Новый шанс для отпусков: Словакия стала доступнее россиянам

Словакия вновь открыла для россиян возможность оформить туристические визы. Сообщение об этом появилось на сайте визового центра BLS International, который занимается приемом документов.

"Консульство Словакии в России принимает заявления на получение виз для поездок с целью туризма", — говорится в информации центра. Подать документы можно в визовых центрах Москвы и Санкт-Петербурга.

Почему это важно

Словакия прекратила выдачу туристических виз осенью 2022 года — тогда к ней присоединились и другие страны ЕС. Ограничения затянулись почти на три года. За это время получить словацкую визу могли лишь ограниченные категории граждан: родственники жителей Евросоюза, обладатели вида на жительство, медики и некоторые другие заявители.

Возобновление приема документов означает, что теперь российские туристы смогут планировать поездки в эту страну на общих основаниях, без исключений.

Туризм в Словакии

Для россиян эта новость открывает больше возможностей путешествовать по Центральной Европе. Словакия известна своими термальными курортами, средневековыми замками, горами и горнолыжными трассами. Кроме того, страна удобна для транзитных маршрутов в соседние Чехию, Австрию и Венгрию.