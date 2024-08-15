Российское посольство в Словакии выразило благодарность активистам из организации "Брат за Брата", которые закрасили украинские флаги, нарисованные на советской военной технике. Об этом сообщило дипломатическое ведомство в своем Telegram-канале.

"Признательны нашим словацким друзьям за бережное отношение к памяти советских героев-освободителей", — говорится в социальных сетях посольства.

Активисты закрасили украинские флаги зеленой красной, нарисовав потомна военной технике красные звезды.

Ранее неизвестные кандалы нарисовали несколько флагов Украины на советском танке и САУ в районе населенного пункта Даргов, находящийся на юго-востоке Словакии. Именно в этом месте в ходе Великой Отечественной войны были ожесточенные бои СССР с нацистской Германией. В честь памяти советским войнам в боях за Дарговский перевал были установлены монументы.

Фото: Telegram/Посольство России в Словакии