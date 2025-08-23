Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Старый город Братиславы
Старый город Братиславы
© commons.wikimedia.org by xlibber is licensed under CC BY 2.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:56

Город вечеринок и монастырей: почему Братислава не вписывается в привычные рамки

8 лучших мест, которые стоит посетить в Словакии

Словакия нередко становится для путешественников лишь фоном для краткой остановки — прогулки по Братиславе или похода в Высокие Татры. Но эта небольшая страна в самом сердце Европы скрывает куда больше открытий. Издательство Lonely Planet назвало её одной из самых привлекательных для визита стран 2025 года — и не случайно. Средневековые замки здесь соседствуют с современными арт-пространствами, национальные парки поражают богатством лесов и озёр, а удобное транспортное сообщение делает путешествие лёгким и доступным.

1. Братислава — город вечеринок и контрастной архитектуры

Столицу Словакии многие туристы воспринимают как центр ночной жизни. Но даже те, кто приезжает ради пива или сливовой ракии, невольно открывают для себя городскую культуру. В Братиславе встречаются памятники разных эпох: от средневековой Михайловой башни и замка до "Голубой церкви" начала XX века. Словацкая национальная галерея демонстрирует современное искусство, а наследие социалистической архитектуры воплощено в эксцентричном здании Словацкого радио и "летающей тарелке" с вращающимся рестораном.
Город удобен и как отправная точка для коротких поездок: за полтора часа можно доехать до замка Червены Камень, до спа-курорта Пьештяны или подняться на башню Тренчина. Летом сюда лучше приезжать во время фестивалей — например, исторического праздника в июне или августовских торжеств коронации.

2. Высокие Татры — вызов для туристов и рай для лыжников

Горный массив на севере страны с вершинами до 2655 м считается символом Словакии. Особенно выделяется пик Кривань (2495 м). Простые маршруты ведут к ледниковым озёрам, а для опытных путешественников доступны сложные тропы вроде Фуркоцкой петли или подъёма на Копровский Штит. Добраться сюда легко благодаря электричке, которая соединяет курортные посёлки Штрбске Плесо и Татранска Ломница.
Зимой регион становится центром горнолыжного отдыха. В Низких Татрах работает зона "Ясна" с 46 км трасс, а Ломница предлагает спуски на высоте более 2190 м. Гиды отмечают, что на самые высокие маршруты стоит отправляться с середины июня, а для спокойных походов лучшее время — сентябрь.

3. Кошице — искусство в декорациях Средневековья

Второй по величине город страны сохранил неповторимый колорит. Его центр украшает готический собор Святой Елизаветы, старинная ратуша и часовни XIV века. Здесь можно прогуляться по ремесленной улице Hrnčiarska или заглянуть в арт-пространство Tabačka Kulturfabrik, которое объединяет коворкинг, бар и концертную площадку.
В окрестностях Кошице находится множество объектов ЮНЕСКО. Путешественникам советуют посетить деревянные церкви в Ладомирове, Херватове и Кежмароке, многие из которых открывают только по просьбе туристов.

4. Национальный парк "Словацкий рай" — страна водопадов и скал

Один из самых живописных уголков Словакии напоминает огромный природный аттракцион. Маршруты здесь проходят через ущелья, по деревянным мосткам и лестницам вдоль потоков и водопадов. Особенно популярны тропы через Суху Белу и Клашторское ущелье.
В парке оборудовано 65 км велосипедных дорожек, а зимой здесь можно покататься на беговых лыжах. Недалеко расположена Добшинская ледяная пещера, которую открывают для экскурсий с мая по август.

5. Банска-Штявница — город шахтёров и архитекторов

Этот старинный городок, расположенный в кратере древнего вулкана, внесён в список ЮНЕСКО. Его история связана с добычей золота и серебра: именно здесь зародились инженерные решения, изменившие горное дело в регионе. Туристы могут пройтись по Троицкой площади, осмотреть Новый замок XVI века или спуститься в шахты в Музее горного дела.
Над городом возвышается барочный комплекс Кальвария, откуда открываются панорамы окрестностей.

6. Ждиар — живая культура горцев

Деревня в Белянских Татрах на границе с Польшей славится традициями горцев-Горалов. Их можно узнать по резным деревянным домам, расписанным яркими узорами, и по кухне, в которой главную роль играет овечий сыр. Здесь работает музей "Ждярский дом", а в местных ресторанах подают блюда по старинным рецептам.

7. Токайский регион — винные погреба под землёй

Юго-восточная Словакия — часть знаменитого винодельческого региона Токай. Здесь производят сладкие вина, которые ещё в средние века подавались на королевских столах. Дегустации проводят прямо в старинных подземных погребах, часто сопровождая напитки сырами и закусками.
Среди известных виноделен — Jaroslav Ostrožovič и Tokaj Macik. Туристам рекомендуют бронировать посещения заранее и останавливаться на ночь в гостевых домах или необычных домиках на деревьях.

8. Спишское Подградье и замок Спиш

Один из крупнейших замков Центральной Европы возвышается на холме высотой 634 м. Его башни и крепостные стены выдержали века войн, а готический дворец до сих пор поражает масштабом. С крепости открываются виды на Татры.
Неподалёку находится комплекс Спишска Капитула, известный как "словацкий Ватикан", а в окрестных деревнях работают гостевые дома и рестораны. В 12 км расположен город Левоча с ратушей, музеями и базиликой Девы Марии на холме, откуда открывается один из самых живописных видов региона.

