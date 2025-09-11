Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:11

Россияне дождались: спустя три года страна из ЕС вернула туристические визы

Словакия возобновила выдачу туристических виз для россиян после трёхлетнего перерыва

После почти трёхлетнего перерыва Словакия возобновила оформление туристических виз для россиян.

Где и как подать

Визовым оператором в России выступает BLS International, офисы работают в Москве и Санкт-Петербурге. С сегодняшнего дня на официальном сайте представительства указано: консульство снова рассматривает анкеты для туристических поездок.

Что нужно для оформления

Пакет документов стандартный:

  • международный полис медицинского страхования (покрытие от 30 тыс. евро),

  • билеты туда и обратно,

  • маршрутный лист с деталями поездки,

  • подтверждение проживания (отельный ваучер или договор аренды),

  • финансовые гарантии.

  • Срок рассмотрения: 15-45 дней.

  • Стоимость визового сбора: около 10 тыс. руб. на человека.

Технические нюансы

Перед визитом в ВЦ необходимо записаться онлайн, но система пока не даёт выбрать цель "туризм" — без неё нельзя забронировать дату и время. Вероятно, нужная опция появится в ближайшее время.

Как добраться

Прямых рейсов из России в Словакию сейчас нет. Добраться можно только со стыковками. Например:

  • Pegasus Airlines — Москва → Стамбул → Братислава.

  • Цена билета в сентябре: 18-20 тыс. руб. в одну сторону.

