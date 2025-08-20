Почему ожог Киркорова заживает так долго: врачи назвали возможные причины

Долгое восстановление Филиппа Киркорова после ожога, полученного на концерте, может указывать на существующие проблемы со здоровьем. Об этом рассказала врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа в интервью изданию "Абзац".

Что вызывает беспокойство

По словам специалиста, нормальная скорость заживления напрямую зависит от состояния иммунной системы. Если процесс идёт медленно, это может говорить о дополнительных факторах, которые мешают регенерации тканей.

Людмила Лапа подчеркнула, что в случае Киркорова это может быть:

прохождение какой-либо терапии;

приём препаратов для снижения веса;

уже известный диагноз — сахарный диабет, который серьёзно замедляет заживление ран.

Что известно о травме

После инцидента на шоу у артиста диагностировали:

ожог второй степени;

бурсит (воспаление слизистой сумки);

частичный некроз кожи;

лимфаденопатию (увеличение лимфоузлов).

Именно сочетание этих повреждений и сопутствующих заболеваний может объяснять длительный процесс восстановления.