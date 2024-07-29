Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с заявлением, касающимся поставок дизельного топлива на Украину.

Он предупредил, что нефтеперерабатывающий завод Slovnaft будет вынужден прекратить экспорт дизтоплива в украинском направлении, если Киев в ближайшее время не возобновит транзит нефти от российской компании "Лукойл".

Фицо сообщил о передаче украинскому послу в Словакии информации о техническом решении по возобновлению транзита российской нефти, которое ранее было предложено Киеву. Это заявление было сделано в рамках видеообращения, опубликованного в социальных сетях в понедельник.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Словакия и Венгрия обратились в Европейскую комиссию с жалобой на действия Украины, приостановившей транзит нефти от "Лукойла" через свою территорию.

Фицо подчеркнул, что ограничения транзита российской нефти негативно скажутся на самой Украине. Он указал на то, что словацкий НПЗ Slovnaft, зависящий от поставок российской нефти, является крупным поставщиком дизельного топлива для Украины, и эти поставки могут прекратиться.

Премьер-министр Словакии также сообщил о проведенных переговорах с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, целью которых было скорейшее разрешение возникшей проблемы. В ходе этого разговора Фицо акцентировал внимание на нежелании Словакии становиться "заложником украинско-российских отношений".

Согласно данным словацкого правительства, введенные Киевом ограничения на транзит нефти от "Лукойла" приведут к сокращению поставок нефти на НПЗ Slovnaft, входящий в венгерскую группу MOL, на 40% от необходимого объема.

В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении Будапешта блокировать выплату компенсаций европейским странам за поставки оружия Украине до тех пор, пока Киев не урегулирует вопрос с транзитом нефти "Лукойла".

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