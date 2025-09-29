Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:02

Бронь не считается: визовый центр Словакии отверг агрегаторы

Словакия перестала принимать брони с Booking и Trip.com для оформления туристических виз россиянам

Словакия внесла новые правила в оформление туристических виз для россиян. Теперь при подаче документов визовый центр страны не принимает подтверждения проживания, оформленные через агрегаторы — такие как Booking. com, Trip. com и другие международные сервисы.

Что изменилось

Ранее туристы могли прикладывать к заявке бронь с любого популярного онлайн-сервиса. Теперь же для получения визы необходимо предоставить:

  • письмо от отеля на официальном бланке с подписью и печатью, где указаны даты заселения и информация об оплате;

  • подтверждение наличия полностью оплаченного проживания;

  • чек от отеля, подтверждающий оплату.

Таким образом, туристам придётся взаимодействовать напрямую с гостиницами, минуя агрегаторы.

Почему это важно

В конце августа Словакия возобновила приём документов на туристические визы в России, и новый порядок сразу стал заметным ограничением. Для многих путешественников бронирование через агрегаторы удобно тем, что можно выбрать жильё в пару кликов и при необходимости отменить бронь. Теперь же этот вариант не подходит для визового центра.

Сравнение: бронирование напрямую и через агрегаторы

Параметр Прямое бронирование Через агрегатор
Подходит для визы Да Нет
Удобство выбора Ограниченный выбор Широкий выбор
Гибкость отмены Зависит от правил отеля Часто есть бесплатная отмена
Документы для визы Письмо, чек, подтверждение оплаты Не принимаются

Советы шаг за шагом

  1. Выберите отель и свяжитесь напрямую (по e-mail или через официальный сайт).

  2. Оплатите проживание полностью.

  3. Запросите официальное подтверждение с печатью и подписью.

  4. Сохраните чек об оплате — его нужно приложить к пакету документов.

  5. Проверьте, чтобы даты проживания совпадали с датами поездки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: приложить бронь с Booking. com.
    → Последствие: документы не примут.
    → Альтернатива: бронировать напрямую у отеля.

  • Ошибка: оплатить частично.
    → Последствие: бронь не засчитают как подтверждение.
    → Альтернатива: оплачивать сразу всю сумму.

  • Ошибка: не запросить официальное письмо.
    → Последствие: отказ в приёме заявки.
    → Альтернатива: заранее уточнить требования в отеле.

А что если…

А что если в будущем другие страны Евросоюза введут похожие правила? Туристам придётся отказаться от удобных агрегаторов, что усложнит процесс планирования поездки и увеличит финансовые риски (ведь при прямой оплате шансов вернуть деньги меньше).

Плюсы и минусы новых правил

Плюсы Минусы
Более прозрачная проверка брони Меньше удобства для туристов
Исключение фиктивных броней Меньше гибкости при отмене
Уверенность в оплате проживания Более высокий риск потерять деньги при отказе в визе

FAQ

Можно ли подать бронь с Booking. com для визы в Словакию?
Нет, принимаются только документы напрямую от отеля.

Нужно ли оплачивать проживание полностью?
Да, требуется подтверждение полной оплаты.

Что делать, если у отеля нет печати?
Лучше выбрать другой отель, так как визовый центр требует письмо с печатью и подписью.

Мифы и правда

  • Миф: можно приложить бронь с агрегатора и всё равно получить визу.

  • Правда: визовый центр такие документы не принимает.

  • Миф: достаточно частичной оплаты.

  • Правда: нужна 100% предоплата.

  • Миф: эти правила временные.

  • Правда: официально срок их действия не ограничен.

3 интересных факта

  1. Многие страны ЕС борются с фиктивными бронями, оформленными через агрегаторы ради визы.

  2. В некоторых государствах уже давно требуют подтверждение проживания только с предоплатой.

  3. Booking.com официально предупреждает, что их ваучеры не всегда принимают для визовых заявок.

Исторический контекст

После возобновления работы консульств в Европе многие страны пересмотрели требования к документам. Словакия пошла по пути ужесточения, чтобы исключить поддельные брони и гарантировать, что турист действительно оплатил проживание.

