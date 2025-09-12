Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Смартфон на зарядке
Смартфон на зарядке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:57

Смартфон заряжается медленно: в чём скрытая причина, о которой почти никто не думает

Эксперты объяснили, из-за чего смартфон заряжается дольше обычного

Смартфон давно стал нашим основным помощником: мы работаем с ним, общаемся и даже оплачиваем покупки. Поэтому когда он заряжается слишком медленно, это раздражает и мешает повседневным делам. Чтобы не тратить время зря, стоит разобраться, что влияет на скорость восполнения энергии и какие шаги помогут ускорить процесс.

Основные причины медленной зарядки

Чаще всего замедленная подзарядка связана с низкой мощностью поступающего тока. Здесь возможны два варианта: слабое зарядное устройство или ограничение, заложенное в контроллер питания самого телефона. Важно понимать, что в большинстве случаев это не сбой, а техническая особенность, на которую пользователь повлиять не может.

Если же смартфон начал заряжаться дольше со временем, возможны и другие причины. На первом месте — засорение разъема. Частички пыли и грязи мешают плотному контакту кабеля с устройством. Не исключены и поломки самого разъема или кабеля, а также неисправность блока питания. Дополнительно скорость снижают многочисленные фоновые процессы, особенно если во время зарядки телефон активно используется.

Как работает контроллер смартфона

Контроллер питания следит за температурой корпуса и аккумулятора. При перегреве он автоматически снижает подаваемую мощность, чтобы защитить батарею от повреждений. Поэтому нагрев устройства на солнце или его активная эксплуатация в момент подзарядки приводят к заметному замедлению процесса.

Что делать в первую очередь

Чтобы понять, насколько быстро ваш смартфон способен заряжаться, стоит уточнить характеристики модели. Для этого достаточно открыть сайт производителя, найти страницу устройства и посмотреть раздел с параметрами батареи. Обычно производитель кладет в комплект зарядное устройство, соответствующее возможностям телефона. Однако бывают исключения: адаптер может оказаться менее мощным или вовсе отсутствовать в коробке. В таком случае нужно приобрести подходящую зарядку.

Важно помнить: покупка адаптера с большей мощностью не даст прироста скорости, если смартфон физически не поддерживает такие показатели. Но при этом аккумулятору лишняя мощность не навредит — контроллер просто не примет избыточный ток.

Как ускорить процесс зарядки

Есть несколько простых правил, которые помогут ускорить восполнение заряда:

  1. Используйте оригинальные или совместимые аксессуары — кабель и адаптер.

  2. Заряжайте смартфон в помещении при комнатной температуре, избегая перегрева.

  3. По возможности не пользуйтесь устройством в процессе подзарядки.

Существуют и дополнительные методы. Например, включение режима "В самолете" или ограничение фоновой активности программ. Такой подход снижает энергопотребление и позволяет аккумулятору быстрее наполняться.

Настройки быстрой зарядки

На многих моделях предусмотрена функция ускоренной подзарядки. Найти её можно в настройках телефона: обычно она располагается в разделе "Батарея" или "Питание". Иногда встречаются альтернативные названия — "быстрая зарядка", "супербыстрая зарядка" и подобные. Если включить этот параметр, телефон будет использовать максимально возможную мощность. Но стоит помнить: высокая сила тока ускоряет деградацию батареи, так как повышает её температуру.

