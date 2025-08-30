Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Старый город Братиславы
Старый город Братиславы
© commons.wikimedia.org by xlibber is licensed under CC BY 2.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:56

Новый шанс для отпусков: Словакия стала доступнее россиянам

BLS International: Словакия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Словакия вновь открыла для россиян возможность оформить туристические визы. Сообщение об этом появилось на сайте визового центра BLS International, который занимается приемом документов.

"Консульство Словакии в России принимает заявления на получение виз для поездок с целью туризма", — говорится в информации центра. Подать документы можно в визовых центрах Москвы и Санкт-Петербурга.

Почему это важно

Словакия прекратила выдачу туристических виз осенью 2022 года — тогда к ней присоединились и другие страны ЕС. Ограничения затянулись почти на три года. За это время получить словацкую визу могли лишь ограниченные категории граждан: родственники жителей Евросоюза, обладатели вида на жительство, медики и некоторые другие заявители.

Возобновление приема документов означает, что теперь российские туристы смогут планировать поездки в эту страну на общих основаниях, без исключений.

Туризм в Словакии

Для россиян эта новость открывает больше возможностей путешествовать по Центральной Европе. Словакия известна своими термальными курортами, средневековыми замками, горами и горнолыжными трассами. Кроме того, страна удобна для транзитных маршрутов в соседние Чехию, Австрию и Венгрию.

