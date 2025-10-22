Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лапша с говядиной и соевым соусом
Лапша с говядиной и соевым соусом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:24

Куски говядины становятся каменными, если сделать одну ошибку: почему мультиварка не прощает спешки

Кулинары: раннее добавление соли делает мясо жёстким при тушении в мультиварке

Понять, как добиться идеального тушеного мяса в мультиварке, можно лишь на практике. Эта техника действительно снимает множество хлопот — не нужно стоять у плиты, регулировать температуру или переживать, что блюдо убежит. Однако автоматизация не всегда гарантирует успех. Чтобы мясо получилось мягким, сочным и ароматным, важно знать несколько тонкостей, о которых часто забывают даже опытные хозяйки.

Как работает мультиварка и почему мясо может получиться жестким

Мультиварка — устройство, которое готовит при стабильной температуре и влажности, но разные модели ведут себя по-разному. Одни быстрее нагреваются, другие распределяют тепло равномернее. Поэтому рецепты с точными минутами готовки не всегда срабатывают. Важно не слепо следовать инструкции, а следить за состоянием блюда.

Проверить готовность просто: если вилка легко входит в кусок, мясо достаточно мягкое. Если чувствуется сопротивление, значит, процесс нужно продлить. Особенно это касается говядины или грудинки — такие волокна требуют больше времени, чем курица или свинина. Иногда прибавить приходится до двух часов сверх рецепта.

Соль: когда добавлять и почему это важно

Одна из частых ошибок — раннее посоление. Соль вытягивает влагу, и мясо теряет сочность. Если добавить её в самом начале, куски становятся сухими и жесткими. Оптимально солить за 40-60 минут до конца тушения. На раннем этапе можно использовать специи — паприку, тимьян, кориандр, черный перец или лавровый лист. Они придадут аромат, не изменив структуру мяса.

Советы шаг за шагом

  1. Нарежьте мясо на порционные куски — размер должен быть одинаковым, чтобы готовка проходила равномерно.

  2. Обжарьте куски в режиме "Жарка" или "Выпечка" до золотистой корочки — это усилит вкус за счет реакции Майяра.

  3. Добавьте лук, морковь, чеснок, можно немного томатной пасты или ложку муки для густоты соуса.

  4. Влейте жидкость — воду, мясной бульон, вино или смесь с бальзамическим уксусом. Главное — чтобы жидкость покрывала мясо примерно наполовину.

  5. Выберите режим "Тушение" и установите время по типу мяса.

  6. За час до готовности посолите и при необходимости добавьте ещё немного жидкости.

  7. После завершения программы дайте мясу "отдохнуть" 15-20 минут, не закрывая крышку. Так оно впитает сок и станет нежнее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: тушить мясо без достаточного количества жидкости.
→ Последствие: подгорание, пересушивание.
→ Альтернатива: добавить стакан воды или бульона, при желании немного красного вина.

Ошибка: сразу солить и перчить.
→ Последствие: потеря сока, жёсткая структура.
→ Альтернатива: специи — в начале, соль — ближе к концу.

Ошибка: не дать блюду настояться после приготовления.
→ Последствие: сухость и неоднородный вкус.
→ Альтернатива: выдержать мясо 15 минут под крышкой или в выключенной мультиварке.

А что если использовать другие ингредиенты

Если вместо воды использовать томатный соус, получится густое ароматное рагу. Вино придаст мясу пикантность и насыщенность, а добавление сливок — мягкость. Для диетического варианта можно заменить масло на йогурт или бульон, а жирную свинину — на индейку.

Интересно, что даже выбор посуды внутри мультиварки влияет на вкус: чаши с керамическим покрытием лучше сохраняют тепло и не дают пище пригореть.

Плюсы и минусы тушения в мультиварке

Плюсы Минусы
Не требует постоянного контроля Время приготовления дольше, чем на плите
Минимум масла — меньше калорий Не всегда получается румяная корочка
Подходит для любых видов мяса Вкус зависит от конкретной модели техники
Удобно готовить большие порции Требуется время на остывание и "отдых" мяса

FAQ

Как выбрать мясо для тушения?
Лучше брать куски с прожилками жира — они сохраняют сочность. Для говядины подойдут лопатка, грудинка, шея.

Можно ли готовить замороженное мясо?
Можно, но его нужно разморозить до комнатной температуры, иначе время тушения увеличится почти вдвое.

Что делать, если соус получился жидким?
Снять крышку и включить режим "Выпечка" на 10-15 минут, чтобы жидкость выпарилась.

Мифы и правда

Миф 1. В мультиварке мясо не может пересушиться.
Правда. Может, если мало жидкости или неправильно выбрано время.

Миф 2. Чем больше специй, тем вкуснее.
Правда. Избыток пряностей перебивает естественный вкус мяса.

Миф 3. Вино делает мясо кислым.
Правда. При правильной пропорции алкоголь испаряется, остаётся только лёгкая кислинка и аромат.

3 интересных факта

  1. Первые мультиварки появились в Японии в середине XX века как усовершенствованные рисоварки.

  2. Современные модели имеют до 20 режимов — от йогурта до су-вида.

  3. В Азии мясо часто тушат с соевым соусом и имбирём — этот приём можно использовать и в домашних условиях.

Исторический контекст

Тушение как способ приготовления появилось задолго до появления техники. В русской кухне мясо томили в печах, где тепло распределялось равномерно и медленно. Мультиварка стала современным аналогом той самой "томности" — разница лишь в электронике и компактности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Салат Дамский каприз с курицей и черносливом получается лёгким, утончённым и с насыщенным вкусом сегодня в 13:05
Кулинарный парадокс: этот салат с черносливом едят даже те, кто его не любит

Салат "Дамский каприз" — изысканный слоёный рецепт с курицей, черносливом и свежими огурцами. Лёгкий, ароматный и идеально подходит для праздника.

Читать полностью » Сметанный торт со сгущёнкой и черносливом сочетает простые ингредиенты и минимум усилий сегодня в 12:59
Торт, который готовят все бабушки: секреты идеального сочетания сгущёнки, сметаны и чернослива

Торт на сгущёнке со сметанным кремом и черносливом — рецепт, который возвращает вкус детства. Простые шаги, нежный крем и аромат домашней выпечки.

Читать полностью » Свиная корейка на кости при жарке на сковороде сохраняет сочность благодаря маринаду из соевого соуса сегодня в 12:02
Кость в мясе — не недостаток: этот приём делает свиную корейку сочнее любого стейка

Свиная корейка на кости — идеальное мясо для ужина. Простая жарка, ароматный маринад и вкус, будто из ресторана — попробуйте сами.

Читать полностью » ПП-салат Оливье с йогуртом и курицей получается свежее и полезнее обычного сегодня в 11:54
ПП-революция на кухне: как обычный йогурт превратил классический салат в диетическое блюдо

Оливье можно сделать лёгким и полезным! Йогурт вместо майонеза и курица вместо колбасы — знакомый вкус, но без лишних калорий.

Читать полностью » Макароны с фрикадельками на сковороде идеально для тех случаев, когда хочется понятного вкуса сегодня в 11:51
Фрикадельки, которые не разваливаются: кулинары нашли способ, как сделать их идеальными

Сытные и ароматные макароны с фрикадельками на сковороде — блюдо, которое всегда выручает. Узнайте, как приготовить домашнюю классику за один час.

Читать полностью » Апельсиновый фреш по рецепту диетологов сохраняет максимум витамина C при правильном приготовлении сегодня в 10:48
Миф о вреде апельсинового сока разрушен: врачи назвали главную пользу напитка

Яркий, освежающий и витаминный апельсиновый фреш можно приготовить за 5 минут. Узнайте, как сделать напиток, который заменит любую газировку.

Читать полностью » Соус терияки для курицы по рецепту японских шеф-поваров создаёт характерный карамельный блеск сегодня в 10:45
Соус терияки: магия, превращающая обычное мясо в кулинарный шедевр

Ароматная курица в соусе терияки с овощами — блюдо, которое превращает обычный ужин в восточную гастрономическую историю. Простое, яркое, вкусное.

Читать полностью » Салат Лисичка с курицей и корейской морковью сохраняет свежесть при заправке майонезом сегодня в 9:42
Как обычный салат с курицей превратился в праздничный: секреты подачи от профессиональных поваров

Яркий, сочный и лёгкий салат "Лисичка" с корейской морковкой и курицей готовится за 20 минут. Узнайте, как сделать блюдо вкусным и праздничным без усилий.

Читать полностью »

Новости
Дом
Раствор уксуса и мыла эффективно очищает обивку и устраняет затхлый запах мебели
ЮФО
Минкурортов Крыма сообщил о росте спроса на санаторно-курортный отдых в 2025 году
Спорт и фитнес
Влияние тренировки на аппетит и сон: мнение тренера о восстановлении после нагрузки
Красота и здоровье
Исследование Гарвардской медицинской школы: висцеральный жир повышает риск диабета 2 типа
Красота и здоровье
Модные эксперты назвали темно-синие джинсы универсальной базой для любого образа
Культура и шоу-бизнес
Жанель Монэ заявила, что видела концерт Дэвида Боуи после "путешествия во времени" — Rolling Stone
Технологии
Xiaomi 17 Pro Max прошёл тест на прочность двойного дисплея — блогер JerryRigEverything
Авто и мото
Lifan X70 и Chery Tiggo 3 входят в список китайских кроссоверов с дорогостоящим ремонтом подвески
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet