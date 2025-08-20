Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Philipp Kirkorov at Christmas Song of the Year 2015
Philipp Kirkorov at Christmas Song of the Year 2015
© commons.wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0
Опубликована сегодня в 5:15

Почему ожог Киркорова заживает так долго: врачи назвали возможные причины

Врач Людмила Лапа: медленное восстановление Киркорова после ожога может быть связано с диабетом

Долгое восстановление Филиппа Киркорова после ожога, полученного на концерте, может указывать на существующие проблемы со здоровьем. Об этом рассказала врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа в интервью изданию "Абзац".

Что вызывает беспокойство

По словам специалиста, нормальная скорость заживления напрямую зависит от состояния иммунной системы. Если процесс идёт медленно, это может говорить о дополнительных факторах, которые мешают регенерации тканей.

Людмила Лапа подчеркнула, что в случае Киркорова это может быть:

  • прохождение какой-либо терапии;
  • приём препаратов для снижения веса;
  • уже известный диагноз — сахарный диабет, который серьёзно замедляет заживление ран.

Что известно о травме

После инцидента на шоу у артиста диагностировали:

  • ожог второй степени;
  • бурсит (воспаление слизистой сумки);
  • частичный некроз кожи;
  • лимфаденопатию (увеличение лимфоузлов).

Именно сочетание этих повреждений и сопутствующих заболеваний может объяснять длительный процесс восстановления.

