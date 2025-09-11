Россияне дождались: спустя три года страна из ЕС вернула туристические визы
После почти трёхлетнего перерыва Словакия возобновила оформление туристических виз для россиян.
Где и как подать
Визовым оператором в России выступает BLS International, офисы работают в Москве и Санкт-Петербурге. С сегодняшнего дня на официальном сайте представительства указано: консульство снова рассматривает анкеты для туристических поездок.
Что нужно для оформления
Пакет документов стандартный:
-
международный полис медицинского страхования (покрытие от 30 тыс. евро),
-
билеты туда и обратно,
-
маршрутный лист с деталями поездки,
-
подтверждение проживания (отельный ваучер или договор аренды),
-
финансовые гарантии.
-
Срок рассмотрения: 15-45 дней.
-
Стоимость визового сбора: около 10 тыс. руб. на человека.
Технические нюансы
Перед визитом в ВЦ необходимо записаться онлайн, но система пока не даёт выбрать цель "туризм" — без неё нельзя забронировать дату и время. Вероятно, нужная опция появится в ближайшее время.
Как добраться
Прямых рейсов из России в Словакию сейчас нет. Добраться можно только со стыковками. Например:
-
Pegasus Airlines — Москва → Стамбул → Братислава.
-
Цена билета в сентябре: 18-20 тыс. руб. в одну сторону.
