Паспорта — в ящик, чемоданы — в деревню: как мир возвращается к корням
Мир путешествий снова меняется. После лет стремительного туризма и бесконечных "топовых направлений" люди начали искать противоположное — спокойствие, искренность и возвращение к природе. Согласно отчёту Horizons 2026 от Expedia Group, сегодня главная тенденция — это шаг назад. Путешественники всё чаще выбирают фермерские хозяйства, небольшие культурные события и редкие традиции, вместо шумных курортов и мегаполисов.
Мир без суеты: новая философия отдыха
Современный турист больше не гонится за отметками на карте. Его интересуют подлинные впечатления — живые деревни, локальные продукты, человеческие истории. Если раньше популярными были мегаполисы вроде Парижа, Лондона или Токио, то теперь внимание сместилось к уединённым местам, где можно почувствовать дыхание природы и ритм земли.
Среди направлений, которые активно набирают популярность на платформе Expedia, лидируют уголки, где правит неторопливость. Это американский Биг-Скай, канадский Юклулет, японская Окинава и вьетнамский Фукуок. Все они объединены одной идеей — соединить человека и природу, дать возможность прожить дни без шума и перегрузки.
Французская гордость: Савойя в центре внимания
Неожиданным лидером рейтинга стала Савойя - регион Франции, известный своими озёрами, альпийскими вершинами и кулинарными традициями. По данным Expedia, интерес к этому департаменту вырос на 51% за год. Это делает Савойю одним из пяти самых модных направлений 2026 года, рядом с Монтана (Биг-Скай), Окинавой, Сардинией и Фукуоком.
Причина проста: Савойя объединяет всё, что ищут современные путешественники — красоту природы, чистый воздух, традиционную кухню и возможность отдохнуть в любое время года.
Вкус Савойи: гастрономия как искусство
Кулинария здесь — отдельное удовольствие. Сырное фондю из Бофора и Грюйера, ароматные диоты — копчёные колбаски, запеканка крозифлет, паста крозе, насыщенные блюда из сыра Абонданс и белого вина. Каждое из них отражает характер региона — тёплый, насыщенный и уютный.
Отличный способ познакомиться с местной кухней — отправиться в горные рестораны, где подают блюда с видом на вершины, сопровождая их лёгким белым вином Савойи.
Альпы круглый год
Савойя известна своими 50 горнолыжными курортами, среди которых Тинь, Валь-д'Изер, Лез-Арк и Бофортен. Здесь одинаково комфортно зимой и осенью: можно кататься на лыжах, подниматься на Мон-Ревар или Круа-дю-Ниволе, гулять по тропам в национальном парке Вануаз. Весной и летом регион раскрывается иначе — бирюзовые озёра и луга с альпийскими цветами заменяют снег и холод.
Самое живописное место — озеро Бурже, где можно купаться, кататься на байдарках и отдыхать на пляже. Для любителей уединения подойдут Голубое озеро и озеро Туэда — туда лучше добираться пешком, чтобы насладиться панорамами в тишине.
СПА и термы: отдых для тела и души
Савойя — один из центров оздоровительного туризма Европы. В Экс-ле-Бен, Брид-ле-Бен и Ла-Лешере расположены известные термальные курорты. Тёплые источники, массажи, минеральные ванны и грязевые процедуры привлекают тех, кто хочет восстановить силы.
Такие СПА-комплексы совмещают природную терапию и современные подходы: сауны, ароматерапия, термальные купели. Здесь даже простое купание превращается в часть философии "медленного отдыха".
Сравнение: популярные направления 2026 года
|Направление
|Страна
|Рост популярности
|Особенность
|Биг-Скай
|США
|+92%
|Горы и ранчо
|Окинава
|Япония
|+71%
|Океан и культура
|Сардиния
|Италия
|+63%
|Средиземное море
|Фукуок
|Вьетнам
|+53%
|Тропики и дайвинг
|Савойя
|Франция
|+51%
|Альпы и кухня
Советы шаг за шагом: как подготовиться к путешествию в Савойю
-
Выберите сезон. Зимой — для лыж и термальных процедур, летом — для озёр и походов.
-
Забронируйте жильё заранее. Курорты популярны, особенно в период рождественских каникул.
-
Попробуйте местные продукты. Купите сыры, копчёности и вина на фермерских рынках.
-
Не ограничивайтесь горами. Посетите город Шамбери с его музеями и старинными кварталами.
-
Планируйте транспорт. Лучше арендовать автомобиль — общественный транспорт ограничен в высокогорье.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ехать в Савойю без брони на высокий сезон.
Последствие: переполненные отели и завышенные цены.
Альтернатива: выбрать менее известные курорты — Вальморель или Ла-Плань.
-
Ошибка: брать только лёгкую одежду летом.
Последствие: перепады температур в горах.
Альтернатива: иметь при себе термокуртку и непромокаемую обувь.
-
Ошибка: ограничиться катанием на лыжах.
Последствие: упустить озёра, термы и гастрономию.
Альтернатива: комбинировать активный и культурный отдых.
А что если…
…вместо привычного морского курорта выбрать Савойю для летнего отпуска? Там не нужно выбирать между солнцем и горами: можно купаться в чистейших озёрах, гулять по тропам и пробовать блюда, приготовленные из местных продуктов.
Плюсы и минусы отдыха в Савойе
|Плюсы
|Минусы
|Уникальная природа и чистый воздух
|Перепады погоды
|Богатая кухня и вина
|Цены выше среднего
|СПА и термы круглый год
|Ограниченный транспорт
|Возможность активного и спокойного отдыха
|Не везде говорят по-английски
FAQ
Как выбрать курорт в Савойе?
Если вы хотите кататься на лыжах — выбирайте Тинь или Валь-д'Изер. Для спокойного отдыха подойдут Экс-ле-Бен или Брид-ле-Бен.
Сколько стоит неделя отдыха?
Вне сезона — от 900 евро за неделю, включая жильё и питание. В пик сезона — от 1500 евро и выше.
Что привезти из Савойи?
Сыры (Бофор, Абонданс), вино, травяные сборы и изделия ручной работы из дерева.
Мифы и правда
-
Миф: Савойя — только для лыжников.
Правда: летом здесь открываются десятки пешеходных маршрутов и пляжей.
-
Миф: регион дорогой.
Правда: при раннем бронировании цены вполне доступны.
-
Миф: туда сложно добраться.
Правда: из Женевы и Лиона идут прямые автобусы и поезда.
3 интересных факта
-
Озеро Бурже — самое большое природное озеро Франции.
-
Савойские сыры имеют статус AOP — знак подлинности происхождения.
-
Именно в Савойе в 1860 году официально закрепился французский горнолыжный спорт.
