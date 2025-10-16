Паспорта — в ящик, чемоданы — в деревню: как мир возвращается к корням

Мир путешествий снова меняется. После лет стремительного туризма и бесконечных "топовых направлений" люди начали искать противоположное — спокойствие, искренность и возвращение к природе. Согласно отчёту Horizons 2026 от Expedia Group, сегодня главная тенденция — это шаг назад. Путешественники всё чаще выбирают фермерские хозяйства, небольшие культурные события и редкие традиции, вместо шумных курортов и мегаполисов.

Мир без суеты: новая философия отдыха

Современный турист больше не гонится за отметками на карте. Его интересуют подлинные впечатления — живые деревни, локальные продукты, человеческие истории. Если раньше популярными были мегаполисы вроде Парижа, Лондона или Токио, то теперь внимание сместилось к уединённым местам, где можно почувствовать дыхание природы и ритм земли.

Среди направлений, которые активно набирают популярность на платформе Expedia, лидируют уголки, где правит неторопливость. Это американский Биг-Скай, канадский Юклулет, японская Окинава и вьетнамский Фукуок. Все они объединены одной идеей — соединить человека и природу, дать возможность прожить дни без шума и перегрузки.

Французская гордость: Савойя в центре внимания

Неожиданным лидером рейтинга стала Савойя - регион Франции, известный своими озёрами, альпийскими вершинами и кулинарными традициями. По данным Expedia, интерес к этому департаменту вырос на 51% за год. Это делает Савойю одним из пяти самых модных направлений 2026 года, рядом с Монтана (Биг-Скай), Окинавой, Сардинией и Фукуоком.

Причина проста: Савойя объединяет всё, что ищут современные путешественники — красоту природы, чистый воздух, традиционную кухню и возможность отдохнуть в любое время года.

Вкус Савойи: гастрономия как искусство

Кулинария здесь — отдельное удовольствие. Сырное фондю из Бофора и Грюйера, ароматные диоты — копчёные колбаски, запеканка крозифлет, паста крозе, насыщенные блюда из сыра Абонданс и белого вина. Каждое из них отражает характер региона — тёплый, насыщенный и уютный.

Отличный способ познакомиться с местной кухней — отправиться в горные рестораны, где подают блюда с видом на вершины, сопровождая их лёгким белым вином Савойи.

Альпы круглый год

Савойя известна своими 50 горнолыжными курортами, среди которых Тинь, Валь-д'Изер, Лез-Арк и Бофортен. Здесь одинаково комфортно зимой и осенью: можно кататься на лыжах, подниматься на Мон-Ревар или Круа-дю-Ниволе, гулять по тропам в национальном парке Вануаз. Весной и летом регион раскрывается иначе — бирюзовые озёра и луга с альпийскими цветами заменяют снег и холод.

Самое живописное место — озеро Бурже, где можно купаться, кататься на байдарках и отдыхать на пляже. Для любителей уединения подойдут Голубое озеро и озеро Туэда — туда лучше добираться пешком, чтобы насладиться панорамами в тишине.

СПА и термы: отдых для тела и души

Савойя — один из центров оздоровительного туризма Европы. В Экс-ле-Бен, Брид-ле-Бен и Ла-Лешере расположены известные термальные курорты. Тёплые источники, массажи, минеральные ванны и грязевые процедуры привлекают тех, кто хочет восстановить силы.

Такие СПА-комплексы совмещают природную терапию и современные подходы: сауны, ароматерапия, термальные купели. Здесь даже простое купание превращается в часть философии "медленного отдыха".

Сравнение: популярные направления 2026 года

Направление Страна Рост популярности Особенность Биг-Скай США +92% Горы и ранчо Окинава Япония +71% Океан и культура Сардиния Италия +63% Средиземное море Фукуок Вьетнам +53% Тропики и дайвинг Савойя Франция +51% Альпы и кухня

Советы шаг за шагом: как подготовиться к путешествию в Савойю

Выберите сезон. Зимой — для лыж и термальных процедур, летом — для озёр и походов. Забронируйте жильё заранее. Курорты популярны, особенно в период рождественских каникул. Попробуйте местные продукты. Купите сыры, копчёности и вина на фермерских рынках. Не ограничивайтесь горами. Посетите город Шамбери с его музеями и старинными кварталами. Планируйте транспорт. Лучше арендовать автомобиль — общественный транспорт ограничен в высокогорье.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ехать в Савойю без брони на высокий сезон.

Последствие: переполненные отели и завышенные цены.

Альтернатива: выбрать менее известные курорты — Вальморель или Ла-Плань.

Ошибка: брать только лёгкую одежду летом.

Последствие: перепады температур в горах.

Альтернатива: иметь при себе термокуртку и непромокаемую обувь.

Ошибка: ограничиться катанием на лыжах.

Последствие: упустить озёра, термы и гастрономию.

Альтернатива: комбинировать активный и культурный отдых.

А что если…

…вместо привычного морского курорта выбрать Савойю для летнего отпуска? Там не нужно выбирать между солнцем и горами: можно купаться в чистейших озёрах, гулять по тропам и пробовать блюда, приготовленные из местных продуктов.

Плюсы и минусы отдыха в Савойе

Плюсы Минусы Уникальная природа и чистый воздух Перепады погоды Богатая кухня и вина Цены выше среднего СПА и термы круглый год Ограниченный транспорт Возможность активного и спокойного отдыха Не везде говорят по-английски

FAQ

Как выбрать курорт в Савойе?

Если вы хотите кататься на лыжах — выбирайте Тинь или Валь-д'Изер. Для спокойного отдыха подойдут Экс-ле-Бен или Брид-ле-Бен.

Сколько стоит неделя отдыха?

Вне сезона — от 900 евро за неделю, включая жильё и питание. В пик сезона — от 1500 евро и выше.

Что привезти из Савойи?

Сыры (Бофор, Абонданс), вино, травяные сборы и изделия ручной работы из дерева.

Мифы и правда

Миф: Савойя — только для лыжников.

Правда: летом здесь открываются десятки пешеходных маршрутов и пляжей.

Миф: регион дорогой.

Правда: при раннем бронировании цены вполне доступны.

Миф: туда сложно добраться.

Правда: из Женевы и Лиона идут прямые автобусы и поезда.

3 интересных факта