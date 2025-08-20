Почему ожог Киркорова заживает так долго: врачи назвали возможные причины
Долгое восстановление Филиппа Киркорова после ожога, полученного на концерте, может указывать на существующие проблемы со здоровьем. Об этом рассказала врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа в интервью изданию "Абзац".
Что вызывает беспокойство
По словам специалиста, нормальная скорость заживления напрямую зависит от состояния иммунной системы. Если процесс идёт медленно, это может говорить о дополнительных факторах, которые мешают регенерации тканей.
Людмила Лапа подчеркнула, что в случае Киркорова это может быть:
- прохождение какой-либо терапии;
- приём препаратов для снижения веса;
- уже известный диагноз — сахарный диабет, который серьёзно замедляет заживление ран.
Что известно о травме
После инцидента на шоу у артиста диагностировали:
- ожог второй степени;
- бурсит (воспаление слизистой сумки);
- частичный некроз кожи;
- лимфаденопатию (увеличение лимфоузлов).
Именно сочетание этих повреждений и сопутствующих заболеваний может объяснять длительный процесс восстановления.
