Без суеты и переездов: медленный туризм становится главным трендом 2026 года

Женщина в Афинах
© Desingned by Freepik by cristina_gottardi is licensed under public domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:43

Медленный туризм в Афинах становится трендом 2026 года — Holiday Happiness Index

Медленный туризм в 2026 году перестаёт быть нишевым форматом и становится одним из ключевых направлений в индустрии путешествий. Всё больше туристов осознанно отказываются от насыщенных графиков и спешки, выбирая пешие маршруты и города, где главные впечатления доступны без транспорта. Об этом говорится в исследовании Holiday Happiness Index, посвящённом комфортным направлениям для неспешных поездок.

Город для прогулок без спешки

Афины эксперты называют одним из наиболее подходящих городов для slow travel. Концентрация ключевых достопримечательностей здесь позволяет выстраивать маршрут без переездов и длительных переходов. Акрополь, Панафинейский стадион, храм Зевса и Древняя Агора расположены в шаговой доступности друг от друга.

Согласно данным исследования, осмотр основных исторических объектов занимает около 30 минут пешком. Такой формат даёт возможность не только увидеть знаковые места, но и сохранить ощущение спокойного ритма, без перегруженных экскурсий и постоянной смены локаций.

Пешеходная среда и атмосфера районов

Отдельное внимание в Holiday Happiness Index уделяется городской среде. В Афинах сеть пешеходных улиц продолжает расширяться, что делает центр города более комфортным для прогулок. Это особенно важно для туристов, ориентированных на медленный темп и визуальное восприятие города.

Прогулки по районам Плака и Анафиотика, как отмечают авторы исследования, создают эффект погружения в атмосферу греческих островов. Белёные дома, узкие улочки и небольшие смотровые площадки с панорамными видами формируют пространство, где сам процесс передвижения становится частью впечатлений.

Контраст с массовым туризмом

Рост интереса к медленному туризму связан и с усталостью от популярных курортов. Ранее туристам указывали на малоизвестные направления, которые не продвигаются крупными туроператорами именно из-за отсутствия массового потока отдыхающих.

На этом фоне Афины воспринимаются как редкое сочетание развитой инфраструктуры и возможности для уединённых прогулок. Эксперты подчёркивают, что такие города становятся особенно востребованными у путешественников, для которых важны не количество посещённых точек, а качество впечатлений и ритм поездки.

