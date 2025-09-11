Россияне дождались: спустя три года страна из ЕС вернула туристические визы

После почти трёхлетнего перерыва Словакия возобновила оформление туристических виз для россиян.

Где и как подать

Визовым оператором в России выступает BLS International, офисы работают в Москве и Санкт-Петербурге. С сегодняшнего дня на официальном сайте представительства указано: консульство снова рассматривает анкеты для туристических поездок.

Что нужно для оформления

Пакет документов стандартный:

международный полис медицинского страхования (покрытие от 30 тыс. евро),

билеты туда и обратно,

маршрутный лист с деталями поездки,

подтверждение проживания (отельный ваучер или договор аренды),

финансовые гарантии.

Срок рассмотрения: 15-45 дней.

Стоимость визового сбора: около 10 тыс. руб. на человека.

Технические нюансы

Перед визитом в ВЦ необходимо записаться онлайн, но система пока не даёт выбрать цель "туризм" — без неё нельзя забронировать дату и время. Вероятно, нужная опция появится в ближайшее время.

Как добраться

Прямых рейсов из России в Словакию сейчас нет. Добраться можно только со стыковками. Например: