя конопляная костра — соломка, остающаяся после обработки конопли. Она не только защищает грядки, но и решает другие проблемы.

Преимущества костры:

  • слизни не ползают по ней;
  • мыши избегают делать ходы;
  • кроты не роют;
  • мульча долговечна и хорошо сохраняет влагу.

Укладывать её стоит слоем 5-7 см, не заделывая в почву. Со временем материал разлагается, но медленно, поэтому обновлять его нужно нечасто. Особенно удобно использовать костру для клубники, кустов смородины и зелени — она одновременно сохраняет почву рыхлой, снижает количество сорняков и защищает от вредителей.

