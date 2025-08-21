Водители путают тихоход с "черепахой" на дороге — и расплачиваются месяцами без руля

На дороге можно столкнуться с ситуацией, которая ставит водителей в тупик: впереди едет тихоходный транспорт, мешающий движению. Желание обогнать его возникает у каждого, но неправильный манёвр может стоить прав.

Какие машины считаются тихоходами

По правилам дорожного движения к тихоходным транспортным средствам относятся машины, которые конструктивно не способны развивать скорость более 30 км/ч. Чаще всего это трактора, сельскохозяйственная техника или специальные грузовики.

Отличительный знак тихохода — красный треугольник с жёлтой окантовкой. Если он есть на кузове, водитель получает право совершить обгон даже в зоне действия знака 3.20 "Обгон запрещён".

Однако здесь есть важная оговорка. Сам знак 3.20 позволяет обгонять гужевые повозки, велосипедистов, мопеды и мотоциклы без коляски. Но сплошная линия на дороге остаётся непреодолимой преградой: обгон через неё категорически запрещён. Манёвр можно совершать только там, где разметка прерывистая.

Чем тихоход отличается от просто медленной машины

Зачастую водители путают тихоходные транспортные средства с автомобилями, которые движутся медленно — например, старыми легковыми машинами или грузовиками с перегрузом. Главное различие в том, что у тихохода ограничение прописано в паспорте транспортного средства.

Если же автомобиль способен ехать быстрее 30 км/ч, но фактически движется медленно (скажем, 20-25 км/ч), то он не считается тихоходом. В этом случае обгонять его через сплошную линию нельзя.

"Если треугольника на машине нет, лучше не рисковать. За обгон через сплошную полосу предусмотрен штраф 5000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев", — подчёркивает представитель ГАИ.

Как действовать при составлении протокола

Иногда водители всё же совершают обгон и останавливаются инспекторами. В этом случае важно грамотно зафиксировать обстоятельства.

Необходимо записать марку и модель транспортного средства, которое двигалось впереди. Если его паспортные характеристики подтверждают, что он конструктивно не может развивать скорость свыше 30 км/ч, у водителя есть шанс избежать лишения прав.