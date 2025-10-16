Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Здание префектуры Савойи во Франции
Здание префектуры Савойи во Франции
© commons.wikimedia.org by Florian Pépellin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:27

Паспорта — в ящик, чемоданы — в деревню: как мир возвращается к корням

Expedia Group: путешественники выбирают Савойю ради природы и традиционной кухни

Мир путешествий снова меняется. После лет стремительного туризма и бесконечных "топовых направлений" люди начали искать противоположное — спокойствие, искренность и возвращение к природе. Согласно отчёту Horizons 2026 от Expedia Group, сегодня главная тенденция — это шаг назад. Путешественники всё чаще выбирают фермерские хозяйства, небольшие культурные события и редкие традиции, вместо шумных курортов и мегаполисов.

Мир без суеты: новая философия отдыха

Современный турист больше не гонится за отметками на карте. Его интересуют подлинные впечатления — живые деревни, локальные продукты, человеческие истории. Если раньше популярными были мегаполисы вроде Парижа, Лондона или Токио, то теперь внимание сместилось к уединённым местам, где можно почувствовать дыхание природы и ритм земли.

Среди направлений, которые активно набирают популярность на платформе Expedia, лидируют уголки, где правит неторопливость. Это американский Биг-Скай, канадский Юклулет, японская Окинава и вьетнамский Фукуок. Все они объединены одной идеей — соединить человека и природу, дать возможность прожить дни без шума и перегрузки.

Французская гордость: Савойя в центре внимания

Неожиданным лидером рейтинга стала Савойя - регион Франции, известный своими озёрами, альпийскими вершинами и кулинарными традициями. По данным Expedia, интерес к этому департаменту вырос на 51% за год. Это делает Савойю одним из пяти самых модных направлений 2026 года, рядом с Монтана (Биг-Скай), Окинавой, Сардинией и Фукуоком.

Причина проста: Савойя объединяет всё, что ищут современные путешественники — красоту природы, чистый воздух, традиционную кухню и возможность отдохнуть в любое время года.

Вкус Савойи: гастрономия как искусство

Кулинария здесь — отдельное удовольствие. Сырное фондю из Бофора и Грюйера, ароматные диоты — копчёные колбаски, запеканка крозифлет, паста крозе, насыщенные блюда из сыра Абонданс и белого вина. Каждое из них отражает характер региона — тёплый, насыщенный и уютный.

Отличный способ познакомиться с местной кухней — отправиться в горные рестораны, где подают блюда с видом на вершины, сопровождая их лёгким белым вином Савойи.

Альпы круглый год

Савойя известна своими 50 горнолыжными курортами, среди которых Тинь, Валь-д'Изер, Лез-Арк и Бофортен. Здесь одинаково комфортно зимой и осенью: можно кататься на лыжах, подниматься на Мон-Ревар или Круа-дю-Ниволе, гулять по тропам в национальном парке Вануаз. Весной и летом регион раскрывается иначе — бирюзовые озёра и луга с альпийскими цветами заменяют снег и холод.

Самое живописное место — озеро Бурже, где можно купаться, кататься на байдарках и отдыхать на пляже. Для любителей уединения подойдут Голубое озеро и озеро Туэда — туда лучше добираться пешком, чтобы насладиться панорамами в тишине.

СПА и термы: отдых для тела и души

Савойя — один из центров оздоровительного туризма Европы. В Экс-ле-Бен, Брид-ле-Бен и Ла-Лешере расположены известные термальные курорты. Тёплые источники, массажи, минеральные ванны и грязевые процедуры привлекают тех, кто хочет восстановить силы.

Такие СПА-комплексы совмещают природную терапию и современные подходы: сауны, ароматерапия, термальные купели. Здесь даже простое купание превращается в часть философии "медленного отдыха".

Сравнение: популярные направления 2026 года

Направление Страна Рост популярности Особенность
Биг-Скай США +92% Горы и ранчо
Окинава Япония +71% Океан и культура
Сардиния Италия +63% Средиземное море
Фукуок Вьетнам +53% Тропики и дайвинг
Савойя Франция +51% Альпы и кухня

Советы шаг за шагом: как подготовиться к путешествию в Савойю

  1. Выберите сезон. Зимой — для лыж и термальных процедур, летом — для озёр и походов.

  2. Забронируйте жильё заранее. Курорты популярны, особенно в период рождественских каникул.

  3. Попробуйте местные продукты. Купите сыры, копчёности и вина на фермерских рынках.

  4. Не ограничивайтесь горами. Посетите город Шамбери с его музеями и старинными кварталами.

  5. Планируйте транспорт. Лучше арендовать автомобиль — общественный транспорт ограничен в высокогорье.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ехать в Савойю без брони на высокий сезон.
    Последствие: переполненные отели и завышенные цены.
    Альтернатива: выбрать менее известные курорты — Вальморель или Ла-Плань.

  • Ошибка: брать только лёгкую одежду летом.
    Последствие: перепады температур в горах.
    Альтернатива: иметь при себе термокуртку и непромокаемую обувь.

  • Ошибка: ограничиться катанием на лыжах.
    Последствие: упустить озёра, термы и гастрономию.
    Альтернатива: комбинировать активный и культурный отдых.

А что если…

…вместо привычного морского курорта выбрать Савойю для летнего отпуска? Там не нужно выбирать между солнцем и горами: можно купаться в чистейших озёрах, гулять по тропам и пробовать блюда, приготовленные из местных продуктов.

Плюсы и минусы отдыха в Савойе

Плюсы Минусы
Уникальная природа и чистый воздух Перепады погоды
Богатая кухня и вина Цены выше среднего
СПА и термы круглый год Ограниченный транспорт
Возможность активного и спокойного отдыха Не везде говорят по-английски

FAQ

Как выбрать курорт в Савойе?
Если вы хотите кататься на лыжах — выбирайте Тинь или Валь-д'Изер. Для спокойного отдыха подойдут Экс-ле-Бен или Брид-ле-Бен.

Сколько стоит неделя отдыха?
Вне сезона — от 900 евро за неделю, включая жильё и питание. В пик сезона — от 1500 евро и выше.

Что привезти из Савойи?
Сыры (Бофор, Абонданс), вино, травяные сборы и изделия ручной работы из дерева.

Мифы и правда

  • Миф: Савойя — только для лыжников.
    Правда: летом здесь открываются десятки пешеходных маршрутов и пляжей.

  • Миф: регион дорогой.
    Правда: при раннем бронировании цены вполне доступны.

  • Миф: туда сложно добраться.
    Правда: из Женевы и Лиона идут прямые автобусы и поезда.

3 интересных факта

  1. Озеро Бурже — самое большое природное озеро Франции.

  2. Савойские сыры имеют статус AOP — знак подлинности происхождения.

  3. Именно в Савойе в 1860 году официально закрепился французский горнолыжный спорт.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На Филиппинах туристов впечатлили китовые акулы, тарсиеры и река Лобок вчера в 15:58
Случайный билет "куда угодно" обернулся путешествием мечты: как отпуск без плана стал лучшим в жизни

Спонтанная поездка на Филиппины длиной в 12 дней открыла удивительные горизонты и культурные традиции, которые вдохновят любого искателя приключений.

Читать полностью » Специалист по туризму Алексеев посоветовал необычные места для отдыха в РФ под Новый год вчера в 15:06
Отпуск по-русски: где провести новогодние каникулы, чтобы и согреться, и не разориться

Руководитель туроператора Олег Алексеев назвал NewsInfo места, где можно получить максимум впечатлений в январские каникулы.

Читать полностью » Туристы выбирают Шую за купеческую архитектуру и редкие памятники XIX века вчера в 14:55
Шуя обошла Суздаль и Плёс: москвичи нашли новый центр "русского духа"

Шуя — город с богатой историей и уникальной атмосферой, где живой русский дух ощутим повсюду. Узнайте, что привлекает туристов и какие места обязательны для посещения.

Читать полностью » Цена билета в купе поезда №104 Сочи — Москва выросла почти на 50% за год вчера в 13:50
Цены на билеты из Сочи взлетели как самолёт: купе подорожало

Непредсказуемый рост цен на зимние билеты из Сочи в Москву вызывает негативные эмоции! Узнайте, как не стать жертвой высоких тарифов на автобусные и железнодорожные маршруты и где искать выгодные предложения.

Читать полностью » Эксперты рассказали о новых тарифах и категориях шенгенских виз в 2025 году вчера в 12:53
Шенгенская виза в 2025 году: новые правила, цены и способы подачи

Хотите отправиться в Европу, но боитесь запутаться в визовых правилах? В этом материале — актуальная инструкция 2025 года: от видов виз до частых ошибок заявителей.

Читать полностью » Названы лучшие пляжи и достопримечательности острова Фукуок во Вьетнаме вчера в 11:51
Туристы выбирают Фукуок: главные курорты, развлечения и интересные места острова

Фукуок — жемчужина Вьетнама, где тропические пляжи соседствуют с древними храмами и современными парками. Рассказываем, что посмотреть и куда поехать на острове.

Читать полностью » Названы основные способы покупки яхты: у дистрибьютора, брокера или с рук вчера в 10:47
Как правильно купить яхту и не прогореть: гид по дистрибьюторам и брокерам

Новая или подержанная, из России или Европы — разберём, где выгоднее и безопаснее купить яхту, и какие подводные камни скрываются за красивыми каталогами.

Читать полностью » Эксперты рассказали, сколько стоит аренда частного самолета в России и от чего зависит цена вчера в 9:44
Бизнес-авиация в деталях: как бронируют, обслуживают и оплачивают частные рейсы

Частные перелёты перестали быть роскошью: рассказываем, как устроена аренда бизнес-джетов, из чего складывается цена и кому это действительно выгодно.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Тканевые кресла быстрее прогреваются, а кожа долговечна
Дом
Сумки, обувь и провода: что не стоит хранить у входа в квартиру
Еда
Рецепт торта Микадо с шоколадным кремом получается нежным
Спорт и фитнес
Фронтальные приседания снижают нагрузку на поясницу и колени — данные спортивных тренеров
Еда
Студень из свиной головы получается особенно густым, ароматным и плотным
Красота и здоровье
Врач Заира Абдурахманова рассказала, чем опасна ветрянка у взрослых
Садоводство
Цветоводы советуют пересаживать астры в Костромской области до начала октября
Красота и здоровье
Роспотребнадзор Башкирии сообщил о случаях тропических инфекций у вернувшихся туристов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet